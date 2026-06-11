भूटान बॉर्डर के सबसे नजदीक कौन-सा रेलवे स्टेशन है? जानें यहां ट्रेनों की स्पीड पर क्यों रखनी पड़ती है लगाम

7 . हासिमारा रेलवे स्टेशन से कहां के लिए मिलती हैं ट्रेनें?

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अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो हासिमारा रेलवे स्टेशन देश के कई बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है. यहां से कंचनकन्या एक्सप्रेस, कामरूप एक्सप्रेस, सराईघाट एक्सप्रेस और कई दूसरी ट्रेनें गुजरती हैं, जो यात्रियों को पश्चिम बंगाल, असम और पूर्वोत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों से जोड़ती हैं. भूटान जाने वाले पर्यटकों के लिए भी यह स्टेशन सबसे सुविधाजनक रेलवे स्टेशनों में से एक माना जाता है.



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