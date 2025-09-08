FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Chris Gayle का छलका दर्द! कहा-'मेरे साथ IPL में अच्छा व्यवहार नहीं किया गया था..', जानें क्रिस गेल को क्यों सहना पड़ा था अपमान?

कौन हैं मेजर ऋषभ सिंह संब्याल जो राष्ट्रपति के साथ साये की तरह आते हैं नजर? डैशिंग लुक्स पर फिदा है इंटरनेट की दुनिया

Zodiac Signs: दोस्तों की जान बन जाते हैं इन 3 राशियों के लोग, ईमानदारी और भरोसे की होते हैं मिसाल

अब बंदरों को खाना खिलाने पर लगेगा 5000 का जुर्माना, जानें किस शहर में लागू हुआ है यह नियम?

भांजे के प्यार में मामी बनी कातिल! पति की हत्या कर नमक से गलाया शव, 311 दिनों के बाद हुआ सच का पर्दाफाश

देखते-देखते हमारी ज़िंदगी से गायब हो गईं ज़रूरी लगने वाली ये चीज़ें, किसी को पता भी नहीं चला

Chandra Grahan Effects 2025: चंद्र ग्रहण और मृत्यु पंचक के चलते इन 5 राशियों पर पड़ा बुरा प्रभाव, सतर्क रहने की है जरूरत

पूरा शहर खरीदने की औकात रखता है ये सिंगर, कभी 75 रुपये कमाने वाला आज है 99 घरों और अरबों की संपत्ति का मालिक

Physics की दुनिया के 6 भारतीय महारथी जो अमेरिका में बजा रहे डंका, किसी ने वुल्फ तो किसी ने जीता नोबेल अवॉर्ड

Dussehra 2025 Date: इस दिन है दशहरा का त्योहार, जानें सही तारीख से लेकर तिथि और शास्त्र पूजा का समय

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Chris Gayle का छलका दर्द! कहा-'मेरे साथ IPL में अच्छा व्यवहार नहीं किया गया था..', जानें क्रिस गेल को क्यों सहना पड़ा था अपमान?

Chris Gayle का छलका दर्द! कहा-'मेरे साथ IPL में अच्छा व्यवहार नहीं किया गया था..', जानें क्रिस गेल को क्यों सहना पड़ा था अपमान?

अब बंदरों को खाना खिलाने पर लगेगा 5000 का जुर्माना, जानें किस शहर में लागू हुआ है यह नियम?

अब बंदरों को खाना खिलाने पर लगेगा 5000 का जुर्माना, जानें किस शहर में लागू हुआ है यह नियम?

भांजे के प्यार में मामी बनी कातिल! पति की हत्या कर नमक से गलाया शव, 311 दिनों के बाद हुआ सच का पर्दाफाश

भांजे के प्यार में मामी बनी कातिल! पति की हत्या कर नमक से गलाया शव, 311 दिनों के बाद हुआ सच का पर्दाफाश

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
कौन हैं मेजर ऋषभ सिंह संब्याल जो राष्ट्रपति के साथ साये की तरह आते हैं नजर? डैशिंग लुक्स पर फिदा है इंटरनेट की दुनिया

कौन हैं मेजर ऋषभ सिंह संब्याल जो राष्ट्रपति के साथ साये की तरह आते हैं नजर? डैशिंग लुक्स पर फिदा है इंटरनेट की दुनिया

Zodiac Signs: दोस्तों की जान बन जाते हैं इन 3 राशियों के लोग, ईमानदारी और भरोसे की होते हैं मिसाल

दोस्तों की जान बन जाते हैं इन 3 राशियों के लोग, ईमानदारी और भरोसे की होते हैं मिसाल

देखते-देखते हमारी ज़िंदगी से गायब हो गईं ज़रूरी लगने वाली ये चीज़ें, किसी को पता भी नहीं चला

देखते-देखते हमारी ज़िंदगी से गायब हो गईं ज़रूरी लगने वाली ये चीज़ें, किसी को पता भी नहीं चला

HomePhotos

एजुकेशन

कौन हैं मेजर ऋषभ सिंह संब्याल जो राष्ट्रपति के साथ साये की तरह आते हैं नजर? डैशिंग लुक्स पर फिदा है इंटरनेट की दुनिया

आजकल इंटरनेट पर मेजर ऋषभ सिंह संब्याल छाए हुए हैं. अक्सर उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं जिसमें वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ साये की तरह नजर आते हैं. ऐसे में लोग उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं कि आखिर वह हैं कौन?

जया पाण्डेय | Sep 08, 2025, 12:13 PM IST

1.डैशिंग लुक्स की वजह से इंटरनेट पर छाए मेजर ऋषभ सिंह संब्याल

डैशिंग लुक्स की वजह से इंटरनेट पर छाए मेजर ऋषभ सिंह संब्याल
1

मेजर ऋषभ सिंह संब्याल विशिष्ट 4 पैरा (विशेष बल) में एक अधिकारी हैं और वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सहायक (एडीसी) हैं. वह सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गए हैं. उनके शांत स्वभाव और डैशिंग लुक्स ने उन्हें इंटरनेट सनसनी बना दिया है और उनके कई फैन पेज बन गए हैं

Advertisement

2.2021 में सुर्खियों में आए थे मेजर ऋषभ सिंह संब्याल

2021 में सुर्खियों में आए थे मेजर ऋषभ सिंह संब्याल
2

जम्मू के डोगरा राजपूत ऋषभ सिंह संब्याल पहली बार 2021 में तब सुर्खियों में आए जब जाट रेजिमेंट के कैप्टन के रूप में उन्होंने गणतंत्र दिवस परेड की उस टुकड़ी का नेतृत्व किया जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी ट्रॉफी से सम्मानित किया. उनकी सटीकता, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता की सभी सैन्य हलकों में व्यापक रूप से सराहना की गई.

3.राष्ट्रपति के एडीसी के रूप में कार्यरत हैं मेजर ऋषभ संब्याल

राष्ट्रपति के एडीसी के रूप में कार्यरत हैं मेजर ऋषभ संब्याल
3

अब राष्ट्रपति के एडीसी के रूप में कार्यरत ऋषभ संब्याल इंडियन आर्मी के किसी भी अधिकारी के लिए सबसे प्रतिष्ठित पदों में से एक पर पोस्टेड हैं. एडीसी वह व्यक्ति होता है जो राष्ट्रपति, राज्यपालों या सैन्य कर्मियों जैसे अतिविशिष्ट व्यक्तियों का निजी सहायक होता है. इसके अलावा इस पद के लिए उत्कृष्ट संगठनात्मक कौशल, प्रोटोकॉल के प्रति संवेदनशीलता और तीव्र बुद्धि की आवश्यकता होती है.

4.कौन होता है राष्ट्रपति का एडीसी

कौन होता है राष्ट्रपति का एडीसी
4

एक एडीसी वरिष्ठ अधिकारी के कार्यक्रम का प्रबंधन करता है, यात्रा और आधिकारिक कार्यक्रमों की व्यवस्था करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सुरक्षा प्रक्रियाओं का सावधानीपूर्वक पालन किया जाए. वे गणमान्य व्यक्तियों और विभिन्न विभागों के बीच बातचीत को सुगम बनाते हैं, गोपनीय संचार का प्रबंधन करते हैं और समारोहों में भाग लेते हैं.

TRENDING NOW

5.राष्ट्रपति के साथ साये की तरह आते हैं नजर

राष्ट्रपति के साथ साये की तरह आते हैं नजर
5

मेजर ऋषभ सिंह संब्याल की भूमिका उन्हें आधिकारिक समारोहों में लोगों की नज़रों में रखती है जिससे उनकी ऑनलाइन लोकप्रियता और बढ़ गई है. राजकीय समारोहों में सुरक्षा ड्यूटी पर रहने से लेकर राष्ट्रपति की चुपचाप मदद करने तक उनकी शांत उपस्थिति लोगों के ध्यान से नहीं बच पाई है.

6. इंटरनेट पर वायरल हैं मेजर संब्याल

इंटरनेट पर वायरल हैं मेजर संब्याल
6

संब्याल की छोटी-छोटी क्लिप्स इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं और उनके प्रशंसक न सिर्फ उनके लुक्स की बल्कि उनके सौम्य व्यवहार की भी सराहना कर रहे हैं. हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वे एक कार्यक्रम के दौरान बस एक ड्राई फ्रूट उठाते हैं और लगभग बच्चों जैसे अंदाज़ में मुस्कुराते हैं. इस पल ने इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत लिया.

7.सोशल मीडिया पर लोगों ने बनाए हैं फैन पेज

सोशल मीडिया पर लोगों ने बनाए हैं फैन पेज
7

हालांकि मेजर को अपनी लोकप्रियता का एहसास है या नहीं, इस बात का अंदाजा नहीं है लेकिन उनके प्रशंसकों ने उन्हें समर्पित कई सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाना शुरू कर दिया है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कौन हैं मेजर ऋषभ सिंह संब्याल जो राष्ट्रपति के साथ साये की तरह आते हैं नजर? डैशिंग लुक्स पर फिदा है इंटरनेट की दुनिया
कौन हैं मेजर ऋषभ सिंह संब्याल जो राष्ट्रपति के साथ साये की तरह आते हैं नजर? डैशिंग लुक्स पर फिदा है इंटरनेट की दुनिया
Zodiac Signs: दोस्तों की जान बन जाते हैं इन 3 राशियों के लोग, ईमानदारी और भरोसे की होते हैं मिसाल
दोस्तों की जान बन जाते हैं इन 3 राशियों के लोग, ईमानदारी और भरोसे की होते हैं मिसाल
देखते-देखते हमारी ज़िंदगी से गायब हो गईं ज़रूरी लगने वाली ये चीज़ें, किसी को पता भी नहीं चला
देखते-देखते हमारी ज़िंदगी से गायब हो गईं ज़रूरी लगने वाली ये चीज़ें, किसी को पता भी नहीं चला
Chandra Grahan Effects 2025: चंद्र ग्रहण और मृत्यु पंचक के चलते इन 5 राशियों पर पड़ा बुरा प्रभाव, सतर्क रहने की है जरूरत
चंद्र ग्रहण और मृत्यु पंचक के चलते इन 5 राशियों पर पड़ा बुरा प्रभाव, सतर्क रहने की है जरूरत
पूरा शहर खरीदने की औकात रखता है ये सिंगर, कभी 75 रुपये कमाने वाला आज है 99 घरों और अरबों की संपत्ति का मालिक
पूरा शहर खरीदने की औकात रखता है ये सिंगर, कभी 75 रुपये कमाने वाला आज है 99 घरों और अरबों की संपत्ति का मालिक
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE