सचिन तेंदुलकर के बेटे-बहू में से डिग्रियों की रेस में कौन है आगे? जानें अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक की एजुकेशन का पूरा ब्यौरा

7 . किसके पास कितनी डिग्रियां?

7

अगर दोनों की शैक्षणिक पृष्ठभूमि की तुलना की जाए तो यह साफ दिखाई देता है कि सानिया चंडोक ने बिजनेस मैनेजमेंट और पशु देखभाल जैसे क्षेत्रों में औपचारिक और अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा हासिल की है. वहीं अर्जुन तेंदुलकर ने अपनी पढ़ाई के साथ-साथ खेल को प्राथमिकता दी और क्रिकेट को ही अपना प्रोफेशन बनाया. इस तरह दोनों की शैक्षणिक और पेशेवर यात्राएं अलग-अलग दिशाओं में आगे बढ़ती दिखाई देती हैं, जहां एक ओर बिजनेस और उद्यमिता का रास्ता है तो दूसरी ओर पेशेवर क्रिकेट का करियर है.

(Photo Credit: Social Media)

