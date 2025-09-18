कौन हैं दृष्टिहीन IAS आयुषी जिन्होंने बिग बी को भी किया भावुक? मां के सपोर्ट से अंधेरे में यूं चमकी आशा की किरण

FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

iPhone 17 Series की सेल का क्रेज! Apple स्टोर्स के बाहर आधी रात से ही लगी लोगों की लंबी लाइनें, देखें VIDEO

KBC 17: 'देख नहीं पाती, लेकिन बताते हैं कि आप टॉल और…' दृष्टिबाधित IAS कंटेस्टेंट की बात सुन भावुक हुए अमिताभ बच्चन

टैरिफ के बाद ट्रंप का नया वार, चाबहार बंदरगाह पर भारत को मिलने वाली छूट खत्म, जानें क्या होगा असर

'गाय हमारी भी माता है, क्योंकि मेरी मां…' जब Salman Khan ने बीफ खाने की बात से किया था इनकार

Pakistan Cricket Board का ड्रामा देख एक्शन में आया ICC, 'टूर्नामेंट के नियमों के उल्लंघन’ को लेकर कार्रवाई पर विचार कर रहा बोर्ड

Aryan Khan की सीरीज से वापसी कर रहा 25 साल पुराना विलेन, पूरा लुक देख आप भी रह जाएंगे दंग

राजस्थान SI भर्ती घोटाला: देवेश और शोभा राईका को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, 5वीं रैंक आने पर खुली थी पोल

AFG vs SL Highlights: एशिया कप 2025 से बाहर हुई अफगानिस्तान, करो या मरो मुकाबले 6 विकेट से मिली हार

1100 करोड़ की वो फिल्म, जिसके सीक्वल से बाहर हुईं Deepika Padukone

99 रुपये से की बिजनेस की शुरुआत, आज 8 करोड़ रुपये का है टर्नओवर; तीन दोस्तो ने मिलकर मचाया धमाल

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
iPhone 17 Series की सेल का क्रेज! Apple स्टोर्स के बाहर आधी रात से ही लगी लोगों की लंबी लाइनें, देखें VIDEO

iPhone 17 Series की सेल का क्रेज! Apple स्टोर्स के बाहर आधी रात से ही लगी लोगों की लंबी लाइनें, देखें VIDEO

KBC 17: 'देख नहीं पाती, लेकिन बताते हैं कि आप टॉल और…' दृष्टिबाधित IAS कंटेस्टेंट की बात सुन भावुक हुए अमिताभ बच्चन

KBC 17: 'देख नहीं पाती, लेकिन बताते हैं कि आप टॉल और…' दृष्टिबाधित IAS कंटेस्टेंट की बात सुन भावुक हुए अमिताभ बच्चन

टैरिफ के बाद ट्रंप का नया वार, चाबहार बंदरगाह पर भारत को मिलने वाली छूट खत्म, जानें क्या होगा असर

टैरिफ के बाद ट्रंप का नया वार, चाबहार बंदरगाह पर भारत को मिलने वाली छूट खत्म, जानें क्या होगा असर

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
AFG vs SL Highlights: एशिया कप 2025 से बाहर हुई अफगानिस्तान, करो या मरो मुकाबले 6 विकेट से मिली हार

AFG vs SL Highlights: एशिया कप 2025 से बाहर हुई अफगानिस्तान, करो या मरो मुकाबले 6 विकेट से मिली हार

1100 करोड़ की वो फिल्म, जिसके सीक्वल से बाहर हुईं Deepika Padukone

1100 करोड़ की वो फिल्म, जिसके सीक्वल से बाहर हुईं Deepika Padukone

99 रुपये से की बिजनेस की शुरुआत, आज 8 करोड़ रुपये का है टर्नओवर; तीन दोस्तो ने मिलकर मचाया धमाल

99 रुपये से की बिजनेस की शुरुआत, आज 8 करोड़ रुपये का है टर्नओवर; तीन दोस्तो ने मिलकर मचाया धमाल

HomePhotos

एजुकेशन

कौन हैं दृष्टिहीन IAS आयुषी जिन्होंने बिग बी को भी किया भावुक? मां के सपोर्ट से अंधेरे में यूं चमकी आशा की किरण

आज हम आपको उन दृष्टिहीन आईएएस अधिकारी से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अमिताभ बच्चन को भावुक कर दिया, जानें आईएएस आयुषी की संघर्ष की कहानी...

जया पाण्डेय | Sep 18, 2025, 04:08 PM IST

1.IAS आयुषी ने केबीसी में बिग बी को किया भावुक

IAS आयुषी ने केबीसी में बिग बी को किया भावुक
1

कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 17 में एक ऐसी कंटेस्टेंट आईं जिन्होंने अमिताभ बच्चन को भी भावुक कर दिया. नेत्रहीन आईएएस आयुषी ने फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड जीतकर हॉट सीट पर अपनी जगह बनाई. उनकी दृढ़ता और समर्पण की कहानी ने लाखों लोगों को प्रभावित किया.

Advertisement

2.बचपन से ही नहीं थी आंखों की रोशनी

बचपन से ही नहीं थी आंखों की रोशनी
2

27 अगस्त 1992 को उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के रानी खेड़ा में जन्मीं आयुषी का शैक्षणिक सफर दृढ़ संकल्प से भरा रहा. वह जन्म से ही गंभीर दृष्टिबाधिता और कई स्वास्थ्य चुनौतियों के साथ पैदा हुई थीं. बचपन में उन्हें केवल धुंधली रोशनी दिखाई देती थी जो बाद में कम होती गई.

3.पढ़ाई खत्म होने के बाद बनीं स्कूल टीचर

पढ़ाई खत्म होने के बाद बनीं स्कूल टीचर
3

उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा दीनबंधु सर छोटू राम पब्लिक स्कूल से पूरी की और उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिंदी और अंग्रेजी में बीए और इग्नू से इतिहास में एमए किया. उन्होंने 2019 तक दिल्ली के कई स्कूलों में टीचिंग की और इसके साथ अपनी यूपीएससी की तैयारी जारी रखी. लेकिन उनके लिए आईएएस अधिकारी बनने की राह भी आसान नहीं थी.

4.2022 में 48वीं रैंक के साथ क्रैक की यूपीएससी

2022 में 48वीं रैंक के साथ क्रैक की यूपीएससी
4

आयुषी ने यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा को पांच बार दिया और हर बार उन्होंने अपने कौशल और दृढ़ संकल्प को निखारा. उनके अनुशासन और अथक समर्पण के बदौलत साल 2022 में आखिरकार उन्हें सफलता हासिल हुई.

TRENDING NOW

5.पूरे सफर में मां बनीं सहारा

पूरे सफर में मां बनीं सहारा
5

आयुषी के सफर में उनकी मां आशा रानी ने अहम भूमिका निभाई. उनकी मां ने उनका साथ देने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी और उनकी किताबें रिकॉर्ड कीं और ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करके उनकी पढ़ाई में काफी मदद की. उनके त्याग ने ही आयुषी की सफलता को संभव बनाया.

6.फिलहाल दिल्ली में एसडीएम हैं आयुषी

फिलहाल दिल्ली में एसडीएम हैं आयुषी
6

आयुषी एजीएमयूटी कैडर की 2022 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में दिल्ली के उत्तर-पश्चिम जिले के कंझावला में उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने उत्तरी गोवा में सहायक कलेक्टर के रूप में भी काम किया था.

7.नौकरी के साथ की यूपीएससी की तैयारी

नौकरी के साथ की यूपीएससी की तैयारी
7

उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 48वीं रैंक हासिल कर अपने जीवन भर के सपने को साकार किया. आईएएस बनने से पहले आयुषी ने एक दशक से भी ज़्यादा समय तक लेक्चरर के रूप में काम किया और यूपीएससी की कड़ी तैयारी के साथ अपने करियर को संतुलित रखा.

8.दिव्यांग उम्मीदवारों की प्रेरणास्रोत हैं आयुषी

दिव्यांग उम्मीदवारों की प्रेरणास्रोत हैं आयुषी
8

आयुषी आईएएस बनकर समावेशी शासन और सामुदायिक विकास के लिए काम कर रही हैं. उनकी कहानी कई लोगों खासकर दिव्यांग उम्मीदवारों को प्रेरित करती है और यह साबित करती है कि दृढ़ संकल्प से कठिन से कठिन बाधाओं को भी पार किया जा सकता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
AFG vs SL Highlights: एशिया कप 2025 से बाहर हुई अफगानिस्तान, करो या मरो मुकाबले 6 विकेट से मिली हार
AFG vs SL Highlights: एशिया कप 2025 से बाहर हुई अफगानिस्तान, करो या मरो मुकाबले 6 विकेट से मिली हार
1100 करोड़ की वो फिल्म, जिसके सीक्वल से बाहर हुईं Deepika Padukone
1100 करोड़ की वो फिल्म, जिसके सीक्वल से बाहर हुईं Deepika Padukone
99 रुपये से की बिजनेस की शुरुआत, आज 8 करोड़ रुपये का है टर्नओवर; तीन दोस्तो ने मिलकर मचाया धमाल
99 रुपये से की बिजनेस की शुरुआत, आज 8 करोड़ रुपये का है टर्नओवर; तीन दोस्तो ने मिलकर मचाया धमाल
Indian Railway Ticket Rules: अगर खो जाए आपका ट्रेन टिकट, तो कैसे कर पाएंगे सफर? यहां जानिए क्या कहता है नियम
Indian Railway Ticket Rules: अगर खो जाए आपका ट्रेन टिकट, तो कैसे कर पाएंगे सफर? यहां जानिए क्या कहता है नियम
Dadim Chutney: पहाड़ों में बनने वाली ये चटनी स्वाद के साथ सेहत के लिए भी मानी जाती है फायदेमंद
Dadim Chutney: पहाड़ों में बनने वाली ये चटनी स्वाद के साथ सेहत के लिए भी मानी जाती है फायदेमंद
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE