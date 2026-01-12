दुनिया की किस नदी को कहते हैं River of Silver? जानें क्यों मिला ऐसा अनोखा नाम

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Jan 12, 2026, 06:00 PM IST
1.दुनिया में कहां है River of Silver?
हमारी धरती का बड़ा हिस्सा पानी से ढका हुआ है और प्रकृति ने अलग-अलग जगहों पर अपने अनोखे चमत्कार बिखेर रखे हैं. आयतन के लिहाज से अमेजन दुनिया की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है जबकि अफ्रीका से बहने वाली नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है. लेकिन इन सबके बीच एक नदी ऐसी भी है जिसे दुनिया River of Silver यानी चांदी की नदी के नाम से जानती है. सवाल यह है कि आखिर इस नदी को यह नाम क्यों मिला?
2.कहां है यह चांदी की नदी?
जिस नदी को चांदी की नदी कहा जाता है, वह दक्षिण अमेरिका में स्थित रियो डी ला प्लाटा है. यह कोई साधारण नदी नहीं बल्कि एक विशाल मुहाना है, जहां पराना और उरुग्वे जैसी बड़ी नदियां मिलकर अटलांटिक महासागर में प्रवेश करती हैं. अपने असाधारण आकार और ऐतिहासिक महत्व के कारण यह नदी सदियों से चर्चा में रही है.
3.इसे कहते हैं दुनिया की सबसे चौड़ी नदी
रियो डी ला प्लाटा को दुनिया की सबसे चौड़ी नदी भी माना जाता है. इसके मुहाने की अधिकतम चौड़ाई करीब 220 किलोमीटर तक पहुंच जाती है. इसका इतना विशाल फैलाव है कि दूर से देखने पर यह ताजे पानी के समुद्र जैसा प्रतीत होता है. इस नदी की खोज 16वीं शताब्दी में स्पेनिश खोजकर्ता जुआन डियाज डी सोलिस ने की थी, जिन्होंने इसे पहले मार डुलसे यानी मीठा समुद्र नाम दिया था.
4.किसने की थी इस नदी की खोज?
इस नदी को सिल्वर रिवर या चांदी की नदी का नाम 16वीं शताब्दी में मिला. उस समय यूरोपीय खोजकर्ताओं में यह धारणा फैली हुई थी कि इस नदी के ऊपरी इलाकों में चांदी से भरपूर पहाड़ मौजूद हैं. इसी विश्वास के चलते इसे स्पेनिश भाषा में रियो डी ला प्लाटा कहा गया जिसका मतलब होता है चांदी की नदी. दिलचस्प बात यह है कि अर्जेंटीना का नाम भी लैटिन शब्द अर्जेंटम से निकला है, जिसका मतलब चांदी होता है. इस तरह देश और नदी दोनों का नाम चांदी से जुड़ा है.
5.विशाल प्राकृतिक दर्पण जैसी लगती है यह नदी
रियो डी ला प्लाटा अपने साथ पराना और उरुग्वे नदियों से लाखों टन रेत, मिट्टी और गाद बहाकर लाती है. यह महीन गाद पानी में घुलती नहीं बल्कि निलंबित अवस्था में रहती है. चूंकि नदी का मुहाना बेहद चौड़ा और अपेक्षाकृत उथला है इसलिए पानी की सतह काफी हद तक समतल बनी रहती है. यही कारण है कि यह एक विशाल प्राकृतिक दर्पण जैसा व्यवहार करती है.
6.इस वजह से चांदी जैसी दिखती है यह नदी
सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जब सूर्य क्षितिज के पास होता है तो उसकी रोशनी एक खास कोण पर पानी की सतह पर पड़ती है. इस दौरान स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन की प्रक्रिया होती है जिसमें प्रकाश सीधे सतह से परावर्तित होकर आंखों तक पहुंचता है. यह प्रभाव पानी को चमकदार बना देता है और वह किसी शीशे या धातु की तरह प्रकाश को लौटाने लगता है.
7.तरल चांदी जैसी नजर आती है यह नदी
नदी में मौजूद गाद के सूक्ष्म खनिज कण सूर्य की रोशनी को बिखेरने और परावर्तित करने की क्षमता रखते हैं. इसी वजह से सामान्य मटमैला भूरा पानी खास परिस्थितियों में चमकदार, धात्विक रंग में बदल जाता है. जब मौसम साफ हो और रोशनी अनुकूल हो तो पूरी नदी की सतह तरल चांदी जैसी नजर आती है. यही दृश्य इस नदी के River of Silver नाम को पूरी तरह सार्थक बना देता है.
