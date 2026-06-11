जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की नसों में दौड़ता है इन 5 नदियों का पानी, जानें कौन-सी नदी कहलाती है धड़कन

6 . रामगंगा के अलावा जिम कॉर्बट नेशनल पार्क से जुड़ी 4 नदियां

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रामगंगा ही नहीं बल्कि कुछ और नदियां भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की जैव विविधता को और समृद्ध करती हैं. कोसी नदी इस नेशनल पार्क के पूर्व में बहती है. सोननदी, रामगंगा की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है और इसके नाम पर सोननदी वन्यजीव अभयारण्य का नाम रखा गया है. यह कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का हिस्सा है. इसके अलावा मंडल नदी और पालैन नदी जैसी छोटी सहायक नदियां भी इस इलाके के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में योगदान देती हैं.



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