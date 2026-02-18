किस पर्वत को कहते हैं एशिया की पानी की टंकी? अरबों लोगों की भूख-प्यास मिटाता है यह अद्भुत माउंटेन

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Feb 18, 2026, 12:28 PM IST
1.एशिया का जल मीनार
धरती पर जल ही जीवन का आधार है और पूरे एशिया में ताजे पानी की उपलब्धता काफी हद तक एक विशाल पर्वत श्रृंखला पर निर्भर करती है. यह पर्वत श्रृंखला हर साल भारी मात्रा में हिमपात और बर्फ जमा करता है और यही जमा बर्फ व हिमनद धीरे-धीरे पिघलकर बड़ी नदियों को जल प्रदान करते हैं. अपनी इसी भूमिका के लिए इस पर्वत श्रृंखला को एशिया का जल मीनार भी कहा जाता है. लेकिन क्या आप इसका नाम जानते हैं?
2.हिमालय है एशिया की पानी की टंकी
इस पर्वत श्रृंखला का नाम हिमालय है. इसी की वजह से अरबों लोगों की पेयजल, खेती और जीवन-यापन की जरूरतें पूरी होती हैं इसलिए हिमालय को एशिया का जल मीनार, पानी की टंकी या जल स्तंभ कहा जाता है.
3.इसके पास है दुनिया का सबसे बड़ा हिमनद
हिमालय में ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिमनद और स्थायी बर्फ का भंडार पाया जाता है. ये जमे हुए हिमनद प्राकृतिक जल भंडारण प्रणाली की तरह काम करते हैं. सर्दियों में बर्फ जमा होती है और गर्मियों में यह धीरे-धीरे पिघलकर नदियों में मीठा पानी छोड़ती रहती है. इससे उन क्षेत्रों में भी पानी की निरंतर आपूर्ति बनी रहती है जहां शुष्क मौसम में वर्षा बहुत कम होती है. यही कारण है कि हिमालय को एक विशाल प्राकृतिक जलाशय भी माना जाता है.
4.हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं एशिया की कई प्रमुख नदियां
एशिया की कई प्रमुख नदियां हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं या इसके हिमनदों से पोषित होती हैं. इनमें सिंधु, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, मेकांग, सालवीन और इरावदी जैसी नदियां शामिल हैं. ये नदियां दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के विशाल मैदानों को पानी देती हैं और पेयजल, सिंचाई, मत्स्य पालन तथा जलविद्युत उत्पादन का मुख्य स्रोत बनती हैं.
5.यह है एशिया की जल व्यवस्था का आधार
हिमालय एशिया की जलवायु और वर्षा को भी गहराई से प्रभावित करता है. यह मध्य एशिया से आने वाली अत्यंत ठंडी हवाओं को दक्षिण की ओर बढ़ने से रोकता है और समुद्र से आने वाली नमी-भरी मानसूनी हवाओं को ऊपर उठने पर मजबूर करता है. इससे भारी वर्षा और हिमपात होता है, जो हिमनदों और नदी प्रणालियों को लगातार पानी की सप्लाई देता रहता है. इस तरह हिमालय केवल पर्वत श्रृंखला नहीं बल्कि पूरे एशिया की जल व्यवस्था का आधार है.
6.हिमालय को क्यों कहते हैं एशिया का जल मीनार?
हिमालय से निकलने वाला जल भारत, चीन, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार सहित कई देशों से होकर बहता है इसलिए हिमालय क्षेत्रीय जल सुरक्षा, कृषि अर्थव्यवस्था और भू-राजनीतिक संतुलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है. इसी विशाल जल-संचयन क्षमता के कारण हिमालय को सही मायनों में एशिया का जल मीनार कहा जाता है.
