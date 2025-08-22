Ambani Family: अंबानी परिवार में कौन है सबसे कम और ज्यादा पढ़ा-लिखा? जानें किसने कहां से ली है डिग्री
Parliament Security Breach: संसद भवन की सुरक्षा में फिर हुई बड़ी चूक, दीवार फांदकर आए शख्स को CISF के जवानों ने दबोचा
South Megastar: टॉपर्स से बैकबेंचर्स तक – 10वीं में हुआ फेल, थिएटर में नाम सुनते ही बजती है सीटी
शादी करने की ज़िद कर रही थी गर्लफ्रेंड, गांव प्रधान ने पीछा छुड़ाने के लिए रची रूह कंपा देने वाली साज़िश
वजन कम करने में मददगार हैं ये 3 हर्ब्स, तोंद कम करने का नायाब नुस्खा, जानें कैसे करें सेवन
मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की मां कोकिला बेन की बिगड़ी तबियत, अस्पताल में भर्ती
Shani Amavasya 2025: शनि अमावस्या पर भूलकर भी न करें ये काम, जीवनभर भुगतना पड़ेगा गलती का खामियाजा
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला- कुत्तों को वैक्सीनेशन और नसबंदी के बाद छोड़ा जाए, 5 बड़ी बातें
Numerology: इमोशनल और ओवरथिंकर होते हैं इस मूलांक के लोग, सोच-विचार में डूबे रहते हैं हमेशा
मशहूर कॉमेडियन जसविंदर भल्ला का 65 की उम्र में निधन, चला गया हंसी की दुनिया का सितारा, कल होगा अंतिम संस्कार
एजुकेशन
Abhay Sharma | Aug 22, 2025, 01:35 PM IST
1.मुकेश अंबानी
मुकेश अंबानी ने Institute of Chemical Technology Mumbai से अपनी ग्रेजुएशन केमिकल इंजीनियरिंग में की है, फिर वो MBA करने Stanford University चले गए थे, जहां से 1980 में उन्हें रिलायंस ज्वॉइन करने के लिए वापस आना पड़ा, इस वजह से उन्होंने MBA की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी.
2.नीता अंबानी
नीता अंबानी ने अपनी प्राथमिक शिक्षा रोज मैनर गार्डन से और इसके आगे की पढ़ाई नारसी मोन्जी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स मुंबई से की है, उन्हें पढ़ाई के साथ-साथ नृत्य का भी काफी शौक है. वह शादी के बाद स्कूल में टीचर रही हैं और धीरूभाई अंबानी स्कूल की संस्थापक बनी थी.
3.ईशा अंबानी
मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी ने साउथ एशियन स्टडीज और मनोविज्ञान में स्नातक किया है, साल 2014 से उन्होंने रिलायंस रिटेल और रिलायंस जिओ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपना कार्य संभालना शुरू कर दिया था. एशिया की पावरफुल अपकमिंग बिजनेस महिलाओं के बीच ईशा अंबानी को साल 2015 में नामित किया गया था.
4.आकाश अंबानी
मुकेश अंबानी के बड़े बेटे आकाश अंबानी की शुरुआती पढ़ाई मुंबई के Campion School से हुई, आकाश ने साल 2009 में धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से आईबी डिप्लोमा प्रोग्राम पूरा करने के बाद 2013 में अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी से बिजनेस-कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है.
5.श्लोका मेहता
अंबानी परिवार की बड़ी बहू और आकाश अंबानी की पत्नी श्लोका मेहता ने प्रिंसटन विश्वविद्यालय न्यू जर्सी संयुक्त राज्य अमेरिका से Anthropology में ग्रेजुएशन किया है.
6.अनंत अंबानी
बात करें मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की तो उन्होंने मुंबई के धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई किया है. इसके बाद उन्होंने रोड आइलैंड में ब्राउन यूनिवर्सिटी से स्नातक किया है.
7.राधिका मर्चेंट
मुकेश अंबानी की छोटी बहू और अनंत अंबानी की पत्नी राधिका मर्चेंट की शुरुआती पढ़ाई शुरुआती पढ़ाई मुंबई के इकोले मोंडियल वर्ल्ड स्कूल और बीडी सोमानी इंटरनेशनल स्कूल से हुई है, फिर उन्होंने 2017 में न्यू यॉर्क यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया था.
8.अनिल अंबानी
मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी ने हिल गार्डन स्कूल से पढ़ाई पूरा किया है, फिर स्नातक डिग्री साइंस विषय से किशनचंद चेलाराम कॉलेज से लिए हैं. उसके बाद 1983 में अमेरिका के यूनिवर्सिटी आफ पेन्सिलवेनिया से MBA की डिग्री ली थी.
9.जय अनमोल और जय अंशुल अंबानी
अनिल अंबानी के दोनो बेटे जय अनमोल और जय अंशुल की शुरुआती पढ़ाई मुंबई के कैनन स्कूल से हुई और फिर इन्होंने यूके के वारविक बिजनेस स्कूल से पढ़ाई किया है. वहीं अंशुल ने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस से बिजनेस मैनेजमेंट में डिग्री ली है. .