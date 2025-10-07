कौन हैं IPS Y पूरन कुमार की IAS पत्नी अमनीत पी. ​​कुमार? IIT मद्रास से कर रही हैं डॉक्टरेट की पढ़ाई

5 . मुख्यमंत्री के साथ जापान के दौरे पर हैं अमनीत

हरियाणा सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की कमिश्नर और सेक्रेटरी के पद के अलावा वह सिविल एविएशन डिपार्टमेंट और फॉरन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट की कमिश्नर और सेक्रेटरी का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाल रही हैं. इसी के तहत वह फिलहाल मुख्यमंत्री के साथ जापान के दौरे पर हैं.



