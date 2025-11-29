भारत में परमाणु हथियारों का नियंत्रण किसके पास होता है?

एजुकेशन
राजा राम | Nov 29, 2025, 09:06 PM IST
1.किसके कंट्रोल में होता है न्यूक्लियर बटन
दुनिया के चुनिंदा देशों की सूची में भारत भी शामिल है, जिनके पास स्वदेशी परमाणु क्षमता है. लेकिन इन हथियारों का अधिकार किसके पास होता है, यह सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है. खासकर सोशल मीडिया पर चलने वाले दावों में प्रधानमंत्री के पास ‘न्यूक्लियर बटन’ होने की बात कही जाती है, जो पूरी तरह गलत है.
2.किनके पास अंतिम निर्णय लेने का अधिकार ?
भारत ने शुरुआत से ही परमाणु हथियारों के नियंत्रण को किसी एक व्यक्ति की मर्जी पर नहीं छोड़ा. इसके लिए एक संरचित और बहु-स्तरीय व्यवस्था बनाई गई, जिसे न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी (NCA) कहा जाता है. यही निकाय अंतिम निर्णय लेने का अधिकार रखता है.
3.NCA दो हिस्सों में बंटी होती है
NCA दो हिस्सों में बंटी होती है.राजनीतिक परिषद और कार्यकारी परिषद. राजनीतिक परिषद की कमान प्रधानमंत्री के हाथ में होती है और परमाणु हमले जैसे फैसले इसी परिषद की अनुमति के बिना नहीं लिए जा सकते. यह देश की सर्वोच्च निर्णयकर्ता यूनिट है.
4.कार्यकारी परिषद का नेतृत्व NSA करते हैं
उधर, कार्यकारी परिषद का नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार करते हैं. इनका दायित्व राजनीतिक परिषद के फैसलों को सुरक्षित चैनलों के जरिए सैन्य ढांचे तक पहुंचाना होता है, ताकि आदेश का क्रियान्वयन सटीक और नियंत्रित तरीके से हो सके.
5.संचालन की जिम्मेदारी स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड पर
भारत की परमाणु क्षमता को संचालन करने की जिम्मेदारी स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड (SFC) पर होती है. यह थल, जल और वायु तीनों माध्यमों से लॉन्च होने वाली परमाणु-सक्षम मिसाइलों की तैनाती और तत्परता संभालता है.
6.राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर फैसला
कुल मिलाकर, भारत की परमाणु नीति किसी व्यक्ति पर नहीं, बल्कि एक जवाबदेह, सामूहिक और संस्थागत व्यवस्था पर आधारित है, ताकि ऐसा बड़ा निर्णय अत्यंत सावधानी और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया जाए.
