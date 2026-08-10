कौन हैं Pranav Ilango? अमेरिका में पढ़ाई के लिए मिली ₹3.55 करोड़ की स्कॉलरशिप, Brown University में करेंगे ये कोर्स

4 . प्रणव इलांगो की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कब आया?

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प्रणव की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने पाया कि ईरोड के एक स्टूडेंट को अमेरिका में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिली है. इससे प्रभावित होकर उन्होंने भी विदेश में पढ़ाई के मौके तलाशने शुरू कर दिए और टॉप ग्लोबल यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए प्रोफाइल बनाने का फैसला किया. लगातार 4 साल तक उन्होंने एकेडमिक में तो खुद को मजबूत किया ही साथ ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी जोर-शोर से शामिल हुए. बढ़िया ग्रेड्स लाने के साथ ही उन्होंने लीडरशिप रोल और कम्युनिटी सर्विसेस जैसे कामों में भी अपना समय लगाया.