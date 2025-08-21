कौन हैं दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर IPS सतीश गोलचा? पहले भी संभाल चुके हैं अहम जिम्मेदारी

7 . कई संवेदनशील हालात संभाले हैं

आपको बता दें, गोलचा ने अपने करियर में कई संवेदनशील हालात संभाले हैं, जिससे उम्मीद की जा रही है कि वे दिल्ली में कानून व्यवस्था को और सख्त बनाएंगे.उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है और वे अगले आदेश तक इस पद पर बने रहेंगे. पुलिस विभाग को भरोसा है कि उनके नेतृत्व में दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी.



