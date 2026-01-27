Padma Awards 2026 में किस राज्य ने मारी बाजी? जानें इस लिस्ट में किस पायदान पर आया आपका State

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Jan 27, 2026, 12:42 PM IST
1.पद्म अवॉर्ड 2026 में किस राज्य ने मारी बाजी?
भारत सरकार पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री कैटिगरी में 131 नागरिक सम्मानों को मंजूरी देते हुए पद्म अवॉर्ड 2026 का ऐलान कर चुका है. ये पुरस्कार कला, सार्वजनिक मामलों, चिकित्सा, शिक्षा, सामाजिक कार्य, खेल और विज्ञान जैसे विविध क्षेत्रों में विशिष्ट सेवाओं को मान्यता देने के लिए दिए जाते हैं. इस साल के पद्म पुरस्कारों की सूची में देशभर के कई कलाकार, वैज्ञानिक, खेल खिलाड़ी, समाजसेवी और शैक्षणिक गुरु शामिल हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्टेट वाइज किस राज्य ने इस अवॉर्ड्स में बाजी मारी है?
(नोट- पहली और आखिरी तस्वीर राष्ट्रपति भवन की ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई है. बाकी की तस्वीरें AI जनरेटेड हैं.)
2.इस साल पद्म अवॉर्ड्स में कौन-सा राज्य टॉप पर रहा?
महाराष्ट्र इस साल पद्म अवॉर्ड 2026 में टॉप पर रहा है. इस राज्य के 15 पुरस्कार विजेताओं को शामिल किया गया है जिससे यह लिस्ट में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बना है. महाराष्ट्र के विजेताओं में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री की कैटिगरी में सम्मानित लोग शामिल हैं, जिनका योगदान सिनेमा, सार्वजनिक सेवा, चिकित्सा, व्यापार और सामाजिक कार्य जैसे क्षेत्रों में रहा है.
3.दूसरे नंबर पर कौन है?
तमिलनाडु इस बार दूसरे नंबर पर रहा जहां से 13 व्यक्तियों को पद्म अवॉर्ड 2026 के लिए चुना गया है. तमिलनाडु के पुरस्कार विजेताओं का ज्यादातर हिस्सा पद्म श्री कैटिगरी में है लेकिन इसमें कुछ पद्म भूषण सम्मान भी शामिल हैं.
4.तीसरे स्थान पर कौन से राज्य?
उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने इस साल 11-11 पद्म पुरस्कार विजेताओं के साथ समान योगदान दिया है. उत्तर प्रदेश के विजेताओं में पद्म विभूषण और पद्म श्री दोनों शामिल हैं जबकि पश्चिम बंगाल के अधिकांश पुरस्कार पद्म श्री कैटिगरी में हैं.
5.दक्षिण और पूर्व के राज्यों का मजबूत प्रदर्शन
दक्षिणी राज्यों का भी पद्म अवॉर्ड्स में मजबूत प्रदर्शन रहा है. केरल में कुल आठ पुरस्कार विजेता हैं जिनमें से कई को पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा. वहीं कर्नाटक ने भी साहित्य, विज्ञान और सामाजिक कार्य के क्षेत्रों में कई विजेताओं को दिया है. पूर्वी क्षेत्र में ओडिशा और असम के पुरस्कार विजेताओं को सांस्कृतिक संरक्षण, कृषि, समाज सेवा और समुदाय विकास में योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा. दूसरे राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात और तेलंगाना से भी उल्लेखनीय प्रतिनिधित्व रहा है.
6.छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का योगदान
बड़े राज्यों के अलावा नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, पुडुचेरी और चंडीगढ़ जैसे छोटे राज्यों/संघीय क्षेत्रों से भी कम से कम एक-एक पुरस्कार विजेता शामिल हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि पद्म अवॉर्ड देशभर में विविध प्रतिभाओं को पहचान दे रहा है.
7.पद्म पुरस्कार की महत्ता
1954 में स्थापित पद्म अवॉर्ड भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं. इन्हें आम तौर पर मार्च या अप्रैल में राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है. पद्म विभूषण असाधारण सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए और पद्म श्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिए जाते हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.