एजुकेशन

कौन हैं कनाडा के पहले 'भारतीय' पुलिस चीफ Del Manak? 35 साल की सर्विस के बाद हुए रिटायर

आज हम आपको कनाडा के पहले भारतीय मूल के पुलिस चीफ डेल मानक से मिलवाने जा रहे हैं जो हाल ही में पुलिस विभाग में 35 साल की सेवा के बाद रिटायर हुए हैं, जानें उनका अबतक का करियर...

जया पाण्डेय | Sep 02, 2025, 02:31 PM IST

1.35 साल की सेवा के बाद रिटायर हुए भारतीय मूल के पुलिस चीफ

35 साल की सेवा के बाद रिटायर हुए भारतीय मूल के पुलिस चीफ
1

कनाडा के पहले भारतीय मूल के पुलिस चीफ वैंकूवर और विक्टोरिया पुलिस विभागों में 35 साल की सेवा के बाद 27 अगस्त को रिटायर हो गए. डेल मानक 2017 में विक्टोरिया के पुलिस चीफ बने थे और 168 साल के इतिहास में विभाग का नेतृत्व करने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति भी हैं.

2.डेल मानक को मिला खूबसूरत फेयरवेल

डेल मानक को मिला खूबसूरत फेयरवेल
2

अपने आखिरी दिन वह अपने आधिकारिक पुलिस वाहन से विक्टोरिया पुलिस विभाग (वीपीडी) मुख्यालय गए और फिर एक बीएमडब्ल्यू कन्वर्टिबल में इमारत से बाहर निकले. इस बिल्डिंग को न्यूयॉर्क आइलैंडर्स हॉकी टीम के रंगों के गुब्बारों से सजाया गया था.

3.भारत के इस जिले से है ताल्लुक

भारत के इस जिले से है ताल्लुक
3

वैंकूवर में जन्मे और पले-बढ़े मानक 1990 में वीपीडी में शामिल हुए. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार उनके परिवार की जड़ें पंजाब के नवांशहर जिले के शहीद भगत सिंह से जुड़ी हैं.

4.डेल मानक दिवस घोषित हुआ रिटायरमेंट का दिन

डेल मानक दिवस घोषित हुआ रिटायरमेंट का दिन
4

विक्टोरिया शहर ने उनके योगदान को मान्यता देते हुए उनके रिटायरमेंट के दिन 27 अगस्त को 'डेल मानक दिवस' घोषित किया. विक्टोरिया पुलिस ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर डोनट्स, गिफ्ट कार्ड, छोटे उपहार और आइसक्रीम बांटकर इस मौके का जश्न मनाया.

TRENDING NOW

5.1992 में पुलिस सेवा किया शुरू

1992 में पुलिस सेवा किया शुरू
5

मानक ने वीपीडी के साथ पुलिसिंग शुरू की और 1992 में वैंकूवर के एक नाइट क्लब में हुई गोलीबारी और तेज़ रफ़्तार से पीछा करने जैसी घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई की. अपने पूरे करियर के दौरान उन्होंने एक मज़बूत न्याय व्यवस्था की वकालत की.

6.करियर में इन अहम चीजों के लिए किया काम

करियर में इन अहम चीजों के लिए किया काम
6

पुलिस चीफ के रूप में उन्होंने सामुदायिक सहभागिता, प्रथम राष्ट्रों और सांस्कृतिक समूहों के साथ संबंध बनाने और 'बिफोर द बैज' जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से पारदर्शिता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया. उन्होंने स्थानीय खेल टीमों और स्पेशल ओलंपिक्स बीसी को सपोर्ट किया जिससे दिव्यांग खिलाड़ियों का जीवन समृद्ध हुआ.

7.नशे से युवाओं को बचाने के लिए अहम कदम

नशे से युवाओं को बचाने के लिए अहम कदम
7

ओवरडोज और नशीली दवाओं के बढ़ते के संकट के दौरान मानक ने नालोक्सोन ट्रेनिंग लागू किया और नुकसान कम करने के लिए हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ साझेदारी की. उन्होंने स्थानीय लोगों और अधिकारियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सहायता का विस्तार भी किया और संकटकालीन कार्यक्रमों और कल्याणकारी पहलों की स्थापना की.

8.लोगों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी किया काफी काम

लोगों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी किया काफी काम
8

मानक ने कनाडा में गैर-अपराधीकरण, मानव तस्करी और कानून प्रवर्तन के भविष्य को आकार देने पर राष्ट्रीय पुलिस चर्चाओं में योगदान दिया. विकपीडी के अंतर्गत उन्होंने मनोवैज्ञानिकों तक पहुंच, स्वास्थ्य जांच और काम पर वापसी कार्यक्रमों के साथ अधिकारियों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी.

Advertisement
Advertisement
