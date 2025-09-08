कौन हैं मेजर ऋषभ सिंह संब्याल जो राष्ट्रपति के साथ साये की तरह आते हैं नजर? डैशिंग लुक्स पर फिदा है इंटरनेट की दुनिया

Chris Gayle का छलका दर्द! कहा-'मेरे साथ IPL में अच्छा व्यवहार नहीं किया गया था..', जानें क्रिस गेल को क्यों सहना पड़ा था अपमान?
एजुकेशन
Sep 08, 2025
1.डैशिंग लुक्स की वजह से इंटरनेट पर छाए मेजर ऋषभ सिंह संब्याल
मेजर ऋषभ सिंह संब्याल विशिष्ट 4 पैरा (विशेष बल) में एक अधिकारी हैं और वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सहायक (एडीसी) हैं. वह सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गए हैं. उनके शांत स्वभाव और डैशिंग लुक्स ने उन्हें इंटरनेट सनसनी बना दिया है और उनके कई फैन पेज बन गए हैं
2.2021 में सुर्खियों में आए थे मेजर ऋषभ सिंह संब्याल
जम्मू के डोगरा राजपूत ऋषभ सिंह संब्याल पहली बार 2021 में तब सुर्खियों में आए जब जाट रेजिमेंट के कैप्टन के रूप में उन्होंने गणतंत्र दिवस परेड की उस टुकड़ी का नेतृत्व किया जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी ट्रॉफी से सम्मानित किया. उनकी सटीकता, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता की सभी सैन्य हलकों में व्यापक रूप से सराहना की गई.
3.राष्ट्रपति के एडीसी के रूप में कार्यरत हैं मेजर ऋषभ संब्याल
अब राष्ट्रपति के एडीसी के रूप में कार्यरत ऋषभ संब्याल इंडियन आर्मी के किसी भी अधिकारी के लिए सबसे प्रतिष्ठित पदों में से एक पर पोस्टेड हैं. एडीसी वह व्यक्ति होता है जो राष्ट्रपति, राज्यपालों या सैन्य कर्मियों जैसे अतिविशिष्ट व्यक्तियों का निजी सहायक होता है. इसके अलावा इस पद के लिए उत्कृष्ट संगठनात्मक कौशल, प्रोटोकॉल के प्रति संवेदनशीलता और तीव्र बुद्धि की आवश्यकता होती है.
4.कौन होता है राष्ट्रपति का एडीसी
एक एडीसी वरिष्ठ अधिकारी के कार्यक्रम का प्रबंधन करता है, यात्रा और आधिकारिक कार्यक्रमों की व्यवस्था करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सुरक्षा प्रक्रियाओं का सावधानीपूर्वक पालन किया जाए. वे गणमान्य व्यक्तियों और विभिन्न विभागों के बीच बातचीत को सुगम बनाते हैं, गोपनीय संचार का प्रबंधन करते हैं और समारोहों में भाग लेते हैं.
5.राष्ट्रपति के साथ साये की तरह आते हैं नजर
मेजर ऋषभ सिंह संब्याल की भूमिका उन्हें आधिकारिक समारोहों में लोगों की नज़रों में रखती है जिससे उनकी ऑनलाइन लोकप्रियता और बढ़ गई है. राजकीय समारोहों में सुरक्षा ड्यूटी पर रहने से लेकर राष्ट्रपति की चुपचाप मदद करने तक उनकी शांत उपस्थिति लोगों के ध्यान से नहीं बच पाई है.
6. इंटरनेट पर वायरल हैं मेजर संब्याल
संब्याल की छोटी-छोटी क्लिप्स इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं और उनके प्रशंसक न सिर्फ उनके लुक्स की बल्कि उनके सौम्य व्यवहार की भी सराहना कर रहे हैं. हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वे एक कार्यक्रम के दौरान बस एक ड्राई फ्रूट उठाते हैं और लगभग बच्चों जैसे अंदाज़ में मुस्कुराते हैं. इस पल ने इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत लिया.
7.सोशल मीडिया पर लोगों ने बनाए हैं फैन पेज
हालांकि मेजर को अपनी लोकप्रियता का एहसास है या नहीं, इस बात का अंदाजा नहीं है लेकिन उनके प्रशंसकों ने उन्हें समर्पित कई सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाना शुरू कर दिया है.
