कौन हैं AI में भारत की अगली क्रांति के जनक मितेश खपरा? Times की टॉप 100 लिस्ट में आया इस IITian प्रोफेसर का नाम

3 . आईआईटी बॉम्बे से पढ़े हैं मितेश खपरा

मितेश खपरा की एआई यात्रा भारत के प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों में से एक आईआईटी बॉम्बे से शुरू हुई. उन्होंने अपनी एमटेक और पीएचडी दोनों डिग्रियां वहीं से पूरी कीं और जनवरी 2012 में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की. उनकी पीएचडी थीसिस बहुभाषी कंप्यूटिंग के लिए संसाधनों के पुन: उपयोग पर केंद्रित थी, जिसका उद्देश्य एक साथ कई भाषाओं को संसाधित करने के लिए कुशल तरीके विकसित करना था. इस काम ने बाद में बहुभाषी एआई और लैंग्वेज स्पेसिफिक डेटासेट पर उनके ध्यान केंद्रित करने की नींव रखी, जो भारत में शिक्षा, शासन और ध्वनि प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं.