चीन के किस रेलवे स्टेशन पर हैं सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म? यहां 15-20 नहीं, पूरे 34 ट्रैक्स पर दौड़ती हैं ट्रेनें

3 . शियान नॉर्थ रेलवे स्टेशन का इतिहास

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शियान नॉर्थ रेलवे स्टेशन चीन के शानक्सी प्रांत की राजधानी शियान के वेयांग जिले में है. यह स्टेशन शहर के केंद्र और ऐतिहासिक शियान रेलवे स्टेशन से लगभग 10 किलोमीटर उत्तर में बनाया गया है. चीन के तेजी से विकसित हो रहे हाई-स्पीड रेल नेटवर्क को ध्यान में रखते हुए इस स्टेशन का निर्माण किया गया था. इसको 19 सितंबर 2008 को बनाया जाना शुरू किया गया था और करीब ढाई साल बाद 11 जनवरी 2011 को यह पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ और फिर इसे यात्रियों के लिए खोला गया. बाद में यात्रियों की बढ़ती संख्या की वजह से इसका विस्तार भी किया गया.

(Image Credit: Wikimedia Commons)