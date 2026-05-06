भारत की कौन-सी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं? जानें किस समुद्र में मिलती है इसकी जलधारा

एजुकेशन
Jaya Pandey | May 06, 2026, 06:27 PM IST
1.भारत में नदियों को मिला है मां का दर्जा
दुनिया भर में प्राचीन काल से ही नदियों ने मानव सभ्यता, कृषि और बस्तियों के स्वरूप को आकार देने में अहम भूमिका निभाई हैं. भारत में नदियों को मां का दर्जा दिया गया है. यहां ये सिंचाई, पेयजल आपूर्ति, परिवहन और ऊर्जा उत्पादन की रीढ़ रही हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की कौन-सी नदियां पूर्व दिशा की ओर बहती हैं.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
2.पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदियां
भारत में पूरब की ओर बहने वाली नदियां मुख्य रूप से पश्चिमी घाट, मध्य उच्चभूमि और छोटानागपुर पठार से निकलती हैं. फिर से पूर्व दिशा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं. इन नदियों की लंबाई अधिक होती है और इनकी कई सहायक नदियां होती हैं. गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, पेन्नार, सुवर्णरेखा, ब्राह्मणी, पोन्नैयार और वैगई भारत में पूरब की ओर बहती हैं.
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3.गोदावरी नदी
गोदावरी नदी भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय और पूर्व की ओर बहने वाली नदी है. इसे दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है. इसका उद्गम महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर के पास पश्चिमी घाट में होता है और यह तेलंगाना, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों से होकर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है. इसका बेसिन भारत के सबसे बड़े नदी बेसिनों में से एक है. यह सिंचाई, पेयजल और मत्स्य पालन के लिए बेहद अहम है. आंध्र प्रदेश के तट पर इसका डेल्टा सबसे ज्यादा उपजाऊ है.
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4.कृष्णा नदी
कृष्णा नदी का उद्गम भी पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के पास होता है. यह कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है. इसकी सहायक नदियों का जाल बहुत बड़ा है जिससे इसका बेसिन भी बेहद विशाल बनता है. कृष्णा डेल्टा भारत के प्रमुख धान उत्पादक क्षेत्रों में गिना जाता है. इस नदी पर अनेक बांध और सिंचाई परियोजनाएं बनी हैं, जिससे अर्ध-शुष्क इलाकों को पानी मिलता है.
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5.कावेरी नदी
कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कोडगु जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है. यह तमिलनाडु में प्रवेश कर बंगाल की खाड़ी में मिलती है. यह दक्षिण भारत की जीवन रेखा मानी जाती है. इसका डेल्टा क्षेत्र बेहद उपजाऊ है, जहां बढ़िया तौर पर खेती होती है. कावेरी का सांस्कृतिक महत्व भी बहुत गहरा है और यह प्राचीन दक्षिण भारतीय सभ्यताओं से भी जुड़ी रही है.
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6.महानदी
महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के सिहावा क्षेत्र से होता है. फिर यह ओडिशा से होकर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती है. यह नदी ओडिशा के तटीय भाग में विशाल डेल्टा बनाती है. इसके बाढ़ मैदानों में चावल की खेती बड़े पैमाने पर होती है. यह नदी सिंचाई, जल आपूर्ति और मत्स्य पालन के लिए काफी अहम है.
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7.पेन्नार नदी
पेन्नार नदी को उत्तरा पिनाकिनी भी कहा जाता है. यह कर्नाटक की नंदी पहाड़ियों से निकलती है और आंध्र प्रदेश से होकर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है. इसकी लंबाई लगभग 597 किलोमीटर है और इसका बेसिन कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है. पापाग्नि और जयमंगली जैसी इसकी सहायक नदियां इसके जल प्रवाह को बढ़ाती हैं. इस नदी पर बनी परियोजनाएं सिंचाई में सहायक हैं.
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8.सुवर्णरेखा नदी
सुवर्णरेखा नदी झारखंड के रांची पठार से निकलती है और पश्चिम बंगाल व ओडिशा से होकर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती है. इसकी लंबाई लगभग 395 किलोमीटर है. इसके रास्ते में प्रसिद्ध हुंड्रू जलप्रपात भी पड़ता है. खरकई और कांची जैसी सहायक नदियां इसके प्रवाह को बढ़ाती हैं.
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9.ब्राह्मणी नदी
ब्राह्मणी नदी का निर्माण झारखंड में कोयल और सांख नदियों के संगम से होता है और यह ओडिशा से होकर बहती है. इसकी लंबाई लगभग 480 किलोमीटर है. यह बैतरणी नदी के साथ मिलकर धामरा के पास डेल्टा बनाती है. इस नदी पर रेंगाली बांध बनाया गया है, जो जल प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.
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10.पोन्नैयार नदी
पोन्नैयार नदी को दक्षिणा पिनाकिनी भी कहा जाता है. यह कर्नाटक की नंदी पहाड़ियों से निकलती है और तमिलनाडु से होकर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है. यह नदी सिंचाई और खेती के लिए महत्वपूर्ण है. इस पर कृष्णागिरी और सथानूर बांध बनाए गए हैं.
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11.वैगई नदी
वैगई नदी तमिलनाडु की प्रमुख नदी है. इसका उद्गम पश्चिमी घाट की वरुसनाडु पहाड़ियों से होता है. यह मदुरै शहर से होकर बहती है और आखिर में पाक जलडमरूमध्य में मिलती है. इसका उल्लेख प्राचीन संगम साहित्य में मिलता है. यह नदी तमिलनाडु के शुष्क क्षेत्रों में सिंचाई का महत्वपूर्ण स्रोत है.
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