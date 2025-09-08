कौन हैं मेजर ऋषभ सिंह संब्याल जो राष्ट्रपति के साथ साये की तरह आते हैं नजर? डैशिंग लुक्स पर फिदा है इंटरनेट की दुनिया

3 . राष्ट्रपति के एडीसी के रूप में कार्यरत हैं मेजर ऋषभ संब्याल

अब राष्ट्रपति के एडीसी के रूप में कार्यरत ऋषभ संब्याल इंडियन आर्मी के किसी भी अधिकारी के लिए सबसे प्रतिष्ठित पदों में से एक पर पोस्टेड हैं. एडीसी वह व्यक्ति होता है जो राष्ट्रपति, राज्यपालों या सैन्य कर्मियों जैसे अतिविशिष्ट व्यक्तियों का निजी सहायक होता है. इसके अलावा इस पद के लिए उत्कृष्ट संगठनात्मक कौशल, प्रोटोकॉल के प्रति संवेदनशीलता और तीव्र बुद्धि की आवश्यकता होती है.