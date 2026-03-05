सचिन तेंदुलकर के बेटे-बहू में से डिग्रियों की रेस में कौन है आगे? जानें अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक की एजुकेशन का पूरा ब्यौरा

एजुकेशन
Jaya Pandey | Mar 05, 2026, 07:02 PM IST
1.अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक में से कौन है ज्यादा पढ़ा-लिखा?
भारतीय क्रिकेट के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर अक्सर अपने क्रिकेट करियर के साथ-साथ अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी चर्चा में रहते हैं. आज वह अपनी लंबे समय से दोस्त रहीं सानिया चंडोक से शादी के बंधन में बंध गए हैं. ऐसे में लोगों के मन में यह जिज्ञासा जागी है कि इन दोनों में से कौन ज्यादा पढ़ा-लिखा है और किसकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि ज्यादा मजबूत है.
2.सानिया चंडोक का एजुकेशनल बैकग्राउंड
अगर सानिया चंडोक की पढ़ाई की बात करें तो उनकी शुरुआती शिक्षा मुंबई के प्रतिष्ठित स्कूलों BD Somani International School और The Cathedral and John Connon School से हुई है. ये दोनों स्कूल देश के प्रमुख और पुराने शैक्षणिक संस्थानों में गिने जाते हैं. स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद सानिया हायर स्टडीज के लिए विदेश चली गईं.
3.लंदन के टॉप इंस्टीट्यूट से किया है ग्रेजुएशन
इन्होंने लंदन के प्रसिद्ध संस्थान London School of Economics and Political Science से ग्रेजुएशन किया. यह संस्थान दुनिया के प्रमुख सामाजिक विज्ञान और बिजनेस शिक्षा केंद्रों में शामिल है, जहां पढ़ाई करने वाले छात्रों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और एक्सपोजर मिलता है.
4.सानिया चंडोक का करियर?
बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई के साथ-साथ सानिया चंडोक को जानवरों के प्रति खास लगाव भी रहा है. इसी रुचि को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने पशु देखभाल से जुड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लिया. रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने अंतरराष्ट्रीय संगठन Worldwide Veterinary Service से जुड़े एक ट्रेनिंग कार्यक्रम के माध्यम से वेटेनरी केयर की ट्रेनिंग की है जिससे उन्हें पालतू जानवरों की देखभाल और पशु स्वास्थ्य से जुड़े व्यावहारिक पहलुओं को समझने का अनुभव मिला.
5.अर्जुन तेंदुलकर का एजुकेशनल बैकग्राउंड
वहीं दूसरी ओर अर्जुन तेंदुलकर की शिक्षा की बात करें तो उन्होंने मुंबई के प्रसिद्ध Dhirubhai Ambani International School से अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री भी हासिल की. हालांकि सार्वजनिक रूप से उनकी डिग्री और विषय से जुड़ी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है. बचपन से ही क्रिकेट में गहरी रुचि होने के कारण उन्होंने जल्दी ही अपना पूरा ध्यान खेल पर केंद्रित कर दिया और पेशेवर क्रिकेटर बनने की दिशा में मेहनत शुरू कर दी.
6.अर्जुन तेंदुलकर का स्पोर्ट्स करियर
आज अर्जुन तेंदुलकर भारतीय घरेलू क्रिकेट में एक्टिव हैं और उन्होंने आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में भी हिस्सा लिया है. क्रिकेट में करियर बनाने के लिए उन्होंने लगातार ट्रेनिंग और प्रतिस्पर्धी क्रिकेट पर ध्यान दिया, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई से ज्यादा चर्चा उनके खेल करियर की होती है.
7.किसके पास कितनी डिग्रियां?
अगर दोनों की शैक्षणिक पृष्ठभूमि की तुलना की जाए तो यह साफ दिखाई देता है कि सानिया चंडोक ने बिजनेस मैनेजमेंट और पशु देखभाल जैसे क्षेत्रों में औपचारिक और अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा हासिल की है. वहीं अर्जुन तेंदुलकर ने अपनी पढ़ाई के साथ-साथ खेल को प्राथमिकता दी और क्रिकेट को ही अपना प्रोफेशन बनाया. इस तरह दोनों की शैक्षणिक और पेशेवर यात्राएं अलग-अलग दिशाओं में आगे बढ़ती दिखाई देती हैं, जहां एक ओर बिजनेस और उद्यमिता का रास्ता है तो दूसरी ओर पेशेवर क्रिकेट का करियर है.
