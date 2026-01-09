भारत की Mother River कौन है? जानें इस नदी को क्यों मिला है मां का दर्जा

US के संगठनों से हटने पर MEA ने कहा, अमेरिका के प्रस्तावित बिल पर हमारी नजर. वैश्विक मुद्दों पर सभी से सहयोग. | अमेरिकी बिल पर MEA का बड़ा बयान- अमेरिका के प्रस्तावित बिल की हमें जानकारी है. हम इस पर बारीकी से नजर बनाए हैं. 2025 में PM मोदी-ट्रंप की कई स्तर पर बातचीत हुई. एक साल में दोनों के बीच 8 बार बातचीत हुई.
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Jan 09, 2026, 03:56 PM IST
1.भारत की हर नदी है अपने आप में अनोखी
भारत में सैकड़ों नदियां बहती हैं और हर नदी की अपनी अलग पहचान और विशेषता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की Mother River यानी जननी नदी किसे कहा जाता है और इसके पीछे क्या कारण हैं? यह सवाल न सिर्फ भूगोल से जुड़ा है बल्कि भारत की संस्कृति, इतिहास और सभ्यता से भी गहराई से जुड़ा हुआ है.
2.भारत की जननी नदी किसे कहा जाता है?
गंगा नदी को भारत की जननी नदी कहा जाता है. गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता की जीवनरेखा मानी जाती है. यह करोड़ों लोगों की आजीविका का आधार है और हजारों साल से भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन को दिशा देती आ रही है.
3.गंगा को भारत की Mother River क्यों कहा जाता है?
गंगा को जननी नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह विशाल नदी घाटी में रहने वाले लोगों का पालन-पोषण करती है. यह नदी पीने का पानी उपलब्ध कराती है, खेती के लिए सिंचाई का साधन बनती है और औद्योगिक व घरेलू जरूरतों को पूरा करती है. इसके किनारे पनपी सभ्यताओं ने भारतीय इतिहास को आकार दिया है. इसी कारण गंगा को जीवनदायिनी और माता का दर्जा मिला है.
4.भारत की सबसे लंबी और विस्तृत नदी प्रणालियों में से एक है गंगा
गंगा नदी भारत की सबसे लंबी और सबसे व्यापक नदी प्रणालियों में से एक है. यह हिमालय से निकलकर उत्तर भारत के विशाल मैदानों से होकर बहती है और बंगाल की खाड़ी में मिलती है. अपने रास्ते में यह यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी जैसी कई प्रमुख सहायक नदियों को अपने साथ जोड़ती है. यह नदी प्रणाली भारत के बड़े हिस्से की जल जरूरतों को पूरा करती है.
5.कृषि और सिंचाई का मजबूत आधार
गंगा नदी बेसिन भारत के सबसे उपजाऊ कृषि क्षेत्रों में शामिल है. इंडो-गंगा के मैदान में गेहूं, चावल, गन्ना, दालें और तिलहन की बड़े पैमाने पर खेती होती है. यहां की सिंचाई व्यवस्था गंगा और उसकी सहायक नदियों पर निर्भर है. यही वजह है कि गंगा नदी भारत की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है.
6.गंगा का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व
गंगा नदी का भारत में गहरा धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है. हिंदू धर्म में इसे पवित्र माना जाता है और इसे देवी का स्वरूप समझा जाता है. हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी और गंगासागर जैसे तीर्थ स्थल गंगा के किनारे बसे हैं. यहां होने वाले धार्मिक अनुष्ठान, स्नान, पर्व और मेलों का भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान है.
7.भारत के सबसे बड़े नदी बेसिनों में से एक है गंगा
गंगा नदी बेसिन भारत के सबसे बड़े और घनी आबादी वाले नदी बेसिनों में से एक है. यह उत्तर और पूर्वी भारत के कई राज्यों को कवर करता है और करोड़ों लोगों की जीवनरेखा है. इस बेसिन में कृषि क्षेत्र, शहरी बस्तियां, औद्योगिक इलाके, तीर्थ स्थल और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र शामिल हैं. यही कारण है कि गंगा नदी को भारत के आर्थिक और भौगोलिक ढांचे का एक अहम स्तंभ माना जाता है.
8.सिर्फ नदी नहीं, भारत की सभ्यता की जननी
गंगा को Mother River कहा जाना केवल भावनात्मक या धार्मिक कारणों से नहीं है. यह नदी वास्तव में भारतीय सभ्यता के विकास, समृद्धि और निरंतरता की प्रतीक है. जीवन, संस्कृति और प्रकृति को जोड़ने वाली गंगा आज भी भारत की पहचान का अहम हिस्सा बनी हुई है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.