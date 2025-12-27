दुनिया की किस यूनिवर्सिटी में सबसे पहले हुई थी इंजीनियरिंग की पढ़ाई? जानें किस देश में है यह इंस्टीट्यूट

3 . यहां है दुनिया की पहली टेक्निकल यूनिवर्सिटी

3

आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि इसका जवाब अमेरिका, यूके या जर्मनी नहीं है बल्कि इसका जवाब मध्य यूरोप के एक ऐतिहासिक शहर प्राग में मौजूद है. यहीं पर साल 1707 में एक टेक्निकल स्कूल की स्थापना की गई, जो बाद में Czech Technical University (CTU) में विकसित हुआ और दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी बनी जिसने इंजीनियरिंग को एकेडमिक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाना शुरू किया.