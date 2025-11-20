नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार में से कौन है ज्यादा पढ़ा-लिखा? जानें दोनों में किसके पास हैं कितनी डिग्रियां

1 . 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे नीतीश कुमार

1

नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के एक मंझे हुए राजनेता हैं और वह 10वीं बार बिहार के सीएम बने हैं. उन्होंने विभिन्न पहलों के माध्यम से बिहार में शासन को आकार देने में अहम भूमिका निभाई है. एक सार्वजनिक भूमिका में रहने के बावजूद वह अपनी निजी जिंदगी को प्राइवेट ही रखना पसंद करते हैं. उनकी पत्नी मंजू देवी का साल 2007 में निमोनिया की वजह से निधन हो गया था और नीतीश और मंजू के एक बेटे निशांत कुमार हैं.