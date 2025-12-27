FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Virat Kohli ने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड किया ध्वस्त, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज को पछाड़ बने नंबर-1

Virat Kohli ने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड किया ध्वस्त, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज को पछाड़ बने नंबर-1

विजय हजारे ट्रॉफी में एक और मैच खेल सकते हैं विराट कोहली! रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

विजय हजारे ट्रॉफी में एक और मैच खेल सकते हैं विराट कोहली! रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

क्या 35 साल के बाद जवानी कम होने लगती है? स्वीडिश वैज्ञानिकों ने बताया यंग रहने का ये सस्ता असरदार उपाय

क्या 35 साल के बाद जवानी कम होने लगती है? स्वीडिश वैज्ञानिकों ने बताया यंग रहने का ये सस्ता असरदार उपाय

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Salman Khan फिल्मों के अलावा किन बिजनेस से करते हैं कमाई? जानें भाईजान की अर्निंग सोर्स और कुल नेटवर्थ

Salman Khan फिल्मों के अलावा किन बिजनेस से करते हैं कमाई? जानें भाईजान की अर्निंग सोर्स और कुल नेटवर्थ

दुनिया की किस यूनिवर्सिटी में सबसे पहले हुई थी इंजीनियरिंग की पढ़ाई? जानें किस देश में है यह इंस्टीट्यूट

दुनिया की किस यूनिवर्सिटी में सबसे पहले हुई थी इंजीनियरिंग की पढ़ाई? जानें किस देश में है यह इंस्टीट्यूट

Salman Khan Unseen Photos: बचपन से लेकर जवानी तक ऐसे लगते हैं भाईजान, सलमान खान की अनदेखी तस्वीरों में देखें उनका सफर

Salman Khan Unseen Photos: बचपन से लेकर जवानी तक ऐसे लगते हैं भाईजान, सलमान खान की अनदेखी तस्वीरों में देखें उनका सफर

HomePhotos

एजुकेशन

दुनिया की किस यूनिवर्सिटी में सबसे पहले हुई थी इंजीनियरिंग की पढ़ाई? जानें किस देश में है यह इंस्टीट्यूट

क्या कभी आपके मन में यह सवाल आया कि आखिर इंजीनियरिंग शिक्षा की शुरुआत कहां से हुई या किस यूनिवर्सिटी ने इंजीनियरिंग को एक एकेडमिक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया. आज हम आपको इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं.

जया पाण्डेय | Dec 27, 2025, 12:32 PM IST

1.आधुनिक समय में बेस्ट हैं IIT, MIT, Stanford जैसे इंस्टीट्यूट

आधुनिक समय में बेस्ट हैं IIT, MIT, Stanford जैसे इंस्टीट्यूट
1

जब इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स की बात आती है तो हमारे दिमाग में IIT, MIT या Stanford University का नाम आता है. ऐसा इसलिए क्योंकि ये इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग की फील्ड में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए जाने जाते हैं. ये स्टूडेंट्स को रोबोटिक्स सुविधाएं, अत्याधुनिक रिसर्च पार्क और AI लैब्स प्रदान करते हैं.

Advertisement

2.किस इंस्टीट्यूट ने सबसे पहले शुरू की इंजीनियरिंग की पढ़ाई?

किस इंस्टीट्यूट ने सबसे पहले शुरू की इंजीनियरिंग की पढ़ाई?
2

हालांकि क्या कभी आपके मन में यह सवाल आया कि आखिर इंजीनियरिंग शिक्षा की शुरुआत कहां से हुई या किस यूनिवर्सिटी ने इंजीनियरिंग को एक एकेडमिक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया. आज हम आपको इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं.

3.यहां है दुनिया की पहली टेक्निकल यूनिवर्सिटी

यहां है दुनिया की पहली टेक्निकल यूनिवर्सिटी
3

आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि इसका जवाब अमेरिका, यूके या जर्मनी नहीं है बल्कि इसका जवाब मध्य यूरोप के एक ऐतिहासिक शहर प्राग में मौजूद है. यहीं पर साल 1707 में एक टेक्निकल स्कूल की स्थापना की गई, जो बाद में Czech Technical University (CTU) में विकसित हुआ और दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी बनी जिसने इंजीनियरिंग को एकेडमिक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाना शुरू किया.

4.सीटीयू में किन फील्ड्स में होती थी पढ़ाई?

सीटीयू में किन फील्ड्स में होती थी पढ़ाई?
4

CTU दुनिया की सबसे पुरानी टेक्निकल यूनिवर्सिटी मानी जाती है. 1717 तक यह यूनिवर्सिटी मैथमेटिक्स और साइंस, सर्वे, टेक्निकल इंजीनियरिंग, मैपिंग, कंस्ट्रक्शन जैसी फील्ड में और अधिक औपचारिक शिक्षा देने लगी थी.

TRENDING NOW

5.CTU ने कैसे बदल दिया पढ़ाई का तरीका

CTU ने कैसे बदल दिया पढ़ाई का तरीका
5

चेक टेक्निकल यूनिवर्सिटी की स्थापना ऐसे समय में हुई थी जब बाकी यूनिवर्सिटी फिलॉसफी, लॉ, मेडिकल जैसे विषयों पर फोकस कर रही थीं. इंजीनियरिंग की प्रैक्टिस तब अप्रेंटिशिप, वर्कप्लेस रिसर्च या मिलिट्री सर्विस के माध्यम से होती थी, लेकिन CTU ने सबकुछ बदल दिया.

6.CTU का सिद्धांत-आधारित और व्यवस्थित दृष्टिकोण

CTU का सिद्धांत-आधारित और व्यवस्थित दृष्टिकोण
6

CTU न केवल इंजीनियरिंग की शिक्षा देती थी बल्कि इसका तरीका इसे अन्य पुरानी यूनिवर्सिटीज से अलग बनाता था. CTU ने अनुमान पर निर्भर रहने के बजाय एक व्यवस्थित और सिद्धांत-आधारित दृष्टिकोण अपनाया. यह यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग शिक्षा के उस स्वरूप के विकास के लिए जिम्मेदार है जैसा कि हम आज जानते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Salman Khan फिल्मों के अलावा किन बिजनेस से करते हैं कमाई? जानें भाईजान की अर्निंग सोर्स और कुल नेटवर्थ
Salman Khan फिल्मों के अलावा किन बिजनेस से करते हैं कमाई? जानें भाईजान की अर्निंग सोर्स और कुल नेटवर्थ
दुनिया की किस यूनिवर्सिटी में सबसे पहले हुई थी इंजीनियरिंग की पढ़ाई? जानें किस देश में है यह इंस्टीट्यूट
दुनिया की किस यूनिवर्सिटी में सबसे पहले हुई थी इंजीनियरिंग की पढ़ाई? जानें किस देश में है यह इंस्टीट्यूट
Salman Khan Unseen Photos: बचपन से लेकर जवानी तक ऐसे लगते हैं भाईजान, सलमान खान की अनदेखी तस्वीरों में देखें उनका सफर
Salman Khan Unseen Photos: बचपन से लेकर जवानी तक ऐसे लगते हैं भाईजान, सलमान खान की अनदेखी तस्वीरों में देखें उनका सफर
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए खुलने जा रहा 'गोल्डन डोर', 2026 में पैसा बनाने और नई नौकरी का बन रहा सुपरयोग
इन तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए खुलने जा रहा 'गोल्डन डोर', 2026 में पैसा बनाने और नई नौकरी का बन रहा सुपरयोग
क्या स्पेस में भी सनबर्न होता है? जानें अंतरिक्ष में बिना सनस्क्रीन लगाए UV Rays से कैसे बचते हैं एस्ट्रोनॉट्स
क्या स्पेस में भी सनबर्न होता है? जानें अंतरिक्ष में बिना सनस्क्रीन लगाए UV Rays से कैसे बचते हैं एस्ट्रोनॉट्स
MORE
Advertisement
धर्म
Surya Remedies: 2026 में इन चीजों को घर लाने से प्रसन्न होंगे सूर्यदेव, धन संपत्ति में बरकत के साथ खुलेंगे इनकम के रास्ते
2026 में इन चीजों को घर लाने से प्रसन्न होंगे सूर्यदेव, धन संपत्ति में बरकत के साथ खुलेंगे इनकम के रास्ते
आज विष्णु चालीसा का पाठ करने से मिलेगी श्री हरि की कृपा, विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर पूर्ण होगी हर मनोकामना
आज विष्णु चालीसा का पाठ करने से मिलेगी श्री हरि की कृपा, विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर पूर्ण होगी हर मनोकामना
क्यों मनाया जाता है क्रिसमस डे, जानें 25 दिसंबर का Christmas से जुड़ा इतिहास, महत्व और इस दिन से परंपराएं
क्यों मनाया जाता है क्रिसमस डे, जानें 25 दिसंबर का Christmas से जुड़ा इतिहास, महत्व और इस दिन से जुड़ी परंपराएं
Rashifal 25 December 2025: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों की भाग्यफल
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों की भाग्यफल
Numerology: सेल्फ डाउट में रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ओवरथिंकिंग से बिगाड़ लेते हैं बना हुआ काम
Numerology: सेल्फ डाउट में रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ओवरथिंकिंग से बिगाड़ लेते हैं बना हुआ काम
MORE
Advertisement