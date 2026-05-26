थार रेगिस्तान की जीवनरेखा कौन-सी नदी है? जानें कैसे सूखने के बाद भी बुझाती है राजस्थान की प्यास

एजुकेशन
Jaya Pandey | May 26, 2026, 02:29 PM IST
1.थार रेगिस्तान की जीवनरेखा
थार रेगिस्तान भारत का सबसे सूखा इलाका है. यहां की भीषण गर्मी, न के बराबर बारिश, रेतीली मिट्टी और पानी की कमी यहां जीवन को मुश्किल बना देती है. लेकिन यहां एक ऐसी चमत्कारी नदी मौजूद है जिसे थार रेगिस्तान की जीवनरेखा कहा जाता है. हालांकि, यह नदी साल भर नहीं बहती और राजस्थान के कई हिस्सों में जाकर इस नहीं का पानी खारा हो जाता है. लेकिन इन सूखे इलाकों के लिए यह नदी किसी उम्मीद की किरण से कम नहीं है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
2.पश्चिमी राजस्थान की उम्मीद की किरण है लूणी
इस नदी का नाम है लूणी नदी और पश्चिमी राजस्थान के लिए यह काफी महत्व रखती है. इसे रेगिस्तान की सबसे बड़ा नदी सिस्टम माना जाता है. भारत के अधिकतर हिस्सों में जहां बारहमासी नदिया मिलती हैं, वहीं थार रेगिस्तान का बड़ा हिस्सा मानसून आधारित जल स्रोतों पर निर्भर है. लूणी नदी इस कमी को काफी हद तक पूरा करती है. मानसून के दौरान यह सतही जल उपलब्ध कराती है और साथ ही भूजल स्तर को रिचार्ज करने में भी मदद करती है. इसकी वजह से पूरे साल कुएं, टांके और हैंडपंपों के जरिए लोगों को पानी मिल पाता है.
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3.कहां से निकलती है लूणी नदी?
लूणी नदी का उद्गम राजस्थान में अजमेर के पास पुश्कर घाटी के निकट अरावली पर्वतमाला में होता है. शुरुआत में इसे सागरमती या सगर्मती धारा कहा जाता है, लेकिन आगे चलकर कई छोटी सहायक नदियों से मिलने के बाद यह लूणी नदी के नाम से जानी जाती है. अरावली पर्वतमाला यहां प्राकृतिक जल संग्रहण क्षेत्र का काम करती है, जहां मानसूनी बारिश का पानी इकट्ठा होकर नीचे की ओर बहता है. ऐसे में शुष्क रेगिस्तानी इलाके में भी यह नदी जीवन का सहारा बन पाती है.
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4.राजस्थान के इन जिलों से बहती है लूणी नदी
लगभग 495 किलोमीटर लंबी लूणी नदी दक्षिण-पश्चिम दिशा में बहते हुए राजस्थान के पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर और बालोतरा जैसे क्षेत्रों से गुजरती है. इसके बाद यह गुजरात की ओर बढ़ती है और आखिर में कच्छ के रण के दलदली और खारे इलाके में समाप्त हो जाती है. लूणी नदी की सबसे खास बात यह है कि इसका पानी पूरे रास्ते में एक जैसा नहीं रहता. उद्गम स्थल के पास इसका पानी साफ और मीठा होता है जिसका इस्तेमाल स्थानीय लोग पीने और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं.
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5.कैसे खारा हो जाता है लूणी नदी का पानी?
जैसे-जैसे नदी यह पश्चिमी राजस्थान के सूखे और अधिक खारे इलाकों में एंट्री करती है, मिट्टी और चट्टानों में मौजूद लवण इसके पानी में घुलने लगते हैं. बालोतरा और आसपास के इलाकों तक पहुंचते-पहुंचते इसका पानी काफी खारा हो जाता है. अपने खारेपन की वजह से इसे संस्कृत में लवणवती या लवणवारी भी कहा जाता है जिसका मतलब नमक वाली नदी होती है. निचले इलाकों में इस नदी का पानी पीने योग्य नहीं रह जाता.
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6.भूजल को कैसे रिचॉर्ज करती है लूणी नदी?
लूणी नदी मुख्य रूप से मानसून आधारित नदी है और जुलाई से सितंबर के बीच इसमें सबसे ज्यादा पानी रहता है. इस दौरान भारी बारिश होने पर इसका जलस्तर बढ़ जाता है और कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति भी बन जाती है. लेकिन मानसून खत्म होते ही नदी का अधिकतर हिस्सा सूखने लगता है. इसके बावजूद इसका प्रभाव खत्म नहीं होता. मानसून के दौरान बहने वाला पानी जमीन के भीतर रिसकर भूजल स्तर को बेहतर बनाता है, जिससे आसपास के इलाकों में पूरे साल पानी की उपलब्धता बनी रहती है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
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