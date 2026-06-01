भारत का सबसे बड़ा पावर कंज्यूमर कौन है? इसका बिजली बिल जानकर चौंक जाएंगे आप!

5 . सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जिसने भारतीय रेलवे पर बढ़ाया बिजली का वित्तीय बोझ

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हाल में भारतीय रेलवे की बिजली लागत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है. मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय रेलवे को डीम्ड डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसधारी का दर्जा नहीं मिलेगा और उसे बिजली उपभोक्ता के रूप में ही माना जाएगा. इस फैसले के बाद रेलवे को क्रॉस-सब्सिडी सरचार्ज और दूसरे शुल्कों का भुगतान करना होगा. एक्सपर्ट का अनुमान है कि इससे रेलवे पर हर साल लगभग 2,000 करोड़ रुपये से 4,000 करोड़ रुपये तक का और वित्तीय बोझ पड़ सकता है.

(Image Credit: Canva)



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