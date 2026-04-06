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दुनिया का वो पर्वत जिसे कहा जाता है Killer Mountain, चीन-पाकिस्तान सीमा पर खड़ा है मौत का पहाड़

दुनिया का वो पर्वत जिसे कहा जाता है Killer Mountain, चीन-पाकिस्तान सीमा पर खड़ा है मौत का पहाड़

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दुनिया का वो पर्वत जिसे कहा जाता है Killer Mountain, चीन-पाकिस्तान सीमा पर खड़ा है मौत का पहाड़

क्या आप जानते हैं कि चीन-पाकिस्तान की सीमा पर एक ऐसा पर्वत है जिसे किलर माउंटेन कहा जाता है? जानें आखिर क्यों इतना खतरनाक है यह मौत के पहाड़...

Jaya Pandey | Apr 06, 2026, 10:38 AM IST

1.दुनिया का किलर माउंटेन किसे कहा जाता है?

दुनिया का किलर माउंटेन किसे कहा जाता है?
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पृथ्वी बेहद अद्भुत है, जहां नदियां, पहाड़ और झरने खूबसूरती की मिसाल माने जाते हैं. लेकिन कई बार यही प्राकृतिक नजारे जितने सुंदर होते हैं, उतने ही खतरनाक भी साबित होते हैं. आज हम आपको दुनिया के एक ऐसे ही खूबसूरत लेकिन खतरनाक पर्वत के बारे में बता रहे हैं, जिसे किलर माउंटेन कहा जाता है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

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2.किलर माउंटेन का पाकिस्तान से क्या है कनेक्शन?

किलर माउंटेन का पाकिस्तान से क्या है कनेक्शन?
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इस पर्वत का नाम है नंगा पर्वत, जो पाकिस्तान के गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र में स्थित है. इसकी ऊंचाई 8,126 मीटर है और यह दुनिया का नौवां सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है. यह हिमालय के पश्चिमी छोर पर स्थित है और पाकिस्तान का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, जो के2 के बाद आता है. यह सिंधु नदी के सबसे उत्तरी मोड़ के पास स्थित है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

3.कैसे इसका नाम पड़ा नंगा पर्वत?

कैसे इसका नाम पड़ा नंगा पर्वत?
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नंगा पर्वत नाम संस्कृत से लिया गया है, जिसमें 'नंगा' का अर्थ है नग्न और 'पर्वत' का मतलब पहाड़. स्थानीय शिना भाषा में इसे 'डायमर' या 'देओ मीर' भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है 'देवताओं का पर्वत'. यह नाम इसकी भव्यता और रहस्यमय सुंदरता को दर्शाता है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

4.क्यों इसे मिला किलर माउंटेन का नाम?

क्यों इसे मिला किलर माउंटेन का नाम?
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इस पर्वत को किलर माउंटेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी चढ़ाई बेहद कठिन और खतरनाक मानी जाती है. यहां का मौसम अचानक बदल जाता है, बर्फीले तूफान, हिमस्खलन और खड़ी चट्टानें पर्वतारोहियों के लिए जानलेवा साबित होती हैं. इतिहास में लंबे समय तक यहां मृत्यु दर काफी अधिक रही है, जो कभी 20% के आसपास तक दर्ज की गई थी. हालांकि आधुनिक तकनीक और बेहतर उपकरणों के कारण अब स्थिति कुछ सुधरी है, लेकिन यह आज भी दुनिया के सबसे खतरनाक पर्वतों में गिना जाता है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

TRENDING NOW

5.किलर माउंटेन की हैं 3 प्रमुख सतहें

किलर माउंटेन की हैं 3 प्रमुख सतहें
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नंगा पर्वत अपनी तीन प्रमुख सतहों के लिए जाना जाता है. इसका रूपल फेस दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वतीय चेहरों में से एक है, जिसकी ऊंचाई आधार से शिखर तक लगभग 4,600 मीटर है. वहीं रायकोट फेस अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है, जहां से फेयरी मीडोज का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है, जो दुनिया के सबसे सुंदर प्राकृतिक नजारों में गिना जाता है. दूसरी ओर, डियामिर फेस अपेक्षाकृत कम खड़ी है, लेकिन फिर भी यह आसान नहीं मानी जाती.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

6.पर्वतारोहियों के लिए बड़ी चुनौती है इसे फतह करना

पर्वतारोहियों के लिए बड़ी चुनौती है इसे फतह करना
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यह पर्वत जितना खतरनाक है, उतना ही आकर्षक भी है. दूरस्थ स्थान पर होने के कारण यहां रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद मुश्किल होते हैं और हेलीकॉप्टर सहायता भी सीमित रहती है. यही वजह है कि नंगा पर्वत पर्वतारोहियों के लिए एक बड़ी चुनौती और रोमांच का प्रतीक बना हुआ है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

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