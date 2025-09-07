1 एपिसोड के लिए इतने पैसे लेते हैं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के जेठालाल, सलमान खान की फिल्म से किया था बॉलीवुड डेब्यू
Uric Acid Remedy: जोड़ों और हड्डियों में फंसे क्रिस्टल को तोड़ देंगी ये 5 चीजें, ये है यूरिक एसिड का रामबाण देसी इलाज
कौन हैं AI में भारत की अगली क्रांति के जनक मितेश खपरा? Times की टॉप 100 लिस्ट में आया इस IITian प्रोफेसर का नाम
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में मचा धमाल, कौन होगा बिग बॉस के घर से बाहर आइए जानते है पूरी खबर
Normal Blood Sugar Level: उम्र के हिसाब से कितना होना चाहिए आपका ब्लड शुगर? डायबिटीज में कितना ग्लूकोज लेवल माना जाता खतरनाक
Chandra Grahan 2025: आज लगने वाला है चंद्र ग्रहण, क्या भारत में देख सकेंगे ब्लड मून? जानें ग्रहण की टाइमिंग
Pitru Paksha 2025: आज से शुरू हो गया पितरों के तर्पण का दिन, यहां जानें पितृ पक्ष श्राद्ध की महत्वपूर्ण तिथियां
Shardiya Navratri Devi Sawari: शारदीय नवरात्रि में किस वाहन से धरती पर पधारेंगी देवी दुर्गा? मां के आगमन और प्रस्थान वाहन क्या संकेत देते हैं?
कृष्णा अभिषेक से झगड़े के बाद कीकू शारदा ने छोड़ा कपिल का शो? इस नए शो में आएंगे नजर?
BCCI के बैंक बैलेंस का खुलासा, संपत्ति के आंकड़े सुनकर खुली रह जाएंगी आंखें, इनकम टैक्स भरने की तैयारी
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Sep 07, 2025, 09:08 AM IST
1.टाइम AI Leaders की लिस्ट में शामिल हुए मितेश खपरा
आईआईटी मद्रास के एसोसिएट प्रोफेसर मितेश खपरा को टाइम पत्रिका की 2025 की AI फील्ड के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है. इससे वे एलन मस्क और सैम ऑल्टमैन जैसे ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट में शामिल हो गए हैं.
2.भारत की भाषाई रूप से विविध आबादी के लिए एआई पर काम
नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (एनएलपी) और मशीन लर्निंग में अपने काम के लिए पहचाने जाने वाले मितेश खपरा ने भारत की भाषाई रूप से विविध आबादी के लिए एआई को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उनका काम ऐसे एआई सिस्टम बनाने पर केंद्रित है जो भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं को समझते और उन चुनौतियों का समाधान करते हैं जिन्हें अंग्रेजी-केंद्रित एआई मॉडल अक्सर अनदेखा कर देते हैं.
3.आईआईटी बॉम्बे से पढ़े हैं मितेश खपरा
मितेश खपरा की एआई यात्रा भारत के प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों में से एक आईआईटी बॉम्बे से शुरू हुई. उन्होंने अपनी एमटेक और पीएचडी दोनों डिग्रियां वहीं से पूरी कीं और जनवरी 2012 में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की. उनकी पीएचडी थीसिस बहुभाषी कंप्यूटिंग के लिए संसाधनों के पुन: उपयोग पर केंद्रित थी, जिसका उद्देश्य एक साथ कई भाषाओं को संसाधित करने के लिए कुशल तरीके विकसित करना था. इस काम ने बाद में बहुभाषी एआई और लैंग्वेज स्पेसिफिक डेटासेट पर उनके ध्यान केंद्रित करने की नींव रखी, जो भारत में शिक्षा, शासन और ध्वनि प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं.
4.इस कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर किया काम
रिसर्च और अकेडमिक्स में पूरी तरह से एंट्री से पहले खपरा ने पुणे स्थित इंफोसिस टेक्नोलॉजीज़ (2002-2004) में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में व्यावहारिक अनुभव हासिल किया. इस दौरान उन्होंने वेब सेवाओं के विकास और बड़े पैमाने की सॉफ्टवेयर सिस्टम्स पर काम किया और तकनीकी समाधानों को लागू करने की व्यावहारिक चुनौतियों का अनुभव किया.
5.पीएचडी के बाद आईबीएम रिसर्च इंडिया में शामिल हुए मितेश खपरा
अपनी पीएचडी पूरी करने के बाद खपरा आईबीएम रिसर्च इंडिया में शामिल हो गए, जहां उन्होंने चार साल से ज़्यादा समय तक काम किया. उनका रिसर्च मशीन ट्रांसलेशन, डीप लर्निंग, मल्टीमॉडल लर्निंग और आर्गुमेंट माइनिंग जैसे क्षेत्रों में फैला था, जो प्राकृतिक भाषा समझ और एआई रीजनिंग के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र थे.
6.कैसे करियर में आईबीएम बना सहायक?
आईबीएम में उन्होंने टॉप लेवल के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और पत्रिकाओं में व्यापक रूप से लेख प्रकाशित किए, जिससे लैंग्वेज टेक्नोलॉजी के लिए एआई के क्षेत्र में एक विचारक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा बनी. उनके शोध ने न केवल अकादमिक ज्ञान में योगदान दिया, बल्कि बहु-भाषाओं में टेक्स्ट और स्पीच प्रोसेसिंग के व्यावहारिक समाधानों में भी योगदान दिया.
7.आईआईटी मद्रास के एसोसिएट प्रोफेसर हैं मितेश खपरा
वर्तमान में मितेश खपरा आईआईटी मद्रास के डेटा साइंस एंड एआई डिपार्टमेंट (डीएसएआई) में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, जो वाधवानी स्कूल ऑफ डेटा साइंस एंड एआई का एक हिस्सा है. उनका रिसर्च ग्रुप न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन, स्पीच रिकग्निशन, बहुभाषी एआई मॉडल और नेचुलर लैंग्वेज समझ पर केंद्रित है. खपरा छात्रों का मार्गदर्शन करते हैं और दुनिया भर के शोधकर्ताओं के साथ सहयोग करते हैं, जिससे भारत में एआई वैज्ञानिकों की अगली पीढ़ी को आकार देने में मदद मिलती है.
8.इन अवॉर्ड्स से किए जा चुके हैं सम्मानित
मितेश खपरा के योगदान के लिए उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं जिनमें माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च इंडिया राइजिंग स्टार अवार्ड, आईबीएम पीएचडी फेलोशिप शामिल हैं. इसके अलावा टाइम की 2025 एआई 100 सूची में उनका शामिल होना न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धियों को उजागर करता है, बल्कि एआई रिसर्च में भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को भी दर्शाता है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.