दुनिया की किस नदी को कहते हैं River of Silver? जानें क्यों मिला ऐसा अनोखा नाम

4 . किसने की थी इस नदी की खोज?

4

इस नदी को सिल्वर रिवर या चांदी की नदी का नाम 16वीं शताब्दी में मिला. उस समय यूरोपीय खोजकर्ताओं में यह धारणा फैली हुई थी कि इस नदी के ऊपरी इलाकों में चांदी से भरपूर पहाड़ मौजूद हैं. इसी विश्वास के चलते इसे स्पेनिश भाषा में रियो डी ला प्लाटा कहा गया जिसका मतलब होता है चांदी की नदी. दिलचस्प बात यह है कि अर्जेंटीना का नाम भी लैटिन शब्द अर्जेंटम से निकला है, जिसका मतलब चांदी होता है. इस तरह देश और नदी दोनों का नाम चांदी से जुड़ा है.