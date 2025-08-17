Twitter
Advertisement
Headlines

भारत के किस राज्य में हैं सबसे ज्यादा 'आवारा' कुत्ते? जानें किस नंबर पर आता है आपका State

कुत्ते ही नहीं, इन जानवरों का काटना और खरोंच मारना भी हो सकता है खतरनाक, बरतें सावधानी

Zodiac Signs: इन 6 राशियों की बातों में होता है गजब का नशा, अपने अटरैक्शन पावर से किसी को भी कर लेती हैं सम्मोहित

Relationship Tips: रिलेशनशिप में जरूर फॉलो करनी चाहिए ये 7 आदतें, हैप्पी कपल बनने के लिए है जरूरी

High Blood Pressure: हाई ब्लड प्रेशर के लिए रामबाण है ये जापानी टेक्निक, नसों का तनाव होगा कम और कंट्रोल में रहेगा BP

हेल्दी स्किन के लिए बाहरी देखभाल ही नहीं, अंदरूनी पोषण भी है जरूरी, Pimple Free Skin के लिए पिएं ये जूस

ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ 2500 पन्नों की चार्जशीट में SIT ने कहा- टूलकिट की तरह यूज हो रही थी यूट्यूबर

Numerology: पढ़ाई-लिखाई में हमेशा पीछे होते हैं इस मूलांक के लोग, लेकिन नाम कमाने में होते हैं आगे

Pradosh Vrat: किस दिन रखा जाएगा प्रदोष व्रत? जान लें शाम को शिव पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है?

वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का ज़िम्मेदार कौन? चुनाव आयोग ने आख़िरकार दिया जवाब, सब हैरान

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
कुत्ते ही नहीं, इन जानवरों का काटना और खरोंच मारना भी हो सकता है खतरनाक, बरतें सावधानी

कुत्ते ही नहीं, इन जानवरों का काटना और खरोंच मारना भी हो सकता है खतरनाक, बरतें सावधानी

High Blood Pressure: हाई ब्लड प्रेशर के लिए रामबाण है ये जापानी टेक्निक, नसों का तनाव होगा कम और कंट्रोल में रहेगा BP

हाई ब्लड प्रेशर के लिए रामबाण है ये जापानी टेक्निक, नसों का तनाव होगा कम और कंट्रोल में रहेगा BP

हेल्दी स्किन के लिए बाहरी देखभाल ही नहीं, अंदरूनी पोषण भी है जरूरी, Pimple Free Skin के लिए पिएं ये जूस

हेल्दी स्किन के लिए बाहरी देखभाल ही नहीं, अंदरूनी पोषण भी है जरूरी, Pimple Free Skin के लिए पिएं ये जूस

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
भारत के किस राज्य में हैं सबसे ज्यादा 'आवारा' कुत्ते? जानें किस नंबर पर आता है आपका State

भारत के किस राज्य में हैं सबसे ज्यादा 'आवारा' कुत्ते? जानें किस नंबर पर आता है आपका State

Zodiac Signs: इन 6 राशियों की बातों में होता है गजब का नशा, अपने अटरैक्शन पावर से किसी को भी कर लेती हैं सम्मोहित

इन 6 राशियों की बातों में होता है गजब का नशा, अपने अटरैक्शन पावर से किसी को भी कर लेती हैं सम्मोहित

Relationship Tips: रिलेशनशिप में जरूर फॉलो करनी चाहिए ये 7 आदतें, हैप्पी कपल बनने के लिए है जरूरी

रिलेशनशिप में जरूर फॉलो करनी चाहिए ये 7 आदतें, हैप्पी कपल बनने के लिए है जरूरी

HomePhotos

एजुकेशन

भारत के किस राज्य में हैं सबसे ज्यादा 'आवारा' कुत्ते? जानें किस नंबर पर आता है आपका State

आज हम आपको देश के उन राज्यों के बारे में बताएंगे जहां आवारा कुत्तों की संख्या बहुत ज्यादा है. इनकी बढ़ती आबादी ने इन राज्यों की सरकारों को भी समस्या में डाल दिया है.

जया पाण्डेय | Aug 17, 2025, 08:51 AM IST

1.सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों पर हालिया निर्देश से शुरू हुआ बहस

सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों पर हालिया निर्देश से शुरू हुआ बहस
1

दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को पकड़कर उन्हें शेल्टर होम में पहुंचाने की सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देश ने एनिमल राइट एक्टिविस्ट की ओर से बहस और आलोचना को जन्म दिया है. भारत के कई हिस्सों में आवारा कुत्तों की अधिक संख्या आम बात है.

Advertisement

2.भारत में आवारा कुत्तों की संख्या परेशानी का सबब

भारत में आवारा कुत्तों की संख्या परेशानी का सबब
2

पशुपालन विभाग की नवंबर 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में आवारा कुत्तों की संख्या बहुत ज़्यादा है और लगभग 1.53 करोड़ कुत्ते सड़कों पर घूमते हैं. यह संख्या देश की कुल मानव आबादी का लगभग 1% है.

3.किन राज्यों में हैं सबसे ज्यादा आवारा कुत्ते

किन राज्यों में हैं सबसे ज्यादा आवारा कुत्ते
3

आज हम आपको देश के उन राज्यों के बारे में बताएंगे जहां आवारा कुत्तों की संख्या बहुत ज्यादा है. इनकी बढ़ती आबादी ने इन राज्यों की सरकारों को भी समस्या में डाल दिया है. 

4.पहले नंबर पर है यूपी

पहले नंबर पर है यूपी
4

आवारा कुत्तों की सबसे ज़्यादा संख्या वाले टॉप 5 राज्य में पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है जहां 2,059,261 कुत्ते हैं, उसके बाद ओडिशा का नंबर है जहां 1,734,399 कुत्ते हैं. महाराष्ट्र 1,276,399 संख्या के साथ भारत के सबसे ज्यादा कुत्तों की संख्या वाली लिस्ट में तीसरे नंबर पर है.

TRENDING NOW

5.इन राज्यों में भी आबादी कम नहीं

इन राज्यों में भी आबादी कम नहीं
5

वहीं राजस्थान सबसे ज्यादा सड़कों पर घूमते आवारा कुत्तों के मामले में चौथे नंबर पर है जहां 1,275,596 कुत्ते हैं. पांचवें नंबर पर कर्नाटक आता है जहां 1,141,173 आवारा कुत्ते हैं. 

6.इन महानगरों में हैं सबसे ज्यादा आवारा कुत्ते

इन महानगरों में हैं सबसे ज्यादा आवारा कुत्ते
6

महानगरों में बेंगलुरु में आवारा कुत्तों की संख्या सबसे ज़्यादा 1,36,866 है. इसके बाद दिल्ली में 55,462 आवारा कुत्ते, मुंबई में 50,799 कुत्ते, चेन्नई में 24,827 कुत्ते, कोलकाता में 21,146 कुत्ते और हैदराबाद में 10,553 कुत्ते हैं. ये आंकड़े भारत में आवारा कुत्तों की आबादी के प्रबंधन की गंभीर चुनौती को उजागर करते हैं.

7.कुत्तों के काटने की घटनाओं में लगातार हो रही बढ़ोतरी

कुत्तों के काटने की घटनाओं में लगातार हो रही बढ़ोतरी
7

भारत में कुत्तों के काटने की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है. इंडिया टुडे के अनुसार 2022 और 2024 के बीच कुत्तों के काटने की कुल 8,958,143 घटनाएं दर्ज की गईं.

8.कुत्तों के काटने की घटनाओं के मामले में टॉप पर ये राज्य

कुत्तों के काटने की घटनाओं के मामले में टॉप पर ये राज्य
8

महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कुत्तों के काटने की घटनाएं दर्ज की गई हैं. यह 13.5 लाख घटनाओं के साथ लिस्ट सबसे ऊपर है. उसके बाद तमिलनाडु 12.8 लाख घटनाओं के साथ और गुजरात 8.4 लाख घटनाओं के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पर है. कुत्तों के काटने की बढ़ती संख्या ने रेबीज़ नाम की घातक बीमारी के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं, जो जानवरों के काटने से फैल सकती है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
भारत का वो गांव जिसकी है White House पर पैनी नजर, Kamala Harris से है सीधा कनेक्शन 
भारत का वो गांव जिसकी है White House पर पैनी नजर, Kamala Harris से है सीधा कनेक्शन
Pakistan के बलूचिस्तान में विस्फोट, 5 स्कूली बच्चों समेत 7 की मौत, 22 घायल, मोटरसाइकिल से दिया घटना को अंजाम
Pakistan के बलूचिस्तान में विस्फोट, 5 स्कूली बच्चों समेत 7 की मौत, 22 घायल, मोटरसाइकिल से दिया घटना को अंजाम
Uttar Pradesh News: रिश्ते हुए शर्मसार, यूपी में नाती ने किया बूढ़ी नानी से रेप, बिहार में भी 6 साल की भतीजी से दुष्कर्म
शर्मनाक: नाती ने किया बूढ़ी नानी से रेप, चाचा ने किया 6 साल की भतीजी से दुष्कर्म
Uttar Pradesh By Polls 2024: सपा लाई Akhilesh Yadav का ऐसा पोस्टर, जिसे बताया CM Yogi के ‘बटेंगे तो कटेंगे’ का जवाब
सपा लाई Akhilesh Yadav का ऐसा पोस्टर, जिसे बताया CM Yogi के ‘बटेंगे तो कटेंगे’ का जवाब
Juice For Health: इस फल का जूस कम करेगा किडनी स्टोन का रिस्क, सुबह उठते ही पीने से मिलेंगे और भी फायदे
इस फल का जूस कम करेगा किडनी स्टोन का रिस्क, सुबह उठते ही पीने से मिलेंगे और भी फायदे
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत के किस राज्य में हैं सबसे ज्यादा 'आवारा' कुत्ते? जानें किस नंबर पर आता है आपका State
भारत के किस राज्य में हैं सबसे ज्यादा 'आवारा' कुत्ते? जानें किस नंबर पर आता है आपका State
Zodiac Signs: इन 6 राशियों की बातों में होता है गजब का नशा, अपने अटरैक्शन पावर से किसी को भी कर लेती हैं सम्मोहित
इन 6 राशियों की बातों में होता है गजब का नशा, अपने अटरैक्शन पावर से किसी को भी कर लेती हैं सम्मोहित
Relationship Tips: रिलेशनशिप में जरूर फॉलो करनी चाहिए ये 7 आदतें, हैप्पी कपल बनने के लिए है जरूरी
रिलेशनशिप में जरूर फॉलो करनी चाहिए ये 7 आदतें, हैप्पी कपल बनने के लिए है जरूरी
Numerology: पढ़ाई-लिखाई में हमेशा पीछे होते हैं इस मूलांक के लोग, लेकिन नाम कमाने में होते हैं आगे
पढ़ाई-लिखाई में हमेशा पीछे होते हैं इस मूलांक के लोग, लेकिन नाम कमाने में होते हैं आगे
60,000 रुपये से शुरू किया था बिजनेस, आज करोड़ों का है कारोबार; आप भी शुरू कर सकते हैं काम
60,000 रुपये से शुरू किया था बिजनेस, आज करोड़ों का है कारोबार; आप भी शुरू कर सकते हैं काम
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE