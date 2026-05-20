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भारत का 'चिकन नेक' किन तीन देशों से घिरा हुआ है? जानें सिलीगुड़ी कॉरिडोर से कितनी दूरी पर है चीन

पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर की 120 एकड़ जमीन को केंद्र सरकार को सौंप दिया है. ऐसे में जानें चिकन नेक किन देशों से घिरा हुआ है और इसका भूगोल क्या है जिसकी वजह से यह देश का अहम रणनीतिक क्षेत्र बना हुआ है...

Jaya Pandey | May 20, 2026, 02:31 PM IST

1.क्यों चर्चा में आया सिलीगुड़ी कॉरिडोर?

क्यों चर्चा में आया सिलीगुड़ी कॉरिडोर?
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पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर की 120 एकड़ जमीन को केंद्र सरकार को सौंप दिया है. यह जमीन  सीमा सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार को दी गई है. ऐसे में सिलीगुड़ी कॉरिडोर चर्चा में आ गया है जिसे आम बोलचाल की भाषा में चिकन नेक भी कहा जाता है. आज हम आपको इसका भूगोल बताएंगे और साथ ही समझाएंगे कि ये हिस्सा भारत के लिए इतना क्यों जरूरी है. 
(Image: AI Generated)

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2.चिकेन नेक का भूगोल

चिकेन नेक का भूगोल
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भारत का चिकन नेक दरअसल पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में स्थित सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कहा जाता है. यह दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी क्षेत्र के पास मौजूद एक संकरी भू-पट्टी है, जो भारत की मुख्य भूमि को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ती है. इसकी चौड़ाई कुछ जगहों पर लगभग 20 से 22 किलोमीटर तक सिमट जाती है. मुर्गी की गर्दन के आकार वाले इस क्षेत्र को इसलिए चिकन नेक कहा जाता है. सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के लिए सिर्फ एक भूभाग ही नहीं है बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा, संपर्क और आर्थिक दृष्टि से बेहद अहम क्षेत्र माना जाता है.
(Image: AI Generated)

3.किन देशों से घिरा है सिलीगुड़ी कॉरिडोर?

किन देशों से घिरा है सिलीगुड़ी कॉरिडोर?
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यह कॉरिडोर अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों को भारत के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण जमीनी रास्ता है. भौगोलिक रूप से यह क्षेत्र बेहद संवेदनशील माना जाता है क्योंकि इसके पश्चिम में नेपाल, उत्तर में भूटान और दक्षिण में बांग्लादेश स्थित है. इसके अलावा चीन के तिब्बत क्षेत्र की चुंबी घाटी भी इस इलाके के काफी करीब है. दोनों के बीच सिर्फ 130 किलोमीटर का ही फासला है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

4.भारत के विभाजन के बाद बढ़ गया था सिलीगुड़ी कॉरिडोर का महत्व

भारत के विभाजन के बाद बढ़ गया था सिलीगुड़ी कॉरिडोर का महत्व
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यही वजह है कि भारत की सुरक्षा रणनीति में इस कॉरिडोर को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. किसी भी आपात स्थिति या सैन्य तनाव के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों तक सैनिकों, सैन्य उपकरणों और जरूरी सामान की तेज आवाजाही के लिए यही मार्ग सबसे अहम भूमिका निभाता है. सिलीगुड़ी कॉरिडोर का महत्व भारत के विभाजन के बाद और बढ़ गया था. 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ और पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश अस्तित्व में आया, तब भारत के पास पूर्वोत्तर हिस्से से जुड़ने के लिए यही संकरा रास्ता बचा. 

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5.सिलीगुड़ी कॉरिडोर की रणनीतिक अहमियत

सिलीगुड़ी कॉरिडोर की रणनीतिक अहमियत
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1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद इस क्षेत्र की रणनीतिक अहमियत और ज्यादा समझ में आई, जिसके बाद यहां सड़क, रेल और सैन्य ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया गया. सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, यह कॉरिडोर भारत की आर्थिक गतिविधियों के लिए भी बेहद अहम है. पूर्वोत्तर भारत तक जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे नेटवर्क, पेट्रोलियम सप्लाई लाइन और संचार सेवाएं इसी क्षेत्र से होकर गुजरती हैं. इसके जरिए नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ व्यापार भी आसान होता है. भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत दक्षिण-पूर्व एशिया तक संपर्क मजबूत करने में भी इस क्षेत्र की काफी अहम भूमिका है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

6.गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट है सिलीगुड़ी शहर

गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट है सिलीगुड़ी शहर
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सिलीगुड़ी शहर को गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है.  यह शहर दार्जिलिंग, सिक्किम, कालिम्पोंग और दुआर्स जैसे लोकप्रिय पर्यटन क्षेत्रों तक पहुंचने का प्रमुख केंद्र है. साथ ही यह दार्जिलिंग चाय उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक हब भी माना जाता है. आज सिलीगुड़ी पूर्वी भारत के तेजी से विकसित हो रहे शहरों में गिना जाता है. यह पश्चिम बंगाल का एक बड़ा व्यापारिक और परिवहन केंद्र बन चुका है. यहां स्थित न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पूर्वी भारत के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में शामिल है, जबकि बागडोगरा एयरपोर्ट पूर्वोत्तर और हिमालयी क्षेत्रों के लिए एक अहम हवाई संपर्क केंद्र का काम करता है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

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