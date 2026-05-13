भारत में सबसे ज्यादा सोना किस राज्य में खरीदा जाता है? जानिए नंबर-1 कौन

3 . सबसे ज्यादा सोना खरीदने के मामले में टॉप पर है केरल

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केरल को देश में सबसे अधिक सोना खरीदने वाले राज्यों में गिना जाता है. इसके पीछे एक बड़ी वजह खाड़ी देशों में काम करने वाले बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय भी हैं. अधिक आय और बेहतर लाइफस्टाइल के कारण यहां सोने की खरीदारी सामाजिक प्रतिष्ठा से भी जुड़ गई है. हालांकि कोविड-19 महामारी के दौरान खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित होने से केरल में सोने की मांग पर कुछ असर जरूर पड़ा था और अब मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग की वजह से मांग में थोड़ी और कमी आने की संभावना है.

(Image Credit: Canva)