भारत की किस NIT को कहते हैं King of NITs? जानें NIRF रैंकिंग के अलावा और क्या है वजह

जया पाण्डेय | Feb 02, 2026, 11:06 AM IST
1.कौन सी एनआईटी है एनआईटी का राजा?
भारत में वर्तमान समय में कुल 31 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NITs) हैं और ये सभी उच्च गुणवत्ता वाली तकनीकी शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित माने जाते हैं. लेकिन तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों, पूर्व छात्रों और शिक्षकों के बीच एक नाम खास लोकप्रियता और सम्मान के साथ उभरता है. वह नाम है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली जिसे आमतौर पर एनआईटी त्रिची (NIT Trichy) कहा जाता है. इसे छात्रों के बीच अक्सर 'एनआईटी का राजा' की उपाधि से संदर्भित किया जाता है, हालांकि यह कोई आधिकारिक वर्गीकरण नहीं है, परंतु इसकी निरंतर श्रेष्ठ प्रदर्शन, मजबूत प्रशासन, शोध, अकादमिक प्रतिष्ठा और राष्ट्रीय रैंकिंग के कारण यह प्रतिष्ठा मिली है.
2.कैसे मिलता है एनआईटी में दाखिला?
एनआईटी में प्रवेश मुख्य रूप से जेईई (मैन) जैसे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होता है जिसके आधार पर छात्र केंद्रीय सीट आवंटन बोर्ड (JoSAA/CSAB) के जरिए एनआईटी में दाखिले के लिए काउंसलिंग में भाग लेते हैं. इस प्रक्रिया में छात्रों के रैंक और विकल्प के आधार पर संस्थान आवंटित किए जाते हैं और इसलिए हर साल हजारों जेईई की तैयारी कर रहे छात्रों का लक्ष्य एनआईटी त्रिची जैसे टॉप संस्थानों में से एक में प्रवेश पाना होता है क्योंकि यह अपने क्षेत्र में बेहद प्रतिस्पर्धात्मक माना जाता है.
3.एनआईटी त्रिची का इतिहास
एनआईटी त्रिची की स्थापना 1964 में रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज (REC) तिरुचिरापल्ली के रूप में हुई थी, जो उस समय भारत में स्थापित शुरुआती इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में से एक था. आगे चलकर 2003 में इसे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का दर्जा मिला और यह राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया जिससे यह उच्च शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू सका. इन शुरुआती वर्षों की मजबूत शैक्षणिक नींव का प्रभाव आज भी इसके अकादमिक मानकों और सांस्कृतिक प्रतिष्ठा में व्यापक रूप से देखा जाता है और इसने इसे दूसरे एनआईटी संस्थानों से अलग पहचान दी है.
4.NIRF 2025 की रैंकिंग में मिली थी 9वीं पोजीशन
राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) में एनआईटी त्रिची को भारत के 31 NITs में सर्वश्रेष्ठ के रूप में लगातार टॉप रैंक हासिल हुआ है, खासकर इंजीनियरिंग कैटिगरी में जहां यह कई वर्षों तक टॉप में बना रहा है. उदाहरण के लिए NIRF 2025 इंजीनियरिंग रैंकिंग में इसने 9वीं पोजीशन हासिल की और यह लगातार वर्षों में इसी श्रेणी में उच्च स्थान पर रहा है. इससे यह स्पष्ट होता है कि यह संस्थान भारत के तकनीकी शिक्षा परिदृश्य में एक नेतृत्व भूमिका निभा रहा है.
5.एनआईटी त्रिची में किन कोर्स की होती है पढ़ाई?
एनआईटी त्रिची में अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट दोनों प्रकार के कार्यक्रम उपलब्ध हैं जिनमें बी.टेक, एम.टेक, वास्तुकला, विज्ञान, प्रबंधन, शोध (MS/PhD) जैसे प्रमुख पाठ्यक्रम शामिल हैं. स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए छात्रों को जेईई (मेन) के माध्यम से बढ़िया रैंक लानी होती है जबकि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए उन्हें GATE या संबंधित विभाग की आयोजित दूसरी प्रवेश परीक्षाओं में अच्छा स्कोर करना जरूरी होता है. एनआईटी त्रिची के अकादमिक कार्यक्रमों की गुणवत्ता, शोध-उन्मुख माहौल और औद्योगिक संपर्कों के कारण यहां से पास-आउट छात्रों को रोजगार और हायर स्टडीज दोनों के अच्छे अवसर मिलते हैं.
6.एनआईटी त्रिची को एनआईटी का राजा करने के पीछे क्या है वजह?
एनआईटी त्रिची का प्रभाव सिर्फ अकादमिक रैंकिंग तक सीमित नहीं है. इसके पूर्व छात्र (Alumni) तकनीकी, अनुसंधान, उद्योग और उद्यमिता के विभिन्न क्षेत्रों में एक्टिव हैं जिससे संस्थान की सामाजिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठा और भी मजबूत होती है. इसके अलावा संस्थान के संकाय सदस्यों और शोधकर्ताओं को भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलती रहती है जिससे यह स्पष्ट होता है कि एनआईटी त्रिची न केवल एक शैक्षणिक संस्था है, बल्कि शोध, नवाचार और नेतृत्व की दिशा में एक उत्कृष्ट केंद्र भी है.
