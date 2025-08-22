Ambani Family: अंबानी परिवार में कौन है सबसे कम और ज्यादा पढ़ा-लिखा? जानें किसने कहां से ली है डिग्री

3 . ईशा अंबानी

मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी ने साउथ एशियन स्टडीज और मनोविज्ञान में स्नातक किया है, साल 2014 से उन्होंने रिलायंस रिटेल और रिलायंस जिओ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपना कार्य संभालना शुरू कर दिया था. एशिया की पावरफुल अपकमिंग बिजनेस महिलाओं के बीच ईशा अंबानी को साल 2015 में नामित किया गया था.