HomePhotos

एजुकेशन

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा में से कौन है ज्यादा पढ़ा-लिखा? जानें इस पावर कपल का एजुकेशनल बैकग्राउंड

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा शादी के बंधन में बंध रहे हैं, ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना में से कौन ज्यादा पढ़ा लिखा है...

Jaya Pandey | Feb 26, 2026, 01:57 PM IST

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा आज राजस्थान के उदयपुर में शादी के बंधन में बंध रहे हैं. ऐसे में उनकी पर्सनल लाइफ और एजुकेशन के बारे में जानना चाहते हैं. आज हम आपको बताएंगे कि विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना में से कौन ज्यादा पढ़ा लिखा है.

अगर दोनों के एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करें तो रश्मिका मंदाना ने अपनी शुरुआती पढ़ाई कोडागु के कूर्ग पब्लिक स्कूल से की. इसके बाद उन्होंने बेंगलुरु के एम.एस. रामैया कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स से मनोविज्ञान, पत्रकारिता और अंग्रेजी साहित्य में बैचलर डिग्री हासिल की. रश्मिका पढ़ाई में अच्छी मानी जाती थीं और कॉलेज के दौरान ही उन्होंने मॉडलिंग और एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा.

वहीं विजय देवरकोंडा ने अपनी स्कूली शिक्षा पुट्टपर्थी के श्री सत्य साई हायर सेकेंडरी स्कूल से पूरी की. इसके बाद उन्होंने हैदराबाद के बदरुका कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स से बी.कॉम की डिग्री हासिल की. विजय ने पढ़ाई पूरी करने के बाद थिएटर के जरिए एक्टिंग करियर की शुरुआत की और बाद में फिल्मों में पहचान बनाई.

अब अगर इस सवाल पर आएं कि दोनों में से ज्यादा पढ़ा-लिखा कौन है तो उपलब्ध जानकारी के अनुसार दोनों ने ही ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है. रश्मिका ने आर्ट्स स्ट्रीम में मल्टी-सब्जेक्ट बैचलर डिग्री ली है जबकि विजय ने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है यानी डिग्री के लेवल पर दोनों समान रूप से ग्रेजुएट हैं.

वर्कफ्रंट की बात करें तो रश्मिका मंदाना हाल के वर्षों में हिंदी और साउथ सिनेमा में लगातार एक्टिव रही हैं और कई बड़ी फिल्मों में नजर आई हैं. विजय देवरकोंडा भी तेलुगु सिनेमा के प्रमुख सितारों में गिने जाते हैं और अलग-अलग जॉनर की फिल्मों में काम कर रहे हैं.

जल्द ही रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा पीरियड ड्रामा फिल्म 'रानाबाली' में एक साथ नजर आएंगे. वहीं रश्मिका की फिल्म 'कॉकटेल 2' सितंबर में रिलीज होने वाली है, जबकि विजय की फिल्म 'राउडी जनार्दन' इसी साल दिसंबर में सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

कुल मिलाकर पढ़ाई के मामले में यह पावरफुल जोड़ी बराबरी पर है क्योंकि दोनों के पास ग्रेजुएशन की डिग्री है और दोनों ने अपनी मेहनत के दम पर फिल्म इंडस्ट्री में खास मुकाम हासिल किया है.

