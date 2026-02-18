किस पर्वत को कहते हैं एशिया की पानी की टंकी? अरबों लोगों की भूख-प्यास मिटाता है यह अद्भुत माउंटेन

3 . इसके पास है दुनिया का सबसे बड़ा हिमनद

हिमालय में ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिमनद और स्थायी बर्फ का भंडार पाया जाता है. ये जमे हुए हिमनद प्राकृतिक जल भंडारण प्रणाली की तरह काम करते हैं. सर्दियों में बर्फ जमा होती है और गर्मियों में यह धीरे-धीरे पिघलकर नदियों में मीठा पानी छोड़ती रहती है. इससे उन क्षेत्रों में भी पानी की निरंतर आपूर्ति बनी रहती है जहां शुष्क मौसम में वर्षा बहुत कम होती है. यही कारण है कि हिमालय को एक विशाल प्राकृतिक जलाशय भी माना जाता है.