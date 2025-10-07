FacebookTwitterYoutubeInstagram
कौन हैं IPS Y पूरन कुमार की IAS पत्नी अमनीत पी. ​​कुमार? IIT मद्रास से कर रही हैं डॉक्टरेट की पढ़ाई

IAS अमनीत पी. ​​कुमार हरियाणा के ADGP वाई. पूरन कुमार की पत्नी हैं जो हरियाणा के प्रशासन में मजबूत पकड़ रखती हैं. जानें IAS अमनीत पी. ​​कुमार के बारे में विस्तार से...

जया पाण्डेय | Oct 07, 2025, 05:07 PM IST

1.कौन हैं आईएएस अमनीत पी कुमार?

कौन हैं आईएएस अमनीत पी कुमार?
1

हरियाणा के ADGP वाई. पूरन कुमार ने चंडीगढ़ के आवास में कथित तौर पर सुसाइड कर लिया है. उनके निधन के समय उनकी पत्नी अमनीत पी. ​​कुमार जो एक आईएएस अधिकारी हैं, विदेश में थीं. खबरों के अनुसार वह हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल के साथ जापान में हैं.

2.आईआईटी मद्रास से डॉक्टरेट कर रही हैं अमनीत पी कुमार

आईआईटी मद्रास से डॉक्टरेट कर रही हैं अमनीत पी कुमार
2

अमनीत पी कुमार 2001 बैच की आईएएस अधिकारी हैं. उनके पति भी 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी थे. ऐसे में उनकी मुलाकात LBSNAA में ट्रेनिंग के दौरान हुई थी. आईएएस अमनीत पी कुमार वर्तमान में आईआईटी मद्रास से हेल्थ इकोनॉमी में डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रही हैं. उनके पास अर्थशास्त्र और इतिहास में भी डिग्री है. उनके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पंजाब यूनिवर्सिटी से हुई है.

3.इन पुरस्कारों से सम्मानित हो चुकी हैं अमनीत पी कुमार

इन पुरस्कारों से सम्मानित हो चुकी हैं अमनीत पी कुमार
3

प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य, वित्त और औद्योगिक विकास सहित विभिन्न विभागों में अहम भूमिकाएं निभाई हैं. उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें LBSNAA से डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल, SKOCH गोल्ड अवार्ड, इंडियन एक्सप्रेस पब्लिक हेल्थ केयर अवार्ड 2018, द आउटलुक पोषण अवार्ड 2019 और अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन पुरस्कार 2020 शामिल हैं.

4.फिलहाल हरियाणा में इस पद पर कार्यरत हैं आईएएस अमनीत पी.कुमार

फिलहाल हरियाणा में इस पद पर कार्यरत हैं आईएएस अमनीत पी.कुमार
4

आईएएस अमनीत पी.कुमार फिलहाल हरियाणा सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की कमिश्नर और सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रही हैं. महिला एवं बाल विकास विभाग में उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें अभूतपूर्व प्लेस्कूल पॉलिसी में उनके काम के लिए खूब सराहना मिल चुकी है जिसने बाल अधिकारों और उत्तरदायी प्रोग्रामिंग की वकालत करने में एक अहम भूमिका निभाई.

5.मुख्यमंत्री के साथ जापान के दौरे पर हैं अमनीत

मुख्यमंत्री के साथ जापान के दौरे पर हैं अमनीत
5

हरियाणा सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की कमिश्नर और सेक्रेटरी के पद के अलावा वह सिविल एविएशन डिपार्टमेंट और फॉरन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट की कमिश्नर और सेक्रेटरी का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाल रही हैं. इसी के तहत वह फिलहाल मुख्यमंत्री के साथ जापान के दौरे पर हैं.

