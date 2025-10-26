दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी सब्जियां उगाई जाती हैं? जानें किस नंबर पर आता है आपका फेवरेट Vegetable

6 . लेट्यूस

लेट्यूस पहले अपने तेल वाले बीजों के लिए उगाया जाता था. पुराने मिस्र के लोग, यूनानी और रोमन लोग इसकी खाने लायक, क्रिस्पी पत्तियों को बहुत पसंद करते थे. यह फसल जल्द ही यूरोप के दूसरे हिस्सों में फैल गई और बाद में यूरोपियन खोजकर्ताओं के ज़रिए अमेरिका तक पहुंच गई. 2024 में दुनिया भर में लेट्यूस का प्रोडक्शन 21 मिलियन टन तक पहुंच गया, जिसमें चीन, USA, भारत, स्पेन और इटली टॉप पांच प्रोड्यूसर थे.

