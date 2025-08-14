Independence Day: स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से किस PM ने दिया सबसे लंबा और छोटा भाषण? यहां देखें लिस्ट

1 . दिल्ली का लाल किला इस उत्सव का मुख्य आकर्षण केंद्र होगा

पूरा देश एक बार फिर 15 अगस्त को आजादी का जश्न मनाने के लिए तैयार है. हमेशा की तरह इस बार भी दिल्ली का लाल किला इस उत्सव का मुख्य आकर्षण केंद्र होगा. लेकिन क्या आप जानते हैं लाल किला से दिया गया अभी तक का सबसे छोटा और लंबा भाषण का रिकॉर्ड किस पीएम के पास है?