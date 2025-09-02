कौन हैं कनाडा के पहले 'भारतीय' पुलिस चीफ Del Manak? 35 साल की सर्विस के बाद हुए रिटायर

1 . 35 साल की सेवा के बाद रिटायर हुए भारतीय मूल के पुलिस चीफ

कनाडा के पहले भारतीय मूल के पुलिस चीफ वैंकूवर और विक्टोरिया पुलिस विभागों में 35 साल की सेवा के बाद 27 अगस्त को रिटायर हो गए. डेल मानक 2017 में विक्टोरिया के पुलिस चीफ बने थे और 168 साल के इतिहास में विभाग का नेतृत्व करने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति भी हैं.