यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को कौन सा सागर अलग करता है? GK के धुरंधर हैं तो फटाफट बताएं नाम

1 . दुनिया के समुद्र और उनकी भूमिका

दुनिया में अलग-अलग समुद्र हैं. इनकी खासियतें भी अलग-अलग हैं. कुछ समुद्र विशाल हैं जबकि कुछ गहरे हैं. वहीं कुछ अपने काफी खारे पानी के लिए जाने जाते हैं. समुद्र देशों को जोड़ते हैं, जलवायु को आकार देते हैं और अपने आसपास रहने वाले लाखों लोगों का सहारा बनते हैं. वे यात्रा, व्यापार और संस्कृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.