कौन सी अधिकारी हैं IAS रवि सिहाग की नई नवेली दुल्हन? जानें इशिता राठी ने कहां से की है पढ़ाई-लिखाई

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Dec 21, 2025, 02:37 PM IST
1.आईएएस इशिता राठी और रवि सिहाग की शादी
हिंदी माध्यम से यूपीएससी टॉपर और 2022 बैच के आईएएस अधिकारी रवि सिहाग ने अपनी ही बैचमेट आईएएस इशिता राठी से हाल ही में शादी रचा ली. इस शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.
2.LBSNAA में शुरू हुई प्रेम कहानी
मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि आईएएस की ट्रेनिंग के दौरान LBSNAA में ही दोनों की प्रेम कहानी शुरू हुई. साल 2021 में रवि सिहाग ने जहां यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में 18वीं रैंक पाई थी, वहीं इशिता राठी ने 8वीं रैंक लाकर टॉप किया था.
3.पुलिस डिपार्टमेंट में हैं इशिता के माता-पिता
इशिता राठी उत्तर प्रदेश के बागपत की रहने वाली हैं. उनके पिता आई.एस राठी एक हेड कांस्टेबल हैं, जबकि उनकी मां मीनाक्षी राठी दिल्ली पुलिस में असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर हैं. इशिता ने अपनी शिक्षा नई दिल्ली में पूरी की.
4.इशिता राठी की पढ़ाई-लिखाई
उन्होंने डीएवी पब्लिक स्कूल से स्कूली शिक्षा हासिल की और बाद में लेडी श्री राम कॉलेज से इकोनॉमी (ऑनर्स) में ग्रेजुएशन किया. इसके बाद उन्होंने मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया. पीजी के साथ ही उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की और पहले ही प्रयास में सिविल सेवा परीक्षा पास कर इतिहास रच दिया.
5.किसान के बेटे हैं रवि सिहाग
वहीं अगर रवि सिहाग की बात करें तो वह राजस्थान के श्रीगंगानगर के मूल निवासी हैं. उनके पिता किसान हैं. उन्होंने अनूपगढ़ के शारदा कॉलेज से बीए की पढ़ाई की है और इसके बाद उन्होंने यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी थी. उन्होंने तीन बार यह परीक्षा पास की.
6.रवि सिहाग तीन बार क्रैक कर चुके हैं यूपीएससी
रवि सिहाग ने 2018 में 337वीं रैंक, फिर 2019 में 317वीं रैंक के साथ इस परीक्षा को क्रैक किया जिसके बाद उनका सिलेक्शन भारतीय रक्षा लेखा सेवा (आईडीएएस) और भारतीय रेलवे यातायात सेवा (आईआरटीएस) के लिए हुआ लेकिन आईएएस बनने की चाहत में उन्होंने फिर से परीक्षा दी.
7.फिलहाल कहां पोस्टेड है यह कपल?
अपने तीसरे अटेम्प्ट में रवि प्रीलिम्स तक क्लियर नहीं कर पाए लेकिन अपने चौथे प्रयास में उन्होंने इतिहास रच दिया और 18वीं रैंक के साथ आईएएस की लिस्ट में अपनी जगह पक्की कर ली. फिलहाल वह मध्य प्रदेश के सिवनी जिला के लखनादौन में सब-डिविजनल ऑफिसर (रेवेन्यू) के पद पर कार्यरत हैं जबकि इशिता नॉर्थ पुडुचेरी में सब-कलेक्टर (रेवेन्यू) के पद पर कार्यरत हैं.