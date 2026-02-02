भारत की किस NIT को कहते हैं King of NITs? जानें NIRF रैंकिंग के अलावा और क्या है वजह

1 . कौन सी एनआईटी है एनआईटी का राजा?

भारत में वर्तमान समय में कुल 31 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NITs) हैं और ये सभी उच्च गुणवत्ता वाली तकनीकी शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित माने जाते हैं. लेकिन तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों, पूर्व छात्रों और शिक्षकों के बीच एक नाम खास लोकप्रियता और सम्मान के साथ उभरता है. वह नाम है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली जिसे आमतौर पर एनआईटी त्रिची (NIT Trichy) कहा जाता है. इसे छात्रों के बीच अक्सर 'एनआईटी का राजा' की उपाधि से संदर्भित किया जाता है, हालांकि यह कोई आधिकारिक वर्गीकरण नहीं है, परंतु इसकी निरंतर श्रेष्ठ प्रदर्शन, मजबूत प्रशासन, शोध, अकादमिक प्रतिष्ठा और राष्ट्रीय रैंकिंग के कारण यह प्रतिष्ठा मिली है.