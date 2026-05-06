भारत की कौन-सी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं? जानें किस समुद्र में मिलती है इसकी जलधारा

3 . गोदावरी नदी

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गोदावरी नदी भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय और पूर्व की ओर बहने वाली नदी है. इसे दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है. इसका उद्गम महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर के पास पश्चिमी घाट में होता है और यह तेलंगाना, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों से होकर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है. इसका बेसिन भारत के सबसे बड़े नदी बेसिनों में से एक है. यह सिंचाई, पेयजल और मत्स्य पालन के लिए बेहद अहम है. आंध्र प्रदेश के तट पर इसका डेल्टा सबसे ज्यादा उपजाऊ है.

(Image Credit: Wikimedia Commons)