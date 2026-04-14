भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है दूध का उत्पादन? ये स्टेट अकेले पूरा कर रहा 16% डेयरी जरूरतें

2 . दूध उत्पादन में लगभग 16 प्रतिशत का योगदान देता है यह राज्य

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अगर राज्यों की बात करें तो ताजा आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला राज्य है. यूपी में पिछले कुछ वर्षों में दूध उत्पादन में तेज वृद्धि देखने को मिली है. साल 2016-17 में जहां उत्पादन लगभग 277 लाख टन था, वहीं 2024-25 तक यह बढ़कर करीब 388 लाख टन पहुंच गया है. इस तरह उत्तर प्रदेश अकेले देश के कुल दूध उत्पादन में लगभग 16 प्रतिशत का योगदान देता है, जो इसे भारत का सबसे बड़ा डेयरी राज्य बनाता है.

(Image Credit: Canva)