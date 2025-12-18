FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

मुस्लिम आबादी ज्यादा होने के गिरिराज सिंह के बयान पर कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी की सलाह- तुम अपने बच्चे ज्यादा पैदा करो | हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस ने नायब सिंह सैनी सरकार के खिलाफ पेश किया अविश्वास प्रस्ताव, शुक्रवार को होगी चर्चा | दिल्ली ब्लास्ट केस में 9वीं गिरफ्तारी, NIA ने यासिर अहमद डार को गिरफ्तार किया, यासिर ने सुसाइड बॉम्बर बनने की ली थी शपथ

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Pollution Cure: 10 रुपये की हर घर में मिलने वाली ये चीज़ है प्रदूषण का तोड़, सेहत रहेगी तंदुरुस्त

Pollution Cure: 10 रुपये की हर घर में मिलने वाली ये चीज़ है प्रदूषण का तोड़, सेहत रहेगी तंदुरुस्त

RBI में बिना एग्जाम नौकरी पाने का मौका, जानें कौन भर सकता है फॉर्म

RBI में बिना एग्जाम नौकरी पाने का मौका, जानें कौन भर सकता है फॉर्म

‘सूर्य नमस्कार से मुस्लिमों का क्या बिगड़ जाएगा?...' RSS महासचिव दत्तात्रेय होसबाले के बयान से मची सियासी खलबली

‘सूर्य नमस्कार से मुस्लिमों का क्या बिगड़ जाएगा?...' RSS महासचिव दत्तात्रेय होसबाले के बयान से मची सियासी खलबली

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
इंजीनियरिंग की किस ब्रांच को कहते हैं Factory Engineering? सैलरी जानकर चौंक जाएंगे आप

इंजीनियरिंग की किस ब्रांच को कहते हैं Factory Engineering? सैलरी जानकर चौंक जाएंगे आप

बैंक लॉकर में रखा है सोना या कीमती सामान तो ये एक काम कर लो, वरना होगा लाखों का नुकसान

बैंक लॉकर में रखा है सोना या कीमती सामान तो ये एक काम कर लो, वरना होगा लाखों का नुकसान

Hurun List 2025: बिजनेस में टॉप पर पहुंचते हैं इन 2 राशियों के लोग, अपने दम पर बनते हैं बिजनेस टाइकून

बिजनेस में टॉप पर पहुंचते हैं इन 2 राशियों के लोग, अपने दम पर बनते हैं बिजनेस टाइकून

HomePhotos

एजुकेशन

किस राज्य को कहते हैं Brother of Seven Sisters? जानें इस स्टेट को क्यों मिली ये पहचान

भारत के किस राज्य को कहते हैं सात बहनों का भाई? क्या आप गेस कर पाए इस स्टेट का नाम...

जया पाण्डेय | Dec 18, 2025, 03:29 PM IST

1.कौन सा राज्य है Brother of Seven Sisters?

कौन सा राज्य है Brother of Seven Sisters?
1

भारत देश विविधताओं से भरा हुआ है और इसके हर राज्य की अपनी खास पहचान है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के किस राज्य को Brother of Seven Sisters कहा जाता है और इस नाम के पीछे की वजह क्या है.

Advertisement

2.सिक्किम की पहचान और नॉर्थईस्ट से जुड़ाव

सिक्किम की पहचान और नॉर्थईस्ट से जुड़ाव
2

दरअसल, सिक्किम को सात बहनों का भाई कहा जाता है. सिक्किम को यह पहचान नॉर्थईस्ट इंडिया के साथ उसके सांस्कृतिक और भौगोलिक संबंधों के कारण मिली है. हालांकि प्रशासनिक रूप से सिक्किम Seven Sisters राज्यों में शामिल नहीं है.

3.सिलीगुड़ी कॉरिडोर और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

सिलीगुड़ी कॉरिडोर और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
3

सिक्किम सात बहनों के राज्यों के करीब स्थित है लेकिन यह इनमें से किसी भी राज्य के साथ सीधी सीमा साझा नहीं करता है. यह सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, के माध्यम से नॉर्थईस्ट इंडिया से जुड़ा हुआ है. सिक्किम साल 1975 में भारत का 22वां राज्य बना था. इससे पहले यह चोग्याल राजवंश द्वारा शासित एक स्वतंत्र राजशाही था.

4.Seven Sisters राज्यों की झलक

Seven Sisters राज्यों की झलक
4

Seven Sisters में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल हैं. ये सभी राज्य अपनी समृद्ध जनजातीय संस्कृति और जैव विविधता के लिए जाने जाते हैं.

TRENDING NOW

5.सिक्किम की संस्कृति और सीमाएं

सिक्किम की संस्कृति और सीमाएं
5

सिक्किम के नॉर्थईस्ट इंडिया के साथ जातीय और सांस्कृतिक संबंध हैं जिन पर तिब्बती बौद्ध धर्म और नेपाली परंपराओं का प्रभाव दिखाई देता है. यह राज्य पश्चिम बंगाल, भूटान, नेपाल और तिब्बत, चीन के साथ सीमा साझा करता है, जिससे इसका रणनीतिक महत्व भी बढ़ जाता है.

6.सिक्किम की खासियतें और ऑर्गेनिक राज्य

सिक्किम की खासियतें और ऑर्गेनिक राज्य
6

सिक्किम कंचनजंगा, बौद्ध मठों और जैविक खेती के लिए प्रसिद्ध है. साल 2016 में सिक्किम को भारत का पहला पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक राज्य घोषित किया गया था.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
इंजीनियरिंग की किस ब्रांच को कहते हैं Factory Engineering? सैलरी जानकर चौंक जाएंगे आप
इंजीनियरिंग की किस ब्रांच को कहते हैं Factory Engineering? सैलरी जानकर चौंक जाएंगे आप
बैंक लॉकर में रखा है सोना या कीमती सामान तो ये एक काम कर लो, वरना होगा लाखों का नुकसान
बैंक लॉकर में रखा है सोना या कीमती सामान तो ये एक काम कर लो, वरना होगा लाखों का नुकसान
Hurun List 2025: बिजनेस में टॉप पर पहुंचते हैं इन 2 राशियों के लोग, अपने दम पर बनते हैं बिजनेस टाइकून
बिजनेस में टॉप पर पहुंचते हैं इन 2 राशियों के लोग, अपने दम पर बनते हैं बिजनेस टाइकून
किस राज्य को कहते हैं Brother of Seven Sisters? जानें इस स्टेट को क्यों मिली ये पहचान
किस राज्य को कहते हैं Brother of Seven Sisters? जानें इस स्टेट को क्यों मिली ये पहचान
Numerology: इन मूलांक की महिलाओं का भगवान शिव से होता है खास कनेक्शन, महादेव की पूजा अर्चना से मिलती है विशेष कृपा 
इन मूलांक की महिलाओं का भगवान शिव से होता है खास कनेक्शन, महादेव की पूजा अर्चना से मिलती है विशेष कृपा
MORE
Advertisement
धर्म
Vastu Tips: घर में वास्तुदोष से हैं परेशान तो इन जगहों पर रख लें क्रिसमस ट्री, दूर हो जाएंगी सभी समस्याएं
Vastu Tips: घर में वास्तुदोष से हैं परेशान तो इन जगहों पर रख लें क्रिसमस ट्री, दूर हो जाएंगी सभी समस्याएं
Mulank 9 Horoscope 2026: मूलांक 9 के लिए कैसा रहेगा साल 2026? जनवरी से दिसंबर तक करियर, पैसा, हेल्थ और प्यार का हाल यहां पढ़ें
मूलांक 9 के लिए कैसा रहेगा साल 2026? जनवरी से दिसंबर तक करियर, पैसा, हेल्थ और प्यार का हाल यहां पढ़ें
Numerology: संघर्ष के बाद दमदार कमबैक करते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, 'त्रिदेव' से मिलती है ऊर्जा
Numerology: संघर्ष के बाद दमदार कमबैक करते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, 'त्रिदेव' से मिलती है ऊर्जा
Numerology: मोबाइल या कार के अंत में ये दो नंबर है तो कभी खत्म नहीं होंगी समस्याएं, पैसे से लेकर सेहत तक रहेगी हमेशा खराब
मोबाइल या कार के अंत में ये दो नंबर है तो कभी खत्म नहीं होंगी समस्याएं, पैसे से लेकर सेहत तक रहेगी हमेशा खराब
Rashifal 17 December 2025: वृश्चिक और मकर वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
वृश्चिक और मकर वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement