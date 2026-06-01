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भारत का सबसे बड़ा पावर कंज्यूमर कौन है? इसका बिजली बिल जानकर चौंक जाएंगे आप!

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भारत का सबसे बड़ा पावर कंज्यूमर कौन है? इसका बिजली बिल जानकर चौंक जाएंगे आप!

भारत में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहां का कौन-सा संगठन सबसे ज्यादा बिजली की खपत करता है...

Jaya Pandey | Jun 01, 2026, 02:36 PM IST

1.भारत की आर्थिक गतिविधियों की रीढ़ है बिजली

भारत की आर्थिक गतिविधियों की रीढ़ है बिजली
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भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और इसके साथ ही देश में बिजली की मांग भी लगातार बढ़ रही है. इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, घर, ऑफिस और डिजिटल सर्विसेज के विस्तार के कारण आज बिजली देश की आर्थिक गतिविधियों की रीढ़ बनी हुई है. इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक शहरीकरण, औद्योगीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास की वजह से आने वाले सालों में भारत में बिजली की खपत और भी तेजी से बढ़ेगी. 
(Image: AI Generared)

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2.भारत में बिजली के बड़े उपभोक्ता कौन?

भारत में बिजली के बड़े उपभोक्ता कौन?
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भारत में बिजली की खपत को अलग-अलग क्षेत्रों में बांटा जाए तो औद्योगिक क्षेत्र इसका सबसे बड़ा उपभोक्ता है. यह कुल बिजली का लगभग 40 प्रतिशत से अधिक इस्तेमाल करता है. इसके बाद घरेलू क्षेत्र का नंबर आता है. यहां करोड़ों घरों में बिजली का इस्तेमाल होता है. कृषि क्षेत्र भी बड़ी मात्रा में बिजली की थपत करता है. खासकर सिंचाई और पंपिंग के लिए इस क्षेत्र में बिजली की काफी जरूरत पड़ती है. वहीं वाणिज्यिक संस्थान, कार्यालय, मॉल और सेवा क्षेत्र भी बिजली की मांग में टॉप पर आते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का कौन-सा संगठन सबसे ज्यादा बिजली की खपत करता है.
(Image Credit: Canva)

3.बिजली की खपत के मामले में देश का टॉप संगठन

बिजली की खपत के मामले में देश का टॉप संगठन
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बिजली की खपत के मामले में देश का टॉप संगठन भारतीय रेलवे है. यह देश का सबसे बड़ा संस्थागत बिजली उपभोक्ता है. रेलवे हर साल लगभग 20 अरब यूनिट से अधिक बिजली की खपत करता है. यह देश की कुल बिजली खपत का लगभग 2 प्रतिशत है. रेलवे के विशाल नेटवर्क, हजारों ट्रेनों और तेजी से बढ़ते विद्युतीकरण के कारण इसकी बिजली की जरूरत लगातार बढ़ रही है.
(Image Credit: Canva)

4.भारतीय रेलवे सबसे ज्यादा कहां खर्च करती है बिजली?

भारतीय रेलवे सबसे ज्यादा कहां खर्च करती है बिजली?
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भारतीय रेलवे सबसे ज्यादा बिजली ट्रेनों के संचालन में खर्च करती है. अनुमान है कि रेलवे की कुल बिजली खपत का लगभग 80 से 85 प्रतिशत हिस्सा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव और ट्रेनों को चलाने में इस्तेमाल होता है. बाकी बिजली रेलवे स्टेशनों, सिग्नलिंग सिस्टम, कार्यालयों, कोचिंग डिपो और रेलवे कॉलोनियों में खर्च होती है. देश में 99 प्रतिशत से अधिक ब्रॉड-गेज रेल नेटवर्क के विद्युतीकरण के बाद रेलवे की बिजली की जरूरत और बढ़ी है लेकिन इससे डीजल पर निर्भरता में भी भारी कमी आई है.
(Image Credit: Canva)

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5.सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जिसने भारतीय रेलवे पर बढ़ाया बिजली का वित्तीय बोझ

सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जिसने भारतीय रेलवे पर बढ़ाया बिजली का वित्तीय बोझ
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हाल में भारतीय रेलवे की बिजली लागत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है. मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय रेलवे को डीम्ड डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसधारी का दर्जा नहीं मिलेगा और उसे बिजली उपभोक्ता के रूप में ही माना जाएगा. इस फैसले के बाद रेलवे को क्रॉस-सब्सिडी सरचार्ज और दूसरे शुल्कों का भुगतान करना होगा. एक्सपर्ट का अनुमान है कि इससे रेलवे पर हर साल लगभग 2,000 करोड़ रुपये से 4,000 करोड़ रुपये तक का और वित्तीय बोझ पड़ सकता है.
(Image Credit: Canva)

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