भारत में सबसे ज्यादा सोना किस राज्य में खरीदा जाता है? जानिए नंबर-1 कौन

एजुकेशन
Jaya Pandey | May 13, 2026, 06:08 PM IST
1.भारत का कौन-सा राज्य सबसे ज्यादा सोना खरीदता है?
भारत में सोना सिर्फ एक कीमती धातु नहीं, बल्कि परंपरा, सामाजिक प्रतिष्ठा और निवेश का अहम हिस्सा है. शादी-ब्याह, त्योहार और धार्मिक मौकों पर सोने की खरीदारी को शुभ माना जाता है. यही वजह है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना उपभोक्ता देशों में शामिल है. दक्षिण भारत लंबे समय से सोने की खपत के मामले में सबसे आगे है. इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक देश की कुल ज्वेलरी डिमांड में दक्षिण भारत की हिस्सेदारी करीब 40 प्रतिशत तक है.
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2.साउथ इंडिया के राज्यों में सबसे ज्यादा सोने की डिमांड
दक्षिण भारत में सोने की ज्यादा खपत के पीछे कई सामाजिक और आर्थिक कारण हैं. यहां सोने को केवल गहनों के रूप में नहीं, बल्कि पारिवारिक संपत्ति और आर्थिक सुरक्षा के तौर पर भी देखा जाता है. तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में शादी समारोहों में भारी मात्रा में सोने के आभूषण पहनने और देने की परंपरा है. खासकर दक्षिण भारतीय शादियों में दुल्हन के सोने के गहनों का विशेष महत्व होता है, जिससे यहां सोने की मांग लगातार मजबूत बनी रहती है.
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3.सबसे ज्यादा सोना खरीदने के मामले में टॉप पर है केरल
केरल को देश में सबसे अधिक सोना खरीदने वाले राज्यों में गिना जाता है. इसके पीछे एक बड़ी वजह खाड़ी देशों में काम करने वाले बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय भी हैं. अधिक आय और बेहतर लाइफस्टाइल के कारण यहां सोने की खरीदारी सामाजिक प्रतिष्ठा से भी जुड़ गई है. हालांकि कोविड-19 महामारी के दौरान खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित होने से केरल में सोने की मांग पर कुछ असर जरूर पड़ा था और अब मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग की वजह से मांग में थोड़ी और कमी आने की संभावना है.
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4.तमिलनाडु भी नहीं है पीछे
तमिलनाडु भी सोने की खपत में टॉप राज्यों में शामिल है. इसे भारत का बड़ा आईटी और मैन्युफैक्चरिंग सेंटर माना जाता है. यहां के लोगों की आय भी अधिक है. यहां पारंपरिक 22 कैरेट सोने के आभूषणों की भारी मांग रहती है. हालांकि हाल के साल में युवा उपभोक्ताओं के बीच हीरे जड़े और 18 कैरेट डिजाइनर ज्वेलरी की लोकप्रियता भी बढ़ी है. वहीं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में राज्य विभाजन के बाद निवेश और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने से सोने की मांग में भी बढ़ोतरी देखी गई है.
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5.पश्चिम और उत्तर भारत के कौन-से राज्य हैं आगे?
अगर देश के दूसरे हिस्सों की बात करें तो पश्चिम भारत की बाजार हिस्सेदारी लगभग 25 प्रतिशत और उत्तर भारत की करीब 20 प्रतिशत मानी जाती है. महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और राजस्थान जैसे राज्यों में भी सोने की खरीदारी बड़े स्तर पर होती है. मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर और दिल्ली प्रमुख ज्वेलरी बाजारों में गिने जाते हैं. दूसरी ओर, पूर्वी भारत की हिस्सेदारी सोना खरीदने में कम मानी जाती है, हालांकि पश्चिम बंगाल खासकर कोलकाता, सोने के आभूषणों की पारंपरिक डिजाइन और शिल्पकला के लिए मशहूर है.
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6.इन राज्यों में क्यों है सोने की इतनी डिमांड?
भारत में सोने की मांग का एक बड़ा कारण इसे निवेश के रूप में देखा जाना भी है. कई परिवार आज भी बैंक या शेयर मार्केट की तुलना में सोने को ज्यादा सुरक्षित निवेश मानते हैं. ग्रामीण इलाकों में सोने को जरूरत के समय आर्थिक सहारे के रूप में भी देखा जाता है क्योंकि इसे आसानी से गिरवी रखा या बेचा जा सकता है.
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