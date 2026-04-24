केरल की लाइफलाइन नदी कौन-सी है? इसके ऊपर बना है एशिया का सबसे ऊंचा आर्च डैम

4 . मुल्लापेरियार बांध

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इस नदी पर बना मुल्लापेरियार बांध 1895 में बनाया गया था और यह आज भी केरल और तमिलनाडु के बीच जल बंटवारे को लेकर चर्चा में रहता है. वहीं इडुक्की बांध एशिया के सबसे ऊंचे आर्च डैम्स में से एक है और केरल की बिजली उत्पादन में इसकी बड़ी भूमिका है. पेरियार नदी के बेसिन का एक बड़ा हिस्सा घने जंगलों से ढका हुआ है, जो पानी को संचित रखने और उसके प्रवाह को संतुलित करने में मदद करता है.

(Image Credit: Wikimedia Commons)