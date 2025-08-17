भारत के किस राज्य में हैं सबसे ज्यादा 'आवारा' कुत्ते? जानें किस नंबर पर आता है आपका State

8 . कुत्तों के काटने की घटनाओं के मामले में टॉप पर ये राज्य

8

महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कुत्तों के काटने की घटनाएं दर्ज की गई हैं. यह 13.5 लाख घटनाओं के साथ लिस्ट सबसे ऊपर है. उसके बाद तमिलनाडु 12.8 लाख घटनाओं के साथ और गुजरात 8.4 लाख घटनाओं के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पर है. कुत्तों के काटने की बढ़ती संख्या ने रेबीज़ नाम की घातक बीमारी के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं, जो जानवरों के काटने से फैल सकती है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.