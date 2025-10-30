B.Tech के बाद मोटी सैलरी वाली नौकरी छोड़ बने थे IAS, जानें हाथरस के नए DM अतुल वत्स ने कहां से की है पढ़ाई-लिखाई

3 . इंजीनियरिंग के बाद प्राइवेट कंपनी की मोटी सैलरी वाली जॉब छोड़ की यूपीएससी की तैयारी

3

परिवार में उनका एक छोटा भाई भी है. उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से मेटलर्जी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और इसके बाद इग्नू से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया है. बीटेक की पढ़ाई के बाद उन्होंने कॉरपोरेट इंडस्ट्री में नौकरी की तलाश शुरू कर दी थी. उन्हें जिंदल कंपनी में लाखों रुपए के पैकेज पर असिस्टेंट मैनेजर की जॉब मिली लेकिन 2014 में उन्होंने नौकरी छोड़कर यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी.