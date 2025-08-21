कौन हैं दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर IPS सतीश गोलचा? पहले भी संभाल चुके हैं अहम जिम्मेदारी
राजा राम | Aug 21, 2025, 06:38 PM IST
1.1992 बैच के आईपीएस अधिकारी
देश की राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. मौजूदा दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसबीके सिंह को उनके पद से हटाकर 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी सतीश गोलचा को नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है.
2.AGMUT कैडर के वरिष्ठ अधिकारी
दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर बनाए गए सतीश गोलचा AGMUT कैडर के वरिष्ठ अधिकारी हैं. गोलचा को दिल्ली पुलिस में बड़ी जिम्मेदारी निभा चुके हैं.
3.दिल्ली हिंसा के दौरान अहम भूमिका
आपको बता दें, सतीश गोलचा इससे पहले दिल्ली पुलिस में डीसीपी, जॉइंट कमिश्नर और स्पेशल कमिश्नर जैसे अहम पदों पर काम कर चुके हैं. गौरतलब है कि, 2020 की उत्तर-पूर्वी दिल्ली हिंसा के दौरान उनकी भूमिका काफी अहम रही थी. उस समय वे लॉ एंड ऑर्डर के स्पेशल सीपी थे.
4.सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान
इससे पहले दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस यूनिट में भी गोलचा अपनी सेवाएं दे चुके हैं. यहां रहते हुए उन्होंने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था.
5.DGP भी रह चुके हैं
दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाए जाने से पहले सतीश गोलचा दिल्ली के डीजी (जेल) के पद पर कार्यरत थे. इससे पहले वे अरुणाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) भी रह चुके हैं. उन्होंने फरवरी 2022 से जून 2023 तक इस जिम्मेदारी को निभाया था.
6.किसी चुनौती से कम नहीं
बहरहाल, दिल्ली की सुरक्षा की नई जिम्मेदारी उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगी. हाल ही में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के बाद राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना उनके लिए पहली प्राथमिकता होगी.
7.कई संवेदनशील हालात संभाले हैं
आपको बता दें, गोलचा ने अपने करियर में कई संवेदनशील हालात संभाले हैं, जिससे उम्मीद की जा रही है कि वे दिल्ली में कानून व्यवस्था को और सख्त बनाएंगे.उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है और वे अगले आदेश तक इस पद पर बने रहेंगे. पुलिस विभाग को भरोसा है कि उनके नेतृत्व में दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी.