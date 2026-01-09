भारत की Mother River कौन है? जानें इस नदी को क्यों मिला है मां का दर्जा

7 . भारत के सबसे बड़े नदी बेसिनों में से एक है गंगा

7

गंगा नदी बेसिन भारत के सबसे बड़े और घनी आबादी वाले नदी बेसिनों में से एक है. यह उत्तर और पूर्वी भारत के कई राज्यों को कवर करता है और करोड़ों लोगों की जीवनरेखा है. इस बेसिन में कृषि क्षेत्र, शहरी बस्तियां, औद्योगिक इलाके, तीर्थ स्थल और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र शामिल हैं. यही कारण है कि गंगा नदी को भारत के आर्थिक और भौगोलिक ढांचे का एक अहम स्तंभ माना जाता है.