Disha Patani और Khushboo Patani में कौन हैं ज्यादा पढ़ी-लिखी? दोनों बहनों की कितनी है Net Worth

6 . Disha Patani Net Worth

दिशा पाटनी फिल्मों के अलावा मॉडलिंग से मोटी कमाई करती हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनके पास 99 करोड़ की संपत्ति है. दिशा ब्रांड एंडोर्समेंट से भी अच्छी कमाई करती हैं. वह कई बड़े ब्रांड के विज्ञापन करती हैं. दिशा पाटनी एक फिल्म के लिए लगभग 5 से 7 करोड़ रुपये फीस वसूलती हैं. जबकि ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए 2 से 3 करोड़ का चार्ज करती हैं.