दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी सब्जियां उगाई जाती हैं? जानें किस नंबर पर आता है आपका फेवरेट Vegetable

Oct 26, 2025, 11:52 AM IST
1.दुनिया में कौन सी सब्जियां सबसे ज्यादा उगाई जाती हैं?
सब्ज़ियों ने इंसानी सभ्यता के विकास में अहम भूमिका निभाई है. ये न सिर्फ पोषण के लिए जरूरी है बल्कि उन्होंने हमें खानाबदोश ज़िंदगी से हटकर कम्युनिटी में बसने में मदद की. आज सब्जियों के बिना हमारी थाली अधूरी है लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी सब्जियां उगाई जाती हैं.
2.भिंडी
भिंडी दुनिया के कई हिस्सों में एक जरूरी फसल है. इसके कई न्यूट्रिशनल फायदे हैं और यह अपनी वर्सटाइल नेचर के लिए जानी जाती है. माना जाता है कि इसकी शुरुआत आज के इथियोपिया और वेस्ट अफ्रीका के दूसरे हिस्सों में हुई थी. 2022 में भिंडी का ग्लोबल प्रोडक्शन 11.2 मिलियन टन तक पहुंच गया, जिसमें भारत, नाइजीरिया और माली का सबसे ज़्यादा योगदान रहा.
3.मटर
मटर सबसे पहली उगाई जाने वाली फसलों में से एक थी. आर्कियोलॉजिकल सबूत बताते हैं कि इसकी शुरुआत मेडिटेरेनियन इलाके, मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया में हुई थी. 2024 में दुनिया भर में मटर का प्रोडक्शन लगभग 13 मिलियन टन तक पहुंच गया. चीन, भारत, रूस और कनाडा मटर के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं.
4.कद्दू
कद्दू सबसे पुरानी खेती की जाने वाली फसलों में से एक है, जिसके सबूत 10,000 साल पहले तक मिलते हैं. इसकी शुरुआत आज के मेक्सिको में हुई और यह तेज़ी से पूरे अमेरिका में फैल गया, जिसके बाद यह यूरोप, एशिया और अफ्रीका में भी उगाया जाने लगा. 2024 में दुनिया भर में 25 मिलियन टन से ज़्यादा कद्दू का प्रोडक्शन हुआ, जिसमें चीन, भारत, यूक्रेन, रूस और यूनाइटेड स्टेट्स टॉप पांच प्रोड्यूसर थे.
5.फूलगोभी
माना जाता है कि फूलगोभी की खोज उत्तर-पूर्वी भूमध्यसागरीय क्षेत्र में हुई थी. इसे पुराने रोमन लोग बड़े पैमाने पर उगाते थे और 19वीं सदी के आखिर तक यह दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में पहुंच गई थी. 2024 में फूलगोभी का ग्लोबल प्रोडक्शन 27 मिलियन टन तक पहुंच गया, जिसमें चीन और भारत ने दुनिया की लगभग 75% फूलगोभी का उत्पादन किया.
6.लेट्यूस
लेट्यूस पहले अपने तेल वाले बीजों के लिए उगाया जाता था. पुराने मिस्र के लोग, यूनानी और रोमन लोग इसकी खाने लायक, क्रिस्पी पत्तियों को बहुत पसंद करते थे. यह फसल जल्द ही यूरोप के दूसरे हिस्सों में फैल गई और बाद में यूरोपियन खोजकर्ताओं के ज़रिए अमेरिका तक पहुंच गई. 2024 में दुनिया भर में लेट्यूस का प्रोडक्शन 21 मिलियन टन तक पहुंच गया, जिसमें चीन, USA, भारत, स्पेन और इटली टॉप पांच प्रोड्यूसर थे.
