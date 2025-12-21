कौन सी अधिकारी हैं IAS रवि सिहाग की नई नवेली दुल्हन? जानें इशिता राठी ने कहां से की है पढ़ाई-लिखाई

7 . फिलहाल कहां पोस्टेड है यह कपल?

अपने तीसरे अटेम्प्ट में रवि प्रीलिम्स तक क्लियर नहीं कर पाए लेकिन अपने चौथे प्रयास में उन्होंने इतिहास रच दिया और 18वीं रैंक के साथ आईएएस की लिस्ट में अपनी जगह पक्की कर ली. फिलहाल वह मध्य प्रदेश के सिवनी जिला के लखनादौन में सब-डिविजनल ऑफिसर (रेवेन्यू) के पद पर कार्यरत हैं जबकि इशिता नॉर्थ पुडुचेरी में सब-कलेक्टर (रेवेन्यू) के पद पर कार्यरत हैं.