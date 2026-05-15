कौन हैं IAS शुभम कुमार? जो कभी अमेरिका में करते थे रिसर्च, अब CM सम्राट चौधरी ने दिया बड़ी जिम्मेदारी

4 . कभी शुभम ने अमेरिका में की है रिसर्च

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IAS बनने से पहले शुभम कुमार अमेरिका में एक रिसर्चर थे. उन्होंने दिए गए अपने एक इंटरव्यू में बताया कि विदेश में काम करने के दौरान उन्हें लगा कि भारत के गांवों के लिए काम करने की जरूरत है. तभी उन्हें सिविल सर्विस करने का ख्याल आया. हालांकि, पटना में नया उप विकास आयुक्त बनने से पहले वो भागलपुर नगर आयुक्त थे. इतना ही नहीं, वो पटना के बाढ़ अनुमंडल में SDO भी रह चुके हैं. वहीं अब शुभम कुमार को पटना में DDC की बड़ी जिम्मेदारी मिली है.

