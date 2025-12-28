किस समुद्र को कहा जाता है King of Ocean? जानें क्या है इसके Ring of Fire का रहस्य

हुमायूं के बेटे पर सुरक्षाकर्मी को पीटने का आरोप, मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर का बेटा गिरफ्तार, हुमायूं के बेटे पर गाली-गलौज करने का भी आरोप, मुर्शिदाबाद-हुमायूं कबीर के बेटे को पुलिस ने पकड़ा, पुलिस ने हुमायूं के घर से CCTV फुटेज बरामद की | अल कायदा और RSS का काम एक है-मणिकम, कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर का विवादित बयान, दोनों नफरत फैलाने का काम करते हैं- मणिकम | अल कायदा और RSS का काम एक है-मणिकम, कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर का विवादित बयान, दोनों नफरत फैलाने का काम करते हैं- मणिकम
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Dec 28, 2025, 12:16 PM IST
1.पृथ्वी पर महासागरों का महत्व
हमारी पृथ्वी की सतह का लगभग 70 फीसदी हिस्सा महासागरों और सागरों से घिरा हुआ है. ये महासागर पृथ्वी के जीवनतंत्र की रीढ़ माने जाते हैं. ये न केवल वैश्विक जलवायु को संतुलित रखते हैं, बल्कि जीवन के अस्तित्व और विकास में भी अहम भूमिका निभाते हैं. तापमान नियंत्रण, वर्षा चक्र और जैव विविधता के संरक्षण में महासागरों का योगदान बेहद महत्वपूर्ण है.
2.किसे कहते हैं किंग ऑफ ओसन?
दुनियाभर के सागरों और महासागरों की अपनी-अपनी अलग खासियतें हैं. कोई अपने आकार के लिए जाना जाता है तो कोई गहराई, जैव विविधता या भौगोलिक गतिविधियों के लिए खास पहचान रखता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस महासागर को King of Ocean यानी महासागरों का राजा कहा जाता है. आइए इस महासागर की खासियत और इसके पीछे छिपे रहस्यों के बारे में विस्तार से जानते हैं.
3.प्रशांत महासागर क्यों है महासागरों का राजा?
प्रशांत महासागर को महासागरों का राजा कहा जाता है क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है. यह पृथ्वी की सतह का लगभग एक-तिहाई हिस्सा कवर करता है और इसमें मौजूद जल की मात्रा बाकी महासागरों की कुल मात्रा से भी अधिक मानी जाती है. आकार और विस्तार के मामले में इसका कोई मुकाबला नहीं है.
4.पृथ्वी का सबसे बड़ा भौगोलिक समुद्री क्षेत्र
प्रशांत महासागर समुद्री जैव विविधता का विशाल केंद्र है और वैश्विक जलवायु, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. यह एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के तटों से जुड़ा हुआ है जिससे यह पृथ्वी का सबसे बड़ा भौगोलिक समुद्री क्षेत्र बन जाता है. दुनिया के कई प्रमुख बंदरगाह और व्यापार मार्ग इसी महासागर से जुड़े हैं.
5.दुनिया का सबसे गहरा महासागर भी है प्रशांत
यह महासागर दुनिया का सबसे गहरा महासागर भी है. इसी में मारियाना ट्रेंच स्थित है जहां पृथ्वी के समुद्र तल का अब तक का सबसे गहरा ज्ञात बिंदु पाया गया है. इसकी अत्यधिक गहराई और संरचना इसे समुद्री भूविज्ञान, टेक्टोनिक प्लेट रिसर्च और गहरे समुद्र के अध्ययन के लिए बेहद महत्वपूर्ण बनाती है.
6. रिंग ऑफ फायर का घर है प्रशांत महासागर
प्रशांत महासागर को घेरे हुए पैसिफिक रिंग ऑफ फायर स्थित है, जो दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखीय और भूकंपीय क्षेत्र माना जाता है. इस क्षेत्र में दुनिया के लगभग 75 प्रतिशत सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं और यहां बार-बार भूकंप आते रहते हैं. यही कारण है कि प्रशांत महासागर को पृथ्वी का सबसे भूवैज्ञानिक रूप से सक्रिय महासागर माना जाता है.
7. प्रकृति को समझने की कुंजी भी है यह महासागर
रिंग ऑफ फायर की मौजूदगी ही प्रशांत महासागर को वैज्ञानिकों, भूगर्भविदों और शोधकर्ताओं के लिए बेहद खास बनाती है. यह महासागर न केवल प्राकृतिक शक्तियों का प्रतीक है बल्कि पृथ्वी की गतिशील प्रकृति को समझने की कुंजी भी माना जाता है. इन्हीं सभी कारणों से प्रशांत महासागर को सही मायनों में King of Ocean कहा जाता है.
