थार रेगिस्तान की जीवनरेखा कौन-सी नदी है? जानें कैसे सूखने के बाद भी बुझाती है राजस्थान की प्यास

6 . भूजल को कैसे रिचॉर्ज करती है लूणी नदी?

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लूणी नदी मुख्य रूप से मानसून आधारित नदी है और जुलाई से सितंबर के बीच इसमें सबसे ज्यादा पानी रहता है. इस दौरान भारी बारिश होने पर इसका जलस्तर बढ़ जाता है और कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति भी बन जाती है. लेकिन मानसून खत्म होते ही नदी का अधिकतर हिस्सा सूखने लगता है. इसके बावजूद इसका प्रभाव खत्म नहीं होता. मानसून के दौरान बहने वाला पानी जमीन के भीतर रिसकर भूजल स्तर को बेहतर बनाता है, जिससे आसपास के इलाकों में पूरे साल पानी की उपलब्धता बनी रहती है.

(Image Credit: Wikimedia Commons)



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