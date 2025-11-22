FacebookTwitterYoutubeInstagram
महाराष्ट्र में नगर पंचायत चुनाव प्रचार में अजित पवार के बिगड़े बोल कहा- जनता के पास वोट है तो मेरे पास फंड है, अगर नहीं जिताया तो हम फंड नहीं देंगे

IPL के इतिहास में 5 सबसे महंगे विकेटकीपर बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो विदेशी खिलाड़ी

दक्षिण अफ्रीका में जी-20 शिखर सम्मेलन में PM मोदी की गूंज, ग्लोबल साउथ के लिए रखा सशक्त एजेंडा

AUS vs ENG Highlights: अब क्या कहेंगे लोग... डेढ़ दिन में खत्म हुआ एशेज का पहला टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 8 विकेट से रौंदा

17 साल की उम्र में शुरू किया बिजनेस, आज बना डाली 100 करोड़ की कंपनी; आप भी इस करोड़पति से ले सकते हैं सीख

10 साल की मेहनत के बाद तैयार हुआ दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, इस राज्य में होगा स्थापित

कश्मीर को आखिर किसने कहा था 'धरती का स्वर्ग'? बेहद दिलचस्प है कहानी

एजुकेशन

कश्मीर को आखिर किसने कहा था ‘धरती का स्वर्ग’? बेहद दिलचस्प है कहानी

हिमालय की ऊंची चोटियों और हरी-भरी वादियों के बीच बसा कश्मीर सदियों से यात्रियों, कवियों और शासकों को मंत्रमुग्ध करता आया है. इसकी अनोखी प्राकृतिक सुंदरता ने इसे 'धरती का स्वर्ग' जैसी उपाधि दिलाई, लेकिन इस उपनाम के पीछे छिपी कहानी उतनी ही रोचक और ऐतिहासिक है.

राजा राम | Nov 22, 2025, 07:00 PM IST

1.भारत का मुकुट

कश्मीर का इतिहास सांस्कृतिक धारा से गहराई से जुड़ा हुआ है. कभी कश्मीर घाटी तक सीमित रहे इस नाम को भारत का मुकुट भी कहा जाता है. 

2.क्या था पुराना नाम

प्राचीन मान्यताओं के अनुसार कश्मीर घाटी एक समय सतिसर नामक विशाल झील हुआ करती थी. कहा जाता है कि महर्षि कश्यप ने इसके जल को बहाकर यहां बसने योग्य भूमि तैयार की. इसी कारण इस क्षेत्र को कश्यपपुरा कहा गया, जो आगे चलकर कश्मीर बना.

3.स्वर्ग से तुलना

कश्मीर की सुंदरता ने इतिहास में कई महान व्यक्तित्वों को आकर्षित किया. सूफी कवि अमीर खुसरो ने अपनी मशहूर पंक्ति,'गर फिरदौस बर रू-ए-ज़मीं अस्त, हमीं अस्त, हमीं अस्त, हमीं अस्त' में इसकी तुलना स्वर्ग से की. बाद में मुगल बादशाह जहांगीर भी यहां की प्राकृतिक भव्यता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसी पंक्ति को दोहराकर कश्मीर की प्रशंसा की. 
 

4.मॉनसून में दिखती है शानदार नजारे

घने चिनार, शांत झीलें और बर्फ से ढके पर्वत कश्मीर को हर मौसम में नया रूप देते हैं. मॉनसून की हरियाली, पतझड़ का लाल-सुनहरा रंग और सर्दियों की सफ़ेद परत इसे किसी कलात्मक चित्र जैसा बना देते हैं. 

5.धरती का स्वर्ग

आज भी कश्मीर अपनी इसी कालातीत सुंदरता, संस्कृति और रहस्यमय इतिहास के कारण दुनिया भर में 'धरती का स्वर्ग' के नाम से विख्यात है.
 

