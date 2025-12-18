किस राज्य को कहते हैं Brother of Seven Sisters? जानें इस स्टेट को क्यों मिली ये पहचान

मुस्लिम आबादी ज्यादा होने के गिरिराज सिंह के बयान पर कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी की सलाह- तुम अपने बच्चे ज्यादा पैदा करो | हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस ने नायब सिंह सैनी सरकार के खिलाफ पेश किया अविश्वास प्रस्ताव, शुक्रवार को होगी चर्चा | दिल्ली ब्लास्ट केस में 9वीं गिरफ्तारी, NIA ने यासिर अहमद डार को गिरफ्तार किया, यासिर ने सुसाइड बॉम्बर बनने की ली थी शपथ
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Dec 18, 2025, 03:29 PM IST
1.कौन सा राज्य है Brother of Seven Sisters?
भारत देश विविधताओं से भरा हुआ है और इसके हर राज्य की अपनी खास पहचान है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के किस राज्य को Brother of Seven Sisters कहा जाता है और इस नाम के पीछे की वजह क्या है.
2.सिक्किम की पहचान और नॉर्थईस्ट से जुड़ाव
दरअसल, सिक्किम को सात बहनों का भाई कहा जाता है. सिक्किम को यह पहचान नॉर्थईस्ट इंडिया के साथ उसके सांस्कृतिक और भौगोलिक संबंधों के कारण मिली है. हालांकि प्रशासनिक रूप से सिक्किम Seven Sisters राज्यों में शामिल नहीं है.
3.सिलीगुड़ी कॉरिडोर और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
सिक्किम सात बहनों के राज्यों के करीब स्थित है लेकिन यह इनमें से किसी भी राज्य के साथ सीधी सीमा साझा नहीं करता है. यह सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, के माध्यम से नॉर्थईस्ट इंडिया से जुड़ा हुआ है. सिक्किम साल 1975 में भारत का 22वां राज्य बना था. इससे पहले यह चोग्याल राजवंश द्वारा शासित एक स्वतंत्र राजशाही था.
4.Seven Sisters राज्यों की झलक
Seven Sisters में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल हैं. ये सभी राज्य अपनी समृद्ध जनजातीय संस्कृति और जैव विविधता के लिए जाने जाते हैं.
5.सिक्किम की संस्कृति और सीमाएं
सिक्किम के नॉर्थईस्ट इंडिया के साथ जातीय और सांस्कृतिक संबंध हैं जिन पर तिब्बती बौद्ध धर्म और नेपाली परंपराओं का प्रभाव दिखाई देता है. यह राज्य पश्चिम बंगाल, भूटान, नेपाल और तिब्बत, चीन के साथ सीमा साझा करता है, जिससे इसका रणनीतिक महत्व भी बढ़ जाता है.
6.सिक्किम की खासियतें और ऑर्गेनिक राज्य
सिक्किम कंचनजंगा, बौद्ध मठों और जैविक खेती के लिए प्रसिद्ध है. साल 2016 में सिक्किम को भारत का पहला पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक राज्य घोषित किया गया था.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.