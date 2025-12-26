धरती का तीसरा ध्रुव किस पर्वत को कहा जाता है? यह क्यों माना जाता है पृथ्वी की जीवनरेखा

एजुकेशन
Dec 26, 2025
1.पृथ्वी के प्राकृतिक और जीवनदायी क्षेत्र
पृथ्वी के कई स्थान प्राकृतिक सुंदरता और आश्चर्य से भरपूर हैं. कुछ क्षेत्र बर्फ और हिम से ढके हैं जबकि कहीं पर ऊंचे पहाड़ और गहरी घाटियां हैं. ये क्षेत्र पर्यावरण और आसपास रहने वाले लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं. ये जल प्रदान करने में सहायक होते हैं, मौसम को प्रभावित करते हैं और हमारी पृथ्वी को स्वस्थ और संतुलित बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं.
2.माउंट एवरेस्ट है धरती का तीसरा ध्रुव
माउंट एवरेस्ट न केवल दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है बल्कि इसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है. इसका कारण यह है कि इसके आसपास के हिमालयी क्षेत्र में भारी मात्रा में बर्फ और हिम मौजूद है जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बाद दूसरे स्थान पर है. यह जमा हुआ पानी एशिया के लाखों लोगों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि यह कई नदियों को सींचता है और जीवन को सहारा देता है.
3.एवरेस्ट का स्थान और ऊंचाई
माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848.86 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो इसे दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत बनाता है. इसकी इतनी ऊंचाई के कारण यह पूरे वर्ष बर्फ से ढका रहता है. यहां तक कि गर्मियों में भी इसके शिखर और आसपास की चोटियों पर बर्फ जमा होती रहती है.
4.हिमालयी हिमनदों का महत्व
माउंट एवरेस्ट के चारों ओर स्थित ग्लेशियरों का पिघला हुआ जल गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी प्रमुख नदियों में मिलता है. ये नदियां दक्षिण एशिया में कृषि, पेयजल आपूर्ति और जलविद्युत उत्पादन में सहायक होती हैं. हिमालयी हिमखंड मानसून प्रणालियों और वायुमंडलीय परिसंचरण को प्रभावित करता है. यह एशियाई महाद्वीप में तापमान और मौसम के पैटर्न को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.
5.जलवायु परिवर्तन और तीसरे ध्रुव की संवेदनशीलता
माउंट एवरेस्ट और उसके आसपास के ग्लेशियर जलवायु परिवर्तन के प्रति बहुत संवेदनशील हैं. बढ़ते तापमान के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं जिससे पानी की कमी, हिमनदी झीलों से बाढ़ और दीर्घकालिक पारिस्थितिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं.
