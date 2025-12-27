दुनिया की किस यूनिवर्सिटी में सबसे पहले हुई थी इंजीनियरिंग की पढ़ाई? जानें किस देश में है यह इंस्टीट्यूट

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Dec 27, 2025, 12:32 PM IST
1.आधुनिक समय में बेस्ट हैं IIT, MIT, Stanford जैसे इंस्टीट्यूट
जब इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स की बात आती है तो हमारे दिमाग में IIT, MIT या Stanford University का नाम आता है. ऐसा इसलिए क्योंकि ये इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग की फील्ड में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए जाने जाते हैं. ये स्टूडेंट्स को रोबोटिक्स सुविधाएं, अत्याधुनिक रिसर्च पार्क और AI लैब्स प्रदान करते हैं.
2.किस इंस्टीट्यूट ने सबसे पहले शुरू की इंजीनियरिंग की पढ़ाई?
हालांकि क्या कभी आपके मन में यह सवाल आया कि आखिर इंजीनियरिंग शिक्षा की शुरुआत कहां से हुई या किस यूनिवर्सिटी ने इंजीनियरिंग को एक एकेडमिक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया. आज हम आपको इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं.
3.यहां है दुनिया की पहली टेक्निकल यूनिवर्सिटी
आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि इसका जवाब अमेरिका, यूके या जर्मनी नहीं है बल्कि इसका जवाब मध्य यूरोप के एक ऐतिहासिक शहर प्राग में मौजूद है. यहीं पर साल 1707 में एक टेक्निकल स्कूल की स्थापना की गई, जो बाद में Czech Technical University (CTU) में विकसित हुआ और दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी बनी जिसने इंजीनियरिंग को एकेडमिक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाना शुरू किया.
4.सीटीयू में किन फील्ड्स में होती थी पढ़ाई?
CTU दुनिया की सबसे पुरानी टेक्निकल यूनिवर्सिटी मानी जाती है. 1717 तक यह यूनिवर्सिटी मैथमेटिक्स और साइंस, सर्वे, टेक्निकल इंजीनियरिंग, मैपिंग, कंस्ट्रक्शन जैसी फील्ड में और अधिक औपचारिक शिक्षा देने लगी थी.
5.CTU ने कैसे बदल दिया पढ़ाई का तरीका
चेक टेक्निकल यूनिवर्सिटी की स्थापना ऐसे समय में हुई थी जब बाकी यूनिवर्सिटी फिलॉसफी, लॉ, मेडिकल जैसे विषयों पर फोकस कर रही थीं. इंजीनियरिंग की प्रैक्टिस तब अप्रेंटिशिप, वर्कप्लेस रिसर्च या मिलिट्री सर्विस के माध्यम से होती थी, लेकिन CTU ने सबकुछ बदल दिया.
6.CTU का सिद्धांत-आधारित और व्यवस्थित दृष्टिकोण
CTU न केवल इंजीनियरिंग की शिक्षा देती थी बल्कि इसका तरीका इसे अन्य पुरानी यूनिवर्सिटीज से अलग बनाता था. CTU ने अनुमान पर निर्भर रहने के बजाय एक व्यवस्थित और सिद्धांत-आधारित दृष्टिकोण अपनाया. यह यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग शिक्षा के उस स्वरूप के विकास के लिए जिम्मेदार है जैसा कि हम आज जानते हैं.
