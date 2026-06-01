चीन के किस रेलवे स्टेशन पर हैं सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म? यहां 15-20 नहीं, पूरे 34 ट्रैक्स पर दौड़ती हैं ट्रेनें

एजुकेशन
Jaya Pandey | Jun 01, 2026, 06:02 PM IST
1.चीन का सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन
चीन दुनिया के सबसे आधुनिक और विशाल रेलवे नेटवर्क वाले देशों में गिना जाता है. हाई-स्पीड ट्रेनों से लेकर अत्याधुनिक रेलवे स्टेशनों तक, चीन ने रेलवे ट्रांसपोर्ट के मामले में कई रिकॉर्ड बनाए हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीन का सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन कौन-सा है और इसके अलावा इस स्टेशन की खासियत क्या है?
(Image Credit: Wikimedia Commons)
2.शियान नॉर्थ रेलवे स्टेशन
चीन के सबसे ज्यादा रेलवे प्लेटफॉर्म वाले स्टेशन का नाम शियान नॉर्थ रेलवे स्टेशन है. यह उत्तर-पश्चिम चीन का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है. यह स्टेशन अपने विशाल आकार, आधुनिक सुविधाओं और सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म होने की वजह से प्रसिद्ध है.
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3.शियान नॉर्थ रेलवे स्टेशन का इतिहास
शियान नॉर्थ रेलवे स्टेशन चीन के शानक्सी प्रांत की राजधानी शियान के वेयांग जिले में है. यह स्टेशन शहर के केंद्र और ऐतिहासिक शियान रेलवे स्टेशन से लगभग 10 किलोमीटर उत्तर में बनाया गया है. चीन के तेजी से विकसित हो रहे हाई-स्पीड रेल नेटवर्क को ध्यान में रखते हुए इस स्टेशन का निर्माण किया गया था. इसको 19 सितंबर 2008 को बनाया जाना शुरू किया गया था और करीब ढाई साल बाद 11 जनवरी 2011 को यह पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ और फिर इसे यात्रियों के लिए खोला गया. बाद में यात्रियों की बढ़ती संख्या की वजह से इसका विस्तार भी किया गया.
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4.34 प्लेटफॉर्म वाला चीन का रेलवे स्टेशन
शियान नॉर्थ रेलवे स्टेशन की सबसे बड़ी खासियत इसके 34 प्लेटफॉर्म और बड़ी संख्या में रेलवे ट्रैक हैं. इस वजह से यह चीन के सबसे बड़े हाई-स्पीड रेलवे स्टेशनों में शामिल है. इस स्टेशन को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यहां एक ही समय में बड़ी संख्या में ट्रेनों का संचालन किया जा सके और लाखों यात्रियों की आवाजाही को आसानी से संभाला जा सके.
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5.इस स्टेशन से चलती हैं कौन-कौन सी खास ट्रेनें?
यह स्टेशन चीन के कई प्रमुख हाई-स्पीड रेल मार्गों का सेंटर भी है. यहां से झेंग्झोउ-शियान हाई-स्पीड रेलवे, शियान-बाओजी हाई-स्पीड रेलवे, यिनचुआन-शियान हाई-स्पीड रेलवे, दातोंग-शियान हाई-स्पीड लाइन और शियान-चेंगदू हाई-स्पीड रेलवे पर चलने वाली जी-सीरीज और डी-सीरीज की तेज रफ्तार ट्रेनें संचालित होती हैं. ये ट्रेनें चीन के विभिन्न प्रमुख शहरों को शियान से जोड़ती हैं और यात्रियों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव देती हैं.
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6.मेट्रो नेटवर्क से भी जुड़ा है शियान नॉर्थ रेलवे स्टेशन
शहर के अंदर आसान आवागमन के लिए शियान नॉर्थ रेलवे स्टेशन को शियान मेट्रो नेटवर्क से भी जोड़ा गया है. यह स्टेशन मेट्रो लाइन 2, लाइन 4 और लाइन 14 से कनेक्टेड है, जिससे यात्रियों को रेलवे स्टेशन और शहर के दूसरे हिस्सों के बीच तेजी से यात्रा करने की सुविधा मिलती है. ऐसे में यह स्टेशन केवल एक रेलवे टर्मिनल नहीं, बल्कि एक बड़े ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित हो चुका है.
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7.चीन के डेलवेपमेंट का शानदार उदाहरण है यह स्टेशन
अपनी आधुनिक संरचना, विशाल क्षमता और हाई-स्पीड रेल सेवाओं की वजह से शियान नॉर्थ रेलवे स्टेशन चीन की रेलवे प्रगति का एक शानदार उदाहरण है. 34 प्लेटफॉर्म और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस यह स्टेशन हर दिन हजारों यात्रियों और दर्जनों हाई-स्पीड ट्रेनों की आवाजाही को संभालता है. यह चीन के सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों में अपनी अलग पहचान रखता है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
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