HomePhotos

एजुकेशन

भारत का सबसे पहला IIM इंस्टीट्यूट कौन सा है? जानें किस राज्य हुई थी स्थापना

क्या आप जानते हैं कि भारत का पहला आईआईएम इंस्टीट्यूट कौन सा है और इसकी स्थापना के पीछे क्या विजन था? जानें किस राज्य में हुई थी स्थापना...

जया पाण्डेय | Dec 02, 2025, 10:33 AM IST

1.भारत का पहला आईआईएम

1

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी आईआईएम में हर भारतीय बिजनेस स्टूडेंट का पढ़ने का सपना होता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि भारत का सबसे पहले आईआईएम कहां स्थापित किया गया था और इसकी स्थापना के पीछे क्या विजन था? 

2.कोलकाता में स्थापित हुआ था पहला आईआईएम

2

देश का पहला आईआईएम इंस्टीट्यूट भारतीय प्रबंधन संस्थान कलकत्ता था जिसकी स्थापना नवंबर 1961 में हुई थी. पश्चिम बंगाल सरकार, भारत सरकार, फोर्ड फाउंडेशन और एमआईटी स्लोन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ने मिलकर प्रबंधन शिक्षा में इस अभूतपूर्व पहल को साकार किया. 

3.क्यों भारत को आईआईएम की पड़ी जरूरत?

3

देश की आजादी के बाद तीव्र औद्योगिक और आर्थिक विकास में सहायता के लिए उचित रूप से प्रशिक्षित प्रबंधकों की जरूरत थी. इसी जरूरत ने योजना आयोग की सिफारिशों से एक रणनीतिक राष्ट्रीय प्रयास के रूप में आईआईएम के निर्माण को जन्म दिया.

4.कोलकाता के कुछ महीने बाद अहमदाबाद में हुई थी IIM की स्थापना

4

आईआईएम कलकत्ता की स्थापना के बाद दिसंबर 1961 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के साथ पार्टनरशिप में आईआईएम अहमदाबाद (आईआईएमए) की स्थापना की गई. कुछ ही हफ्तों के अंतराल पर स्थापित होने के बावजूद आईआईएम कोलकाता आधिकारिक तौर पर आईआईएम के अब विशाल नेटवर्क में पहला आईआईएम है.

5.​​भारत की प्रमुख प्रबंधन शिक्षा कैसे हुई संभव?

5

जहां आईआईएम अहमदाबाद ने केस स्टडी तकनीक के अपने उपयोग और उद्योग एवं उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र से अपने घनिष्ठ संबंधों के लिए प्रसिद्धि हासिल की. वहीं आईआईएम कलकत्ता ने अपनी मात्रात्मक तकनीकों, वित्त और विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तेजी से पहचान हासिल की. ​​भारत की प्रमुख प्रबंधन शिक्षा 1961 में दो प्रथम पीढ़ी के आईआईएम की दोहरी स्थापना से संभव हुई.

6.प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का विजन

6

स्वतंत्रता के बाद भारत का व्यावसायिकरण के माध्यम से राष्ट्र-निर्माण का उद्देश्य 1961 में पहले आईआईएम, आईआईएम कलकत्ता (आईआईएमसी) की स्थापना के लिए प्रेरणा बना. प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का लक्ष्य एक औद्योगिक, आधुनिक अर्थव्यवस्था की स्थापना करना था, जिसके लिए प्रबंधकों के एक विशेषज्ञ समूह की जरूरत थी. 

7.दुनिया के टॉप बिजनेस स्कूलों से प्रतिस्पर्धा

7

आईआईएम का उद्देश्य स्वतंत्र, उच्च-स्तरीय संस्थान बनना था जो दुनिया के टॉप बिजनेस स्कूलों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें. आईआईएम कलकत्ता (आईआईएमसी) डॉक्टरेट अध्ययन, कार्यकारी शिक्षा और पूर्णकालिक आवासीय डिग्री सहित कई प्रकार के कार्यक्रम प्रदान करता है.

