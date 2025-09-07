FacebookTwitterYoutubeInstagram
कौन हैं AI में भारत की अगली क्रांति के जनक मितेश खपरा? Times की टॉप 100 लिस्ट में आया इस IITian प्रोफेसर का नाम

आज हम आपको जिन आईआईटी प्रोफेसर से मिलवाने जा रहे हैं उनका नाम टाइम मैग्जीन की 2025 की AI फील्ड के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया है, जानें कितने पढ़े-लिखे हैं मितेश खपरा और कैसा रहा है उनका अबतक का सफर...

जया पाण्डेय | Sep 07, 2025, 09:08 AM IST

1.टाइम AI Leaders की लिस्ट में शामिल हुए मितेश खपरा

टाइम AI Leaders की लिस्ट में शामिल हुए मितेश खपरा
1

आईआईटी मद्रास के एसोसिएट प्रोफेसर मितेश खपरा को टाइम पत्रिका की 2025 की AI फील्ड के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है. इससे वे एलन मस्क और सैम ऑल्टमैन जैसे ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट में शामिल हो गए हैं.

2.भारत की भाषाई रूप से विविध आबादी के लिए एआई पर काम

भारत की भाषाई रूप से विविध आबादी के लिए एआई पर काम
2

नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (एनएलपी) और मशीन लर्निंग में अपने काम के लिए पहचाने जाने वाले मितेश खपरा ने भारत की भाषाई रूप से विविध आबादी के लिए एआई को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उनका काम ऐसे एआई सिस्टम बनाने पर केंद्रित है जो भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं को समझते और उन चुनौतियों का समाधान करते हैं जिन्हें अंग्रेजी-केंद्रित एआई मॉडल अक्सर अनदेखा कर देते हैं.

3.आईआईटी बॉम्बे से पढ़े हैं मितेश खपरा

आईआईटी बॉम्बे से पढ़े हैं मितेश खपरा
3

मितेश खपरा की एआई यात्रा भारत के प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों में से एक आईआईटी बॉम्बे से शुरू हुई. उन्होंने अपनी एमटेक और पीएचडी दोनों डिग्रियां वहीं से पूरी कीं और जनवरी 2012 में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की. उनकी पीएचडी थीसिस बहुभाषी कंप्यूटिंग के लिए संसाधनों के पुन: उपयोग पर केंद्रित थी, जिसका उद्देश्य एक साथ कई भाषाओं को संसाधित करने के लिए कुशल तरीके विकसित करना था. इस काम ने बाद में बहुभाषी एआई और लैंग्वेज स्पेसिफिक डेटासेट पर उनके ध्यान केंद्रित करने की नींव रखी, जो भारत में शिक्षा, शासन और ध्वनि प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं.

4.इस कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर किया काम

इस कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर किया काम
4

रिसर्च और अकेडमिक्स में पूरी तरह से एंट्री से पहले खपरा ने पुणे स्थित इंफोसिस टेक्नोलॉजीज़ (2002-2004) में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में व्यावहारिक अनुभव हासिल किया. इस दौरान उन्होंने वेब सेवाओं के विकास और बड़े पैमाने की सॉफ्टवेयर सिस्टम्स पर काम किया और तकनीकी समाधानों को लागू करने की व्यावहारिक चुनौतियों का अनुभव किया.

5.पीएचडी के बाद आईबीएम रिसर्च इंडिया में शामिल हुए मितेश खपरा

पीएचडी के बाद आईबीएम रिसर्च इंडिया में शामिल हुए मितेश खपरा
5

अपनी पीएचडी पूरी करने के बाद खपरा आईबीएम रिसर्च इंडिया में शामिल हो गए, जहां उन्होंने चार साल से ज़्यादा समय तक काम किया. उनका रिसर्च मशीन ट्रांसलेशन, डीप लर्निंग, मल्टीमॉडल लर्निंग और आर्गुमेंट माइनिंग जैसे क्षेत्रों में फैला था, जो प्राकृतिक भाषा समझ और एआई रीजनिंग के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र थे.

6.कैसे करियर में आईबीएम बना सहायक?

कैसे करियर में आईबीएम बना सहायक?
6

आईबीएम में उन्होंने टॉप लेवल के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और पत्रिकाओं में व्यापक रूप से लेख प्रकाशित किए, जिससे लैंग्वेज टेक्नोलॉजी के लिए एआई के क्षेत्र में एक विचारक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा बनी. उनके शोध ने न केवल अकादमिक ज्ञान में योगदान दिया, बल्कि बहु-भाषाओं में टेक्स्ट और स्पीच प्रोसेसिंग के व्यावहारिक समाधानों में भी योगदान दिया.

7.आईआईटी मद्रास के एसोसिएट प्रोफेसर हैं मितेश खपरा

आईआईटी मद्रास के एसोसिएट प्रोफेसर हैं मितेश खपरा
7

वर्तमान में मितेश खपरा आईआईटी मद्रास के डेटा साइंस एंड एआई डिपार्टमेंट (डीएसएआई) में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, जो वाधवानी स्कूल ऑफ डेटा साइंस एंड एआई का एक हिस्सा है. उनका रिसर्च ग्रुप न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन, स्पीच रिकग्निशन, बहुभाषी एआई मॉडल और नेचुलर लैंग्वेज समझ पर केंद्रित है. खपरा छात्रों का मार्गदर्शन करते हैं और दुनिया भर के शोधकर्ताओं के साथ सहयोग करते हैं, जिससे भारत में एआई वैज्ञानिकों की अगली पीढ़ी को आकार देने में मदद मिलती है.

8.इन अवॉर्ड्स से किए जा चुके हैं सम्मानित

इन अवॉर्ड्स से किए जा चुके हैं सम्मानित
8

मितेश खपरा के योगदान के लिए उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं जिनमें माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च इंडिया राइजिंग स्टार अवार्ड, आईबीएम पीएचडी फेलोशिप शामिल हैं. इसके अलावा टाइम की 2025 एआई 100 सूची में उनका शामिल होना न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धियों को उजागर करता है, बल्कि एआई रिसर्च में भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को भी दर्शाता है.

