एजुकेशन

कौन हैं दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर IPS सतीश गोलचा? पहले भी संभाल चुके हैं अहम जिम्मेदारी

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के बाद दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल हुआ है. तिहाड़ जेल के DG सतीश गोलचा को दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर का जिम्मा दिया गया है.  बताते चलें गोलचा पहले भी दिल्ली पुलिस और अरुणाचल प्रदेश में अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं. 

राजा राम | Aug 21, 2025, 06:38 PM IST

1.1992 बैच के आईपीएस अधिकारी

1992 बैच के आईपीएस अधिकारी
1

देश की  राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. मौजूदा दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसबीके सिंह को उनके पद से हटाकर 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी सतीश गोलचा को नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है. 
 

2.AGMUT कैडर के वरिष्ठ अधिकारी

AGMUT कैडर के वरिष्ठ अधिकारी
2

दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर बनाए गए सतीश गोलचा AGMUT कैडर के वरिष्ठ अधिकारी हैं. गोलचा को दिल्ली पुलिस में बड़ी जिम्मेदारी निभा चुके हैं. 
 

3.दिल्ली हिंसा के दौरान अहम भूमिका

दिल्ली हिंसा के दौरान अहम भूमिका
3

आपको बता दें, सतीश गोलचा इससे पहले दिल्ली पुलिस में डीसीपी, जॉइंट कमिश्नर और स्पेशल कमिश्नर जैसे अहम पदों पर काम कर चुके हैं. गौरतलब है कि, 2020 की उत्तर-पूर्वी दिल्ली हिंसा के दौरान उनकी भूमिका काफी अहम रही थी. उस समय वे लॉ एंड ऑर्डर के स्पेशल सीपी थे. 
 

4.सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान

सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान
4

इससे पहले दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस यूनिट में भी गोलचा अपनी सेवाएं दे चुके हैं. यहां रहते हुए उन्होंने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था.
 

5.DGP भी रह चुके हैं

DGP भी रह चुके हैं
5

दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाए जाने से पहले सतीश गोलचा दिल्ली के डीजी (जेल) के पद पर कार्यरत थे. इससे पहले वे अरुणाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) भी रह चुके हैं. उन्होंने फरवरी 2022 से जून 2023 तक इस जिम्मेदारी को निभाया था. 

6.किसी चुनौती से कम नहीं

किसी चुनौती से कम नहीं
6

बहरहाल, दिल्ली की सुरक्षा की नई जिम्मेदारी उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगी. हाल ही में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के बाद राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना उनके लिए  पहली प्राथमिकता होगी.
 

7.कई संवेदनशील हालात संभाले हैं

कई संवेदनशील हालात संभाले हैं
7

आपको बता दें, गोलचा ने अपने करियर में कई संवेदनशील हालात संभाले हैं, जिससे उम्मीद की जा रही है कि वे दिल्ली में कानून व्यवस्था को और सख्त बनाएंगे.उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है और वे अगले आदेश तक इस पद पर बने रहेंगे. पुलिस विभाग को भरोसा है कि उनके नेतृत्व में दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी.


 

