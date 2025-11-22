कश्मीर को आखिर किसने कहा था ‘धरती का स्वर्ग’? बेहद दिलचस्प है कहानी

3 . स्वर्ग से तुलना

कश्मीर की सुंदरता ने इतिहास में कई महान व्यक्तित्वों को आकर्षित किया. सूफी कवि अमीर खुसरो ने अपनी मशहूर पंक्ति,'गर फिरदौस बर रू-ए-ज़मीं अस्त, हमीं अस्त, हमीं अस्त, हमीं अस्त' में इसकी तुलना स्वर्ग से की. बाद में मुगल बादशाह जहांगीर भी यहां की प्राकृतिक भव्यता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसी पंक्ति को दोहराकर कश्मीर की प्रशंसा की.

