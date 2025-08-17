भारत के किस राज्य में हैं सबसे ज्यादा 'आवारा' कुत्ते? जानें किस नंबर पर आता है आपका State
कुत्ते ही नहीं, इन जानवरों का काटना और खरोंच मारना भी हो सकता है खतरनाक, बरतें सावधानी
Zodiac Signs: इन 6 राशियों की बातों में होता है गजब का नशा, अपने अटरैक्शन पावर से किसी को भी कर लेती हैं सम्मोहित
Relationship Tips: रिलेशनशिप में जरूर फॉलो करनी चाहिए ये 7 आदतें, हैप्पी कपल बनने के लिए है जरूरी
High Blood Pressure: हाई ब्लड प्रेशर के लिए रामबाण है ये जापानी टेक्निक, नसों का तनाव होगा कम और कंट्रोल में रहेगा BP
हेल्दी स्किन के लिए बाहरी देखभाल ही नहीं, अंदरूनी पोषण भी है जरूरी, Pimple Free Skin के लिए पिएं ये जूस
ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ 2500 पन्नों की चार्जशीट में SIT ने कहा- टूलकिट की तरह यूज हो रही थी यूट्यूबर
Numerology: पढ़ाई-लिखाई में हमेशा पीछे होते हैं इस मूलांक के लोग, लेकिन नाम कमाने में होते हैं आगे
Pradosh Vrat: किस दिन रखा जाएगा प्रदोष व्रत? जान लें शाम को शिव पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है?
वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का ज़िम्मेदार कौन? चुनाव आयोग ने आख़िरकार दिया जवाब, सब हैरान
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Aug 17, 2025, 08:51 AM IST
1.सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों पर हालिया निर्देश से शुरू हुआ बहस
दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को पकड़कर उन्हें शेल्टर होम में पहुंचाने की सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देश ने एनिमल राइट एक्टिविस्ट की ओर से बहस और आलोचना को जन्म दिया है. भारत के कई हिस्सों में आवारा कुत्तों की अधिक संख्या आम बात है.
2.भारत में आवारा कुत्तों की संख्या परेशानी का सबब
पशुपालन विभाग की नवंबर 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में आवारा कुत्तों की संख्या बहुत ज़्यादा है और लगभग 1.53 करोड़ कुत्ते सड़कों पर घूमते हैं. यह संख्या देश की कुल मानव आबादी का लगभग 1% है.
3.किन राज्यों में हैं सबसे ज्यादा आवारा कुत्ते
आज हम आपको देश के उन राज्यों के बारे में बताएंगे जहां आवारा कुत्तों की संख्या बहुत ज्यादा है. इनकी बढ़ती आबादी ने इन राज्यों की सरकारों को भी समस्या में डाल दिया है.
4.पहले नंबर पर है यूपी
आवारा कुत्तों की सबसे ज़्यादा संख्या वाले टॉप 5 राज्य में पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है जहां 2,059,261 कुत्ते हैं, उसके बाद ओडिशा का नंबर है जहां 1,734,399 कुत्ते हैं. महाराष्ट्र 1,276,399 संख्या के साथ भारत के सबसे ज्यादा कुत्तों की संख्या वाली लिस्ट में तीसरे नंबर पर है.
5.इन राज्यों में भी आबादी कम नहीं
वहीं राजस्थान सबसे ज्यादा सड़कों पर घूमते आवारा कुत्तों के मामले में चौथे नंबर पर है जहां 1,275,596 कुत्ते हैं. पांचवें नंबर पर कर्नाटक आता है जहां 1,141,173 आवारा कुत्ते हैं.
6.इन महानगरों में हैं सबसे ज्यादा आवारा कुत्ते
महानगरों में बेंगलुरु में आवारा कुत्तों की संख्या सबसे ज़्यादा 1,36,866 है. इसके बाद दिल्ली में 55,462 आवारा कुत्ते, मुंबई में 50,799 कुत्ते, चेन्नई में 24,827 कुत्ते, कोलकाता में 21,146 कुत्ते और हैदराबाद में 10,553 कुत्ते हैं. ये आंकड़े भारत में आवारा कुत्तों की आबादी के प्रबंधन की गंभीर चुनौती को उजागर करते हैं.
7.कुत्तों के काटने की घटनाओं में लगातार हो रही बढ़ोतरी
भारत में कुत्तों के काटने की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है. इंडिया टुडे के अनुसार 2022 और 2024 के बीच कुत्तों के काटने की कुल 8,958,143 घटनाएं दर्ज की गईं.
8.कुत्तों के काटने की घटनाओं के मामले में टॉप पर ये राज्य
महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कुत्तों के काटने की घटनाएं दर्ज की गई हैं. यह 13.5 लाख घटनाओं के साथ लिस्ट सबसे ऊपर है. उसके बाद तमिलनाडु 12.8 लाख घटनाओं के साथ और गुजरात 8.4 लाख घटनाओं के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पर है. कुत्तों के काटने की बढ़ती संख्या ने रेबीज़ नाम की घातक बीमारी के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं, जो जानवरों के काटने से फैल सकती है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.