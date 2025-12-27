FacebookTwitterYoutubeInstagram
यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को कौन सा सागर अलग करता है? GK के धुरंधर हैं तो फटाफट बताएं नाम

क्या आप जानते हैं कि कौन सा समुद्र यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है? आज हम आपको इस समुद्र और इसके इतिहास के बारे में विस्तार से बताएंगे.

जया पाण्डेय | Dec 27, 2025, 08:51 AM IST

1.दुनिया के समुद्र और उनकी भूमिका

दुनिया में अलग-अलग समुद्र हैं. इनकी खासियतें भी अलग-अलग हैं. कुछ समुद्र विशाल हैं जबकि कुछ गहरे हैं. वहीं कुछ अपने काफी खारे पानी के लिए जाने जाते हैं. समुद्र देशों को जोड़ते हैं, जलवायु को आकार देते हैं और अपने आसपास रहने वाले लाखों लोगों का सहारा बनते हैं. वे यात्रा, व्यापार और संस्कृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

2.यूरोप और अफ्रीका को कौन-सा समुद्र अलग करता है?

क्या आप जानते हैं कि कौन सा समुद्र यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है? यह दो महाद्वीपों के बीच स्थित है और हजारों सालों से यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग रहा है. आज हम आपको इस समुद्र और इसके इतिहास के बारे में विस्तार से बताएंगे.

3.भूमध्य सागर का परिचय

अफ्रीका और यूरोप को अलग करने वाला सागर भूमध्य सागर है. यह दक्षिणी यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के बीच स्थित है जो पश्चिम में जिब्राल्टर जलडमरूमध्य से लेकर पूर्व में तुर्की और लेवांत के तटों तक फैला हुआ है. इसका क्षेत्रफल लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर है और यह लगभग पूरी तरह से भूभाग से घिरा हुआ है.

4.देशों और जिब्राल्टर जलडमरूमध्य की स्थिति

इस सागर के उत्तरी भाग में स्पेन, फ्रांस और इटली जैसे देश हैं. वहीं दक्षिणी भाग में मिस्र, लीबिया और मोरक्को जैसे अफ्रीकी देश हैं. संकरी जिब्राल्टर जलडमरूमध्य (जो अपने सबसे संकरे स्थान पर लगभग 14 किमी चौड़ी है) इसे अटलांटिक महासागर से जोड़ती है और यूरोप और अफ्रीका के बीच एक सेतु का काम करती है.

5.भूमध्य सागर की विशेषताएं

यह समुद्र लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और अपने समृद्ध इतिहास, गर्म जलवायु और स्वच्छ नीले जल के लिए जाना जाता है. यह जिब्राल्टर की संकरी जलडमरूमध्य के माध्यम से अटलांटिक महासागर से भी जुड़ता है.
 

6.इतिहास और सभ्यताओं का विकास

कई प्राचीन सभ्यताएं  जैसे मिस्र, यूनानी, रोमन इसके तटों के आसपास विकसित हुईं और इसे अक्सर पश्चिमी सभ्यता का उद्गम स्थल कहा जाता है. वहीं इस सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी नील नदी है.

