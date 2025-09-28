FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

विराट ने अनुष्का संग शेयर की रोमांटिक फोटो, कैप्शन देख आप भी कहेंगे 'परफेक्ट कपल'!

इन 5 जानवरों की उनके शरीर से भी ज्यादा लंबी होती है जुबान, जानें Animal Kingdom के अजीबोगरीब कारनामे

Heart Health के लिए जहर हैं ये 5 चीजें, आज ही कर लें तौबा वरना…

थलपति विजय की रैली से पहले भी भारत में हुईं कई दर्दनाक भगदड़, जानें कब-कब और कहां हुए ऐसे हादसे

भारत के इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा रहती है Gen Z आबादी, जानें किस पायदान पर आता है आपका State

कौन हैं 8 साल की बच्ची को अपहरण से बचाने वालीं IPS बिस्मा काज़ी? जानें उनका शिक्षा से लेकर करियर तक का सफर

छात्राओं के यौन शोषण आरोपी बाबा चैत्यानंद को पुलिस ने आगरा से किया गिरफ्तार, कई दिनों से था फरार

Kanya Puja Vidhi: अष्टमी-नवमी को इस तरीके से करें कन्या पूजा, देवी के आशीर्वाद से फले-फूलेगा घर-परिवार

सेहत की दुश्मन है माइक्रोवेव की आदत! किचन की ये गलतियां आपको कर रही हैं बीमार

UPSC NDA 2 Result 2025: यूपीएससी कब जारी करेगा एनडीए का रिजल्ट? जानें डिटेल्स

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
विराट ने अनुष्का संग शेयर की रोमांटिक फोटो, कैप्शन देख आप भी कहेंगे 'परफेक्ट कपल'!

विराट ने अनुष्का संग शेयर की रोमांटिक फोटो, कैप्शन देख आप भी कहेंगे 'परफेक्ट कपल'!

छात्राओं के यौन शोषण आरोपी बाबा चैत्यानंद को पुलिस ने आगरा से किया गिरफ्तार, कई दिनों से था फरार

छात्राओं के यौन शोषण आरोपी बाबा चैत्यानंद को पुलिस ने आगरा से किया गिरफ्तार, कई दिनों से था फरार

सेहत की दुश्मन है माइक्रोवेव की आदत! किचन की ये गलतियां आपको कर रही हैं बीमार

सेहत की दुश्मन है माइक्रोवेव की आदत! किचन की ये गलतियां आपको कर रही हैं बीमार

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
इन 5 जानवरों की उनके शरीर से भी ज्यादा लंबी होती है जुबान, जानें Animal Kingdom के अजीबोगरीब कारनामे

इन 5 जानवरों की उनके शरीर से भी ज्यादा लंबी होती है जुबान, जानें Animal Kingdom के अजीबोगरीब कारनामे

Heart Health के लिए जहर हैं ये 5 चीजें, आज ही कर लें तौबा वरना…

Heart Health के लिए जहर हैं ये 5 चीजें, आज ही कर लें तौबा वरना…

थलपति विजय की रैली से पहले भी भारत में हुईं कई दर्दनाक भगदड़, जानें कब-कब और कहां हुए ऐसे हादसे

थलपति विजय की रैली से पहले भी भारत में हुईं कई दर्दनाक भगदड़, जानें कब-कब और कहां हुए ऐसे हादसे

HomePhotos

एजुकेशन

कौन हैं 8 साल की बच्ची को अपहरण से बचाने वालीं IPS बिस्मा काज़ी? जानें उनका शिक्षा से लेकर करियर तक का सफर

आज हम आपको जम्मू-कश्मीर की सबसे बहादुर आईपीएस अधिकारी से मिलवाने जा रहे हैं जो अपने कामों से आजकल खूब वाहवाही लूट रही हैं, जानें कौन हैं बिस्मा काजी और कैसा रहा है उनका कश्मीर से यूपीएससी तक का सफर...

जया पाण्डेय | Sep 28, 2025, 10:34 AM IST

1.अपने काम से खूब वाहवाही लूट रही यह आईपीएस अधिकारी

अपने काम से खूब वाहवाही लूट रही यह आईपीएस अधिकारी
1

साहस और दृढ़ संकल्प का अद्भुत प्रदर्शन करते हुए हाल ही में आईपीएस बिस्मा काज़ी ने आठ साल की बच्ची को अपहरण से बचाकर उसके परिवार से उसे मिलाने में अहम भूमिका निभाई है. उनकी जांबाजी की लोग खूब तारीफ कर रहे हैं. आज हम आपको उनकी पढ़ाई लिखाई और यूपीएससी के सफर के बारे में बताएंगे.

Advertisement

2.बिस्मा काजी कौन हैं?

बिस्मा काजी कौन हैं?
2

1990 में जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में जन्मी बिस्मा तीन बच्चों में सबसे बड़ी हैं. उनकी शैक्षणिक प्रतिभा कम उम्र से ही झलकती थी. वह पढ़ाई-लिखाई में हमेशा अव्वल आती थीं और साल 2014 में उन्होंने कश्मीर यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडल जीता था.

3.जम्मू-कश्मीर में दुकान चलाते हैं पिता

जम्मू-कश्मीर में दुकान चलाते हैं पिता
3

बिस्मा एक बेहद साधारण परिवार से आती हैं. उनके पिता जम्मू-कश्मीर में एक दुकान चलाते हैं. एक इंटरव्यू में बिस्मा ने बताया था कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि एक समय उनकी मां को बच्चों की फीस जुटाने के लिए अपने गहने बेचने पड़े थे.

4.यूपीएससी में लाईं 115वीं रैंक

यूपीएससी में लाईं 115वीं रैंक
4

कर्फ्यू, इंटरनेट शटडाउन और लॉकडाउन जैसी बाधाओं के बावजूद बिस्मा ने सिविल सेवा में शामिल होने के अपने सपने को पूरा किया. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2017 में 115वीं रैंक हासिल की और एजीएमयूटी कैडर में तैनात होने वाली कश्मीर की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनीं.

TRENDING NOW

5.ट्रेनिंग के दौरान भी झटके कई मेडल

ट्रेनिंग के दौरान भी झटके कई मेडल
5

हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में उनकी ट्रेनिंग भी असाधारण रही और उन्हें कई अवॉर्ड मिले. बिस्मा ने दिल्ली में असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर (एसीपी) के रूप में अपना करियर शुरू किया और बाद में श्रीनगर में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी के रूप में कार्यरत रहीं.

6.युवा सशक्तिकरण पहलों में भी शामिल रहती हैं बिस्मा काजी

युवा सशक्तिकरण पहलों में भी शामिल रहती हैं बिस्मा काजी
6

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कानून प्रवर्तन के अलावा बिस्मा काजी मिशन युवा जैसी युवा सशक्तिकरण पहलों में भी शामिल हैं और कश्मीर की युवा महिलाओं को प्रेरित करने के लिए बोलती हैं

7.खाली समय में पेंटिंग का है शौक

खाली समय में पेंटिंग का है शौक
7

बिस्मा को खाली समय में पेंटिंग करना बहुत पसंद है. उनका मानना ​​है कि कला विचारों को व्यक्त करने का सबसे सशक्त माध्यम है. 

8.युवाओं के लिए प्रेरणादायक है उनकी कहानी

युवाओं के लिए प्रेरणादायक है उनकी कहानी
8

बिस्मा काज़ी की गाथा शिक्षा, दृढ़ संकल्प और जनसेवा का एक प्रेरक मिश्रण है, जो दर्शाता है कि कैसे साहस, प्रतिबद्धता और दृढ़ता से कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जीत हासिल की जा सकती है. ड्यूटी के दौरान और उसके बाद का उनका जीवन आज भी देश भर के कई नए सिविल सेवकों और युवा नागरिकों को प्रेरित करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
हवाई अड्डों पर पसरा सन्नाटा, 19 एयरपोर्ट पर महीनों से नहीं आया एक भी पैसेंजर, लिस्ट में श्रीनगर, पटना, भोपाल भी शामिल
हवाई अड्डों पर पसरा सन्नाटा, 19 एयरपोर्ट पर महीनों से नहीं आया एक भी पैसेंजर, लिस्ट में श्रीनगर, पटना, भोपाल भी शामिल
Singham Again के इस रोल पर बनेगी फिल्म, Rohit Shetty ने किया खुलासा
Singham Again के इस रोल पर बनेगी फिल्म, Rohit Shetty ने किया खुलासा
Fraud News: एंट्री कराने के नाम पर जमा की पासबुक, लोगों के खाते से 50 लाख लेकर रफूचक्कर हुआ पोस्टमास्टर
Fraud News: एंट्री कराने के नाम पर जमा की पासबुक, लोगों के खाते से 50 लाख लेकर रफूचक्कर हुआ पोस्टमास्टर
Correct way to Check blood sugar: डायबिटीज में कितनी बार ब्लड शुगर चेक करना चाहिए? जान लें कौन सी उंगली से लेना चाहिए खून
डायबिटीज में कितनी बार ब्लड शुगर चेक करना चाहिए? जान लें सही तरीका
Palmistry Ketu Parvat Signs: हथेलियों में केतु पर्वत के ये निशान देते हैं भाग्यशाली होने का संकेत, जीवन में मिलता है मान सम्मान 
हथेलियों में केतु पर्वत के ये निशान देते हैं भाग्यशाली होने का संकेत, जीवन में मिलता है मान सम्मान
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
इन 5 जानवरों की उनके शरीर से भी ज्यादा लंबी होती है जुबान, जानें Animal Kingdom के अजीबोगरीब कारनामे
इन 5 जानवरों की उनके शरीर से भी ज्यादा लंबी होती है जुबान, जानें Animal Kingdom के अजीबोगरीब कारनामे
Heart Health के लिए जहर हैं ये 5 चीजें, आज ही कर लें तौबा वरना…
Heart Health के लिए जहर हैं ये 5 चीजें, आज ही कर लें तौबा वरना…
थलपति विजय की रैली से पहले भी भारत में हुईं कई दर्दनाक भगदड़, जानें कब-कब और कहां हुए ऐसे हादसे
थलपति विजय की रैली से पहले भी भारत में हुईं कई दर्दनाक भगदड़, जानें कब-कब और कहां हुए ऐसे हादसे
भारत के इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा रहती है Gen Z आबादी, जानें किस पायदान पर आता है आपका State
भारत के इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा रहती है Gen Z आबादी, जानें किस पायदान पर आता है आपका State
कौन हैं 8 साल की बच्ची को अपहरण से बचाने वालीं IPS बिस्मा काज़ी? जानें उनका शिक्षा से लेकर करियर तक का सफर
कौन हैं 8 साल की बच्ची को अपहरण से बचाने वालीं IPS बिस्मा काज़ी? जानें उनका शिक्षा से लेकर करियर तक का सफर
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE