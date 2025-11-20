FacebookTwitterYoutubeInstagram
बिहार में थोड़ी देर में सरकार का शपथ ग्रहण, PM मोदी शपथग्रहण समारोह में शामिल, अमित शाह, जेपी नड्डा और यूपी के CM योगी आदित्यनाथ भी मौजूद

दिल्ली-एनसीआर में शुरू होगा शीतलहर का कहर, तमिलनाडु से लेकर केरल तक भारी बारिश की संभावना, अलर्ट जारी

1 से ज्यादा शादी करने पर पतियों को होगी 7 साल की जेल, 25 नवंबर को विधानसभा में विधायक पेश करेगी सरकार

Nitish Kumar आज 10वीं बार बनेंगे सीएम, पटना के गांधी मैदान में लेंगे शपथ; समारोह स्थल पर रहेंगे खास इंतजाम

CM Nitish Kumar की फेवरेट डिश क्या है? पटना के इस मशहूर रेस्टोरेंट में बार-बार आते हैं खाने, लालू-राहुल भी हैं इसके फैन

नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार में से कौन है ज्यादा पढ़ा-लिखा? जानें दोनों में से किसके पास हैं कितनी डिग्रियां

महादेव के इस मंदिर में दर्शन करते ही मिल जाती है कर्ज से मुक्ति! त्रेता युग से जुड़ा है इसका रहस्य

एजुकेशन

नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार में से कौन है ज्यादा पढ़ा-लिखा? जानें दोनों में किसके पास हैं कितनी डिग्रियां

आज हम आपको बताएंगे कि बिहार के 10वीं बार के सीएम नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार में से कौन ज्यादा पढ़ा-लिखा है. जानें पिता-पुत्र में किसके पास हैं कितनी डिग्रियां...

जया पाण्डेय | Nov 20, 2025, 10:35 AM IST

10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे नीतीश कुमार
नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के एक मंझे हुए राजनेता हैं और वह 10वीं बार बिहार के सीएम बने हैं. उन्होंने विभिन्न पहलों के माध्यम से बिहार में शासन को आकार देने में अहम भूमिका निभाई है.  एक सार्वजनिक भूमिका में रहने के बावजूद वह अपनी निजी जिंदगी को प्राइवेट ही रखना पसंद करते हैं. उनकी पत्नी मंजू देवी का साल 2007 में निमोनिया की वजह से निधन हो गया था और नीतीश और मंजू के एक बेटे निशांत कुमार हैं. 

कितने पढ़े-लिखे हैं नीतीश और निशांत?
आज हम आपको बताएंगे कि बिहार के 10वीं बार के सीएम नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार में से कौन ज्यादा पढ़ा-लिखा है. पिता और बेटे में जो चीज सबसे कॉमन है, वह है दोनों का इंजीनियरिंग बैकग्राउंड. दोनों के पास ही इंजीनियरिंग की डिग्री है. 

NIT से पढ़े हैं नीतीश कुमार
नीतीश कुमार ने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जिसे अब एनआईटी पटना के नाम से जाना जाता है, से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है. वहीं उनके बेटे निशांत ने मेसरा के बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (बीआईटी) से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बीटेक किया है.

सरकारी नौकरी करते-करते ऐसे हुई राजनीति में एंट्री
नीतीश कुमार की स्कूलिंग बख्तियारपुर से हुई है और बचपन से ही वह पढ़ाई में काफी मेधावी रहे हैं. उन्होंने श्री गणेश हाई स्कूल से 10वीं की बोर्ड परीक्षा को टॉप किया था और इसके बाद पटना के साइंस कॉलेज 12वीं तक की पढ़ाई की. इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान ही उनकी दिलचस्पी राजनीति में जागी और वह छात्र राजनीति के माध्यम से धीरे-धीरे एक्टिव पॉलिटिक्स में दाखिल हुए. हालांकि कुछ समय तक उन्होंने बिजली विभाग में सरकारी नौकरी भी की.

    आध्यात्म के रास्ते पर बढ़ना चाहते हैं निशांत
    वहीं निशांत कुमार ने अपनी शुरुआती पढ़ाई-लिखाई  पटना के सेंट कैरेंस स्कूल से पूरी की और इसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई मसूरी के मानव भारती इंडिया इंटरनेशनल स्कूल से की है. कई इंटरव्यू में निशांत ने बताया है कि पॉलिटिक्स में उनकी दिलचस्पी नहीं है और वह आध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं.

