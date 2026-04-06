दुनिया का वो पर्वत जिसे कहा जाता है Killer Mountain, चीन-पाकिस्तान सीमा पर खड़ा है मौत का पहाड़

4 . क्यों इसे मिला किलर माउंटेन का नाम?

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इस पर्वत को किलर माउंटेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी चढ़ाई बेहद कठिन और खतरनाक मानी जाती है. यहां का मौसम अचानक बदल जाता है, बर्फीले तूफान, हिमस्खलन और खड़ी चट्टानें पर्वतारोहियों के लिए जानलेवा साबित होती हैं. इतिहास में लंबे समय तक यहां मृत्यु दर काफी अधिक रही है, जो कभी 20% के आसपास तक दर्ज की गई थी. हालांकि आधुनिक तकनीक और बेहतर उपकरणों के कारण अब स्थिति कुछ सुधरी है, लेकिन यह आज भी दुनिया के सबसे खतरनाक पर्वतों में गिना जाता है.

(Image Credit: Wikimedia Commons)