Independence Day: स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से किस PM ने दिया सबसे लंबा और छोटा भाषण? यहां देखें लिस्ट

राजा राम | Aug 14, 2025, 06:19 PM IST
1.दिल्ली का लाल किला इस उत्सव का मुख्य आकर्षण केंद्र होगा
पूरा देश एक बार फिर 15 अगस्त को आजादी का जश्न मनाने के लिए तैयार है. हमेशा की तरह इस बार भी दिल्ली का लाल किला इस उत्सव का मुख्य आकर्षण केंद्र होगा. लेकिन क्या आप जानते हैं लाल किला से दिया गया अभी तक का सबसे छोटा और लंबा भाषण का रिकॉर्ड किस पीएम के पास है?
2. सुरक्षा के भी कड़े इंतज़ाम
इस खास मौके के लिए राजधानी दिल्ली के लाल किले पर सुरक्षा के भी कड़े इंतज़ाम किए गए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार लगातार 12वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे.
3.तिरंगा फहराने से जुड़े कुछ रिकॉर्ड की बात करेंगे.
आज हम आपको लाल किले पर तिरंगा फहराने से जुड़े कुछ रिकॉर्ड की बात करेंगे. क्या आप जानते हैं लाल किला से दिया गया अभी तक का सबसे छोटा और लंबा भाषण का रिकॉर्ड किस पीएम के पास है?
4.पीएम यहां झंडा फहराते
लाल किला एक समय ब्रिटिश शासन का अहम मुख्यालय हुआ करता था. 16 अगस्त 1947 को पहली बार यह जगह तिरंगे का गवाह बना. यह ऐतिहासिक पल देश के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम दर्ज है. जिसके बाद स्वतंत्र भारत में हर साल इसी परंपरा के तहत पीएम यहां झंडा फहराते हैं.
5.रिकॉर्ड 98 मिनट का भाषण
चलिये अब बात भाषण की करते हैं. भाषण की लंबाई की बात करें तो यह रिकॉर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम है. उन्होंने 2024 में लाल किले से रिकॉर्ड 98 मिनट का भाषण दिया था , जो आजादी के बाद अब तक का सबसे लंबा भाषण में से एक है.
6.सिर्फ 14 मिनट
वहीं, बात अगर सबसे छोटा भाषण की करें तो पंडित नेहरू ने 1954 में दिया था. यह भाषण सिर्फ 14 मिनट का था. जिसे अभी तक का सबसे छोटा स्वतंत्रता दिवस पर भाषण माना जाता है.
7.ये भाषण सिर्फ औपचारिकता नहीं
गौरतलब है कि, हर साल 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से दिए गए ये भाषण सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि देश की नीतियों और योजनाओं का एक विस्तृत जानकारी भी होती है.