केरल की लाइफलाइन नदी कौन-सी है? इसके ऊपर बना है एशिया का सबसे ऊंचा आर्च डैम

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क्या आप जानते हैं कि किस नदी को केरल की जीवनरेखा कहा जाता है. इस नदी की अहमियत सिर्फ लंबाई की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि यह राज्य के लाखों लोगों को पानी, खेती और बिजली का आधार देती है...

Jaya Pandey | Apr 24, 2026, 01:41 PM IST

1.केरल की जीवनरेखा

केरल की जीवनरेखा
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केरल की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है. यह राज्य नदियों, झीलों और हरियाली से भरपूर है और यहां करीब 44 नदियां बहती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस नदी को केरल की जीवनरेखा कहा जाता है. इस नदी की अहमियत सिर्फ लंबाई की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि यह राज्य के लाखों लोगों को पानी, खेती और बिजली का आधार देती है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

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2.कितनी है पेरियार नदी की लंबाई?

कितनी है पेरियार नदी की लंबाई?
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पेरियार नदी को केरल की जीवनरेखा कहा जाता है. यह केरल की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 244 किलोमीटर है. इसका उद्गम पश्चिमी घाट की शिवगिरी पहाड़ियां में होता है, जो पेरियार टाइगर रिजर्व के भीतर स्थित है.
(Image Credit: Wikimedia Commons) 

3.कहां से कहां तक बहती है पेरियार नदी?

कहां से कहां तक बहती है पेरियार नदी?
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यह नदी घने जंगलों, पहाड़ी घाटियों और खूबसूरत इलाकों से होकर बहती हुई इडुक्की और एर्नाकुलम जिलों से गुजरती है और आखिर में अरब सागर में मिल जाती है. यह कोच्चि के पास वेम्बनाड झील के जरिए समुद्र तक पहुंचती है. इस नदी का अधिकांश हिस्सा केरल में ही बहता है, हालांकि इसका कुछ जलग्रहण क्षेत्र तमिलनाडु में भी आता है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

4.मुल्लापेरियार बांध

मुल्लापेरियार बांध
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इस नदी पर बना मुल्लापेरियार बांध 1895 में बनाया गया था और यह आज भी केरल और तमिलनाडु के बीच जल बंटवारे को लेकर चर्चा में रहता है. वहीं इडुक्की बांध एशिया के सबसे ऊंचे आर्च डैम्स में से एक है और केरल की बिजली उत्पादन में इसकी बड़ी भूमिका है. पेरियार नदी के बेसिन का एक बड़ा हिस्सा घने जंगलों से ढका हुआ है, जो पानी को संचित रखने और उसके प्रवाह को संतुलित करने में मदद करता है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

TRENDING NOW

5.बारहमासी है यह नदी

बारहमासी है यह नदी
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दक्षिण भारत की कई नदियों के विपरीत पेरियार एक बारहमासी नदी है, यानी इसमें पूरे साल पानी रहता है. 1341 की एक भीषण बाढ़ ने इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति बदल दी थी, जिससे कोच्चि बंदरगाह के विकास को बढ़ावा मिला और प्राचीन मुज़िरिस बंदरगाह नष्ट हो गया. जैव विविधता के लिहाज से भी यह नदी बेहद समृद्ध है और इसमें 40 से अधिक मछलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें लुप्तप्राय मालाबार महसीर भी शामिल है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

6.आर्थिक रूप से भी केरल की रीढ़ है यह नदी

आर्थिक रूप से भी केरल की रीढ़ है यह नदी
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यह नदी न सिर्फ प्राकृतिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी केरल की रीढ़ मानी जाती है. अलुवा और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग इसी नदी के किनारे बसे हैं. इसके अलावा, पेरियार टाइगर रिजर्व के आसपास का इलाका जंगली एशियाई हाथियों के लिए एक महत्वपूर्ण कॉरिडोर भी है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

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