भारत का 'चिकन नेक' किन तीन देशों से घिरा हुआ है? जानें सिलीगुड़ी कॉरिडोर से कितनी दूरी पर है चीन

6 . गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट है सिलीगुड़ी शहर

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सिलीगुड़ी शहर को गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है. यह शहर दार्जिलिंग, सिक्किम, कालिम्पोंग और दुआर्स जैसे लोकप्रिय पर्यटन क्षेत्रों तक पहुंचने का प्रमुख केंद्र है. साथ ही यह दार्जिलिंग चाय उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक हब भी माना जाता है. आज सिलीगुड़ी पूर्वी भारत के तेजी से विकसित हो रहे शहरों में गिना जाता है. यह पश्चिम बंगाल का एक बड़ा व्यापारिक और परिवहन केंद्र बन चुका है. यहां स्थित न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पूर्वी भारत के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में शामिल है, जबकि बागडोगरा एयरपोर्ट पूर्वोत्तर और हिमालयी क्षेत्रों के लिए एक अहम हवाई संपर्क केंद्र का काम करता है.

(Image Credit: Wikimedia Commons)



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