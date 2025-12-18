किस राज्य को कहते हैं Brother of Seven Sisters? जानें इस स्टेट को क्यों मिली ये पहचान

3 . सिलीगुड़ी कॉरिडोर और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

सिक्किम सात बहनों के राज्यों के करीब स्थित है लेकिन यह इनमें से किसी भी राज्य के साथ सीधी सीमा साझा नहीं करता है. यह सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, के माध्यम से नॉर्थईस्ट इंडिया से जुड़ा हुआ है. सिक्किम साल 1975 में भारत का 22वां राज्य बना था. इससे पहले यह चोग्याल राजवंश द्वारा शासित एक स्वतंत्र राजशाही था.