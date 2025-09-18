कौन हैं दृष्टिहीन IAS आयुषी जिन्होंने बिग बी को भी किया भावुक? मां के सपोर्ट से अंधेरे में यूं चमकी आशा की किरण

iPhone 17 Series की सेल का क्रेज! Apple स्टोर्स के बाहर आधी रात से ही लगी लोगों की लंबी लाइनें, देखें VIDEO
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Sep 18, 2025, 04:08 PM IST
1.IAS आयुषी ने केबीसी में बिग बी को किया भावुक
कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 17 में एक ऐसी कंटेस्टेंट आईं जिन्होंने अमिताभ बच्चन को भी भावुक कर दिया. नेत्रहीन आईएएस आयुषी ने फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड जीतकर हॉट सीट पर अपनी जगह बनाई. उनकी दृढ़ता और समर्पण की कहानी ने लाखों लोगों को प्रभावित किया.
2.बचपन से ही नहीं थी आंखों की रोशनी
27 अगस्त 1992 को उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के रानी खेड़ा में जन्मीं आयुषी का शैक्षणिक सफर दृढ़ संकल्प से भरा रहा. वह जन्म से ही गंभीर दृष्टिबाधिता और कई स्वास्थ्य चुनौतियों के साथ पैदा हुई थीं. बचपन में उन्हें केवल धुंधली रोशनी दिखाई देती थी जो बाद में कम होती गई.
3.पढ़ाई खत्म होने के बाद बनीं स्कूल टीचर
उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा दीनबंधु सर छोटू राम पब्लिक स्कूल से पूरी की और उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिंदी और अंग्रेजी में बीए और इग्नू से इतिहास में एमए किया. उन्होंने 2019 तक दिल्ली के कई स्कूलों में टीचिंग की और इसके साथ अपनी यूपीएससी की तैयारी जारी रखी. लेकिन उनके लिए आईएएस अधिकारी बनने की राह भी आसान नहीं थी.
4.2022 में 48वीं रैंक के साथ क्रैक की यूपीएससी
आयुषी ने यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा को पांच बार दिया और हर बार उन्होंने अपने कौशल और दृढ़ संकल्प को निखारा. उनके अनुशासन और अथक समर्पण के बदौलत साल 2022 में आखिरकार उन्हें सफलता हासिल हुई.
5.पूरे सफर में मां बनीं सहारा
आयुषी के सफर में उनकी मां आशा रानी ने अहम भूमिका निभाई. उनकी मां ने उनका साथ देने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी और उनकी किताबें रिकॉर्ड कीं और ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करके उनकी पढ़ाई में काफी मदद की. उनके त्याग ने ही आयुषी की सफलता को संभव बनाया.
6.फिलहाल दिल्ली में एसडीएम हैं आयुषी
आयुषी एजीएमयूटी कैडर की 2022 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में दिल्ली के उत्तर-पश्चिम जिले के कंझावला में उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने उत्तरी गोवा में सहायक कलेक्टर के रूप में भी काम किया था.
7.नौकरी के साथ की यूपीएससी की तैयारी
उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 48वीं रैंक हासिल कर अपने जीवन भर के सपने को साकार किया. आईएएस बनने से पहले आयुषी ने एक दशक से भी ज़्यादा समय तक लेक्चरर के रूप में काम किया और यूपीएससी की कड़ी तैयारी के साथ अपने करियर को संतुलित रखा.
8.दिव्यांग उम्मीदवारों की प्रेरणास्रोत हैं आयुषी
आयुषी आईएएस बनकर समावेशी शासन और सामुदायिक विकास के लिए काम कर रही हैं. उनकी कहानी कई लोगों खासकर दिव्यांग उम्मीदवारों को प्रेरित करती है और यह साबित करती है कि दृढ़ संकल्प से कठिन से कठिन बाधाओं को भी पार किया जा सकता है.
