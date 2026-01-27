Padma Awards 2026 में किस राज्य ने मारी बाजी? जानें इस लिस्ट में किस पायदान पर आया आपका State

1 . पद्म अवॉर्ड 2026 में किस राज्य ने मारी बाजी?

1

भारत सरकार पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री कैटिगरी में 131 नागरिक सम्मानों को मंजूरी देते हुए पद्म अवॉर्ड 2026 का ऐलान कर चुका है. ये पुरस्कार कला, सार्वजनिक मामलों, चिकित्सा, शिक्षा, सामाजिक कार्य, खेल और विज्ञान जैसे विविध क्षेत्रों में विशिष्ट सेवाओं को मान्यता देने के लिए दिए जाते हैं. इस साल के पद्म पुरस्कारों की सूची में देशभर के कई कलाकार, वैज्ञानिक, खेल खिलाड़ी, समाजसेवी और शैक्षणिक गुरु शामिल हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्टेट वाइज किस राज्य ने इस अवॉर्ड्स में बाजी मारी है?

(नोट- पहली और आखिरी तस्वीर राष्ट्रपति भवन की ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई है. बाकी की तस्वीरें AI जनरेटेड हैं.)