रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा में से कौन है ज्यादा पढ़ा-लिखा? जानें इस पावर कपल का एजुकेशनल बैकग्राउंड

2 . रश्मिका मंदाना की पढ़ाई-लिखाई

अगर दोनों के एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करें तो रश्मिका मंदाना ने अपनी शुरुआती पढ़ाई कोडागु के कूर्ग पब्लिक स्कूल से की. इसके बाद उन्होंने बेंगलुरु के एम.एस. रामैया कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स से मनोविज्ञान, पत्रकारिता और अंग्रेजी साहित्य में बैचलर डिग्री हासिल की. रश्मिका पढ़ाई में अच्छी मानी जाती थीं और कॉलेज के दौरान ही उन्होंने मॉडलिंग और एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा.