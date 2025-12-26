धरती का तीसरा ध्रुव किस पर्वत को कहा जाता है? यह क्यों माना जाता है पृथ्वी की जीवनरेखा

2 . माउंट एवरेस्ट है धरती का तीसरा ध्रुव

2

माउंट एवरेस्ट न केवल दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है बल्कि इसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है. इसका कारण यह है कि इसके आसपास के हिमालयी क्षेत्र में भारी मात्रा में बर्फ और हिम मौजूद है जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बाद दूसरे स्थान पर है. यह जमा हुआ पानी एशिया के लाखों लोगों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि यह कई नदियों को सींचता है और जीवन को सहारा देता है.