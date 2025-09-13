FacebookTwitterYoutubeInstagram
India vs Pakistan T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, लिस्ट में विराट कोहली भी मौजूद

डोनाल्ड ट्रंप की नाटो देशों से अपील, रूस से तेल खरीदना बंद करें, चीन पर 50-100% टैरिफ लगाने की मांग

Nano Banana के बाद वायरल हुआ 90s Retro Look, कैसे देना है AI Prompt? यहां देखें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

IND vs PAK Pitch Report: स्पिनर्स का चलेगा जादू या बल्लेबाजों का होगा बोलबाला? जानिए कैसी है दुबई की पिच

2-3 मिनट में हड्डी फिक्स! चीन ने बनाया दुनिया का पहला 'बोन ग्लू', अब नहीं पड़ेगी इम्प्लांट की जरूरत

Wi-Fi कवरेज का झंझट खत्म! 99 रुपये में मिलेगा सुपरफास्ट इंटरनेट, यहां देखें पूरी डिटेल्स

Disha Patani और Khushboo Patani में कौन हैं ज्यादा पढ़ी-लिखी? दोनों बहनों की कितनी है Net Worth

'ये क्रिकेटर्स की नैतिक जिम्मेदारी थी, लेकिन...' पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी ने की IND vs PAK मैच की कड़ी आलोचना

Bihar Anganwadi Supervisor Vacancy 2025: बिहार में निकली आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की भर्ती, योग्य उम्मीदवार ऐसे करें आवेदन

India vs Pakistan: एशिया कप में कितनी बार हुई भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत, देखें T20I में किसका पलड़ा भारी?

एजुकेशन

Disha Patani और Khushboo Patani में कौन हैं ज्यादा पढ़ी-लिखी? दोनों बहनों की कितनी है Net Worth

Disha Patani and Khushboo Patani: फायरिंग की घटना के बाद दिशा पाटनी और उनकी बहन खुशबू पाटनी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं. लोग दोनों के बहनों के बारे में जानना चाहते हैं.

Sep 13, 2025

1.बरेली वाले घर हुई थी फायरिंग

बरेली वाले घर हुई थी फायरिंग
1

बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी (Disha Patani) के बरेली स्थित घर पर 12 सितंबर को फायरिंग का मामला सामने आया. कुछ अज्ञात बदमाशों ने उनके घर पर कई राउंड फायरिंग की. जिसकी जिम्मेदारी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ गैंग ली.

2.पिता बोले- बेटी ने नहीं किया अपमान

पिता बोले- बेटी ने नहीं किया अपमान
2

गोल्डी बराड़ गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि दिशा की बहन खुशबू पाटनी ने प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य महाराज का अपमान किया है, जिसे वो बर्दाश्त नहीं करेंगे. इस पर एक्ट्रेस के पिता जगदीश पाटनी का बयान आया है कि उनकी बेटी ने किसी का अपमान नहीं किया है.

3.सोशल मीडिया पर कर रहीं ट्रेंड

सोशल मीडिया पर कर रहीं ट्रेंड
3

इस घटना के बाद दिशा पाटनी और उनकी बहन खुशबू पाटनी (Khushboo Patani) सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी हैं. लोग दोनों के बहनों के बारे में जानना चाहते हैं कि वो कितनी पढ़ी लिखी और उनके पास कितनी संपत्ति है?

4.कितनी पढ़ी-लिखी हैं दिशा पाटनी?

कितनी पढ़ी-लिखी हैं दिशा पाटनी?
4

दिशा पाटनी का जन्म 13 जून, 1992 में उत्तर प्रदेश के बरेली में हुआ था. उनकी स्कूली पढ़ाई बरेली में ही हुई. इसके बाद एमिटी यूनिवर्सिटी लखनऊ से B.Tech में एडमिशन ले लिया, लेकिन बीच में इंजीनियरिंग छोड़ मॉडलिंग शुरू कर दी. दिशा ने 2015 में आई तेलुगू फिल्म Loafer से डेब्यू किया.

5.इस फिल्म में रहीं सलमान खान की हीरोइन

इस फिल्म में रहीं सलमान खान की हीरोइन
5

इसके बाद फिल्म एमएस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी (2016) से बॉलीवुड में कदम रखा. दिशा पाटनी आज बॉलीवुड की टॉप हीरोइनों में से एक हैं. वह 'राधे' फिल्म में सलमान खान के साथ लीड रोल में नजर आईं. इसके अलावा Baaghi 2, मलंग, कल्कि 2898 एडी जैसी फिल्मों में काम किया.

6.Disha Patani Net Worth

Disha Patani Net Worth
6

दिशा पाटनी फिल्मों के अलावा मॉडलिंग से मोटी कमाई करती हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनके पास 99 करोड़ की संपत्ति है. दिशा ब्रांड एंडोर्समेंट से भी अच्छी कमाई करती हैं. वह कई बड़े ब्रांड के विज्ञापन करती हैं. दिशा पाटनी एक फिल्म के लिए लगभग 5 से 7 करोड़ रुपये फीस वसूलती हैं. जबकि ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए 2 से 3 करोड़ का चार्ज करती हैं.

7.क्या दिशा से ज्यादा पढी-लिखी हैं खुशबू पाटनी?

क्या दिशा से ज्यादा पढी-लिखी हैं खुशबू पाटनी?
7

वहीं, खुशबू पाटनी की बात करें तो उनका जन्म 23 नवंबर, 1991 में बरेली, उत्तर प्रदेश में हुआ था. खुशबू ने स्कूली शिक्षा BBL पब्लिक स्कूल हासिल की. इसके बाद DIT School of Engineering, ग्रेटर नोएडा से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में B.Tech किया.

8.11 साल सेना में रहीं अफसर

11 साल सेना में रहीं अफसर
8

इजीनियरिंग करने के बाद भारतीय सेना में मेजर बन गईं और 11 साल बाद रिटायर हो गईं. खुशबू पाटनी अब एक फिटनेस कोच हैं. वह वेलनेस गाइड और मोटिवेशनल स्पीकर तौर पर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं.

9.खुशबू पाटनी की नेटवर्थ

खुशबू पाटनी की नेटवर्थ
9

अगर खुशबू पाटनी की नेटवर्थ की बात करें तो इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं है. लेकिन फिटनेस कोच और मोटिवेशनल स्पीच के जरिए वह भी मोटी कमाई करती हैं.

