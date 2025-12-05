प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के विदेशी दौरे के दौरान कौन संभालता है देश की जिम्मेदारी

1 . क्या होता है नियम

दरअसल जब भी किसी देश का प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति किसी विदेशी दौरे पर जाते हैं तब देश का शासन स्वचलित रूप से चलता रहता है. इसके लिए अलग से कार्यवाहक प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नियुक्त नहीं किया जाता. जब तक कि पीएम स्वयं किसी को अधिकृत न करें.

