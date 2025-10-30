FacebookTwitterYoutubeInstagram
HomePhotos

एजुकेशन

B.Tech के बाद मोटी सैलरी वाली नौकरी छोड़ बने थे IAS, जानें हाथरस के नए DM अतुल वत्स ने कहां से की है पढ़ाई-लिखाई

आज हम आपको हाथरस के नए जिलाधिकारी अतुल वत्स से मिलवाने जा रहे हैं, साथ ही हम आपको यह बताएंगे कि उन्होंने कहां से पढ़ाई-लिखाई की है और उनका यूपीएससी की सफर कैसा रहा है?

जया पाण्डेय | Oct 30, 2025, 02:16 PM IST

1.कौन हैं IAS अतुल वत्स?

कौन हैं IAS अतुल वत्स?
1

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हाल ही में नौकरशाही में बड़ा फेरबदल करते हुए 46 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है. आईएएस अतुल वत्स को हाथरस का नया जिलाधिकारी बनाया गया है. आज हम आपको बताएंगे कि आईएएस अतुल वत्स का एजुकेशन, यूपीएससी और प्रशासनिक सफर कैसा रहा है?

2.बचपन से ही पढ़ाई में मेधावी रहे हैं अतुल वत्स

बचपन से ही पढ़ाई में मेधावी रहे हैं अतुल वत्स
2

उत्तर प्रदेश कैडर के 2016 बैच के आईएएस अधिकारी अतुल वत्स हरियाणा के सोनीपत के निवासी हैं. उनके पिता सतीश कुमार आर्मी से रिटायर्ड है और कारगिल युद्ध में अपनी वीरता का लोहा मनवा चुके हैं.वहीं उनकी मां एक गृहिणी है. अतुल वत्स की शिक्षा हरियाणा के सैनिक स्कूल से हुई है. वह बचपन से ही पढ़ाई में मेधावी रहे हैं और उन्होंने 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 92 प्रतिशत मार्क्स हासिल किए थे.

3.इंजीनियरिंग के बाद प्राइवेट कंपनी की मोटी सैलरी वाली जॉब छोड़ की यूपीएससी की तैयारी

इंजीनियरिंग के बाद प्राइवेट कंपनी की मोटी सैलरी वाली जॉब छोड़ की यूपीएससी की तैयारी
3

परिवार में उनका एक छोटा भाई भी है. उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से मेटलर्जी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और इसके बाद इग्नू से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया है. बीटेक की पढ़ाई के बाद उन्होंने कॉरपोरेट इंडस्ट्री में नौकरी की तलाश शुरू कर दी थी. उन्हें जिंदल कंपनी में लाखों रुपए के पैकेज पर असिस्टेंट मैनेजर की जॉब मिली लेकिन 2014 में उन्होंने नौकरी छोड़कर यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी.

4.यूपीएससी में लाए थे 60वीं रैंक

यूपीएससी में लाए थे 60वीं रैंक
4

आईएएस अतुल वत्स को साल 2015 में यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में पहले ही प्रयास में 60वीं रैंक हासिल हुई थी. हाथरस का डीएम बनने से पहले वह गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के सचिव के पद पर कार्यरत थे. इससे पहले उन्होंने सोनभद्र के असिस्टेंट मजिस्ट्रेट, मऊ के जॉइंट मजिस्ट्रेट, सुल्तानपुर के चीफ डेवलेपमेंट ऑफिसर और अलीगढ़ डेलवेपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन के पद पर काम किया है.

5.लाखों यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए प्रेरणास्रोत है अतुल वत्स की कहानी

लाखों यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए प्रेरणास्रोत है अतुल वत्स की कहानी
5

आज आईएएस अतुल वत्स की सफलता की कहानी यूपीएससी के लाखों उम्मीदवारों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है. एक इंटरव्यू में उन्होंने यूपीएससी उम्मीदवारों की सलाह दी थी,  'आप अंदर से कौन हैं, यह मायने नहीं रखता, बल्कि आप क्या करते हैं, यही आपको परिभाषित करता है. यह हमेशा याद रखें कि आपने यह सफर क्यों शुरू किया था? हमेशा सकारात्मक रहें.'

