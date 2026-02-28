FacebookTwitterYoutubeInstagram
इजरायल-ईरान में से किसकी मिलिट्री है ज्यादा दमदार? एक के पास हाई-टेक सिस्टम तो दूसरे के पास मिसाइलों का जखीरा

आज ईरान पर इजरायल ने सुनियोजित हमला किया है और लंबे समय से दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है. ऐसे में यह समझना जरूरी है कि किसके पास कितनी सैन्य ताकत है और किस मामले में कौन आगे है.

Jaya Pandey | Feb 28, 2026, 01:09 PM IST

1.इजरायल और ईरान में से कौन है सैन्य ताकत में आगे?

इजरायल और ईरान में से कौन है सैन्य ताकत में आगे?
1

इजरायल और ईरान के बीच सैन्य ताकत की तुलना केवल टैंक और मिसाइलों की संख्या से तय नहीं होती, बल्कि तकनीक, प्रशिक्षण, रणनीति, सहयोगियों और आर्थिक क्षमता जैसे कई कारकों पर निर्भर करती है. आज ईरान पर इजरायल ने सुनियोजित हमला किया है और लंबे समय से दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है. ऐसे में यह समझना जरूरी है कि किसके पास कितनी सैन्य ताकत है और किस मामले में कौन आगे है.
(Image: AI Generated)

2.सैन्य शक्ति में क्या है इजरायल और ईरान की रैंकिंग?

सैन्य शक्ति में क्या है इजरायल और ईरान की रैंकिंग?
2

ग्लोबल फायरपावर इंडेक्स 2025 के अनुसार इजरायल दुनिया की लगभग 15वीं और ईरान 16वीं सैन्य शक्ति के रूप में रैंक किए जाते हैं. इस इंडेक्स में कम पावर स्कोर बेहतर सैन्य क्षमता को दर्शाता है. इजरायल का स्कोर ईरान से थोड़ा बेहतर माना जाता है लेकिन अंतर बहुत बड़ा नहीं है. इसका मतलब है कि दोनों देश क्षेत्रीय स्तर पर मजबूत सैन्य क्षमता रखते हैं हालांकि उनकी ताकत की प्रकृति अलग-अलग है.
(Image: AI Generated)

3.जनसंख्या के मामले में कौन सा देश है आगे?

जनसंख्या के मामले में कौन सा देश है आगे?
3

जनसंख्या और मानव संसाधन के मामले में ईरान को स्पष्ट बढ़त है. करीब 88 मिलियन से अधिक आबादी वाला ईरान जनशक्ति में इजरायल से कई गुना बड़ा है, जबकि इजरायल की आबादी लगभग 9 से 10 मिलियन के बीच है. ईरान के पास सक्रिय सैनिकों की संख्या लगभग 6 लाख से अधिक है, जबकि इजरायल के पास लगभग 1.7 लाख सक्रिय सैनिक हैं. हालांकि इजरायल में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू है और उसके पास बड़ी संख्या में प्रशिक्षित रिजर्व बल हैं, जिन्हें जरूरत पड़ने पर जल्दी सक्रिय किया जा सकता है. यही वजह है कि कम जनसंख्या के बावजूद इजरायल की सेना अत्यधिक संगठित और तेजी से प्रतिक्रिया देने में सक्षम मानी जाती है.
(Image: AI Generated)

4.क्या है दोनों देशों का रक्षा बजट?

क्या है दोनों देशों का रक्षा बजट?
4

रक्षा बजट की बात करें तो इजरायल इस मामले में ईरान से काफी आगे है. इजरायल का वार्षिक रक्षा बजट लगभग 25 से 30 अरब डॉलर के बीच माना जाता है, जबकि ईरान का बजट अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण काफी सीमित है और लगभग 10 से 15 अरब डॉलर के बीच आंका जाता है. ज्यादा बजट का मतलब उन्नत हथियार प्रणालियों, साइबर टेक्नोलॉजी, मिसाइल रक्षा प्रणाली और आधुनिक लड़ाकू विमानों में निवेश है. इजरायल की मिसाइल रक्षा प्रणाली जैसे आयरन डोम और बहुस्तरीय एयर डिफेंस उसे रॉकेट हमलों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.
(Image: AI Generated)

5.वायु शक्ति के मामले में कौन है आगे?

वायु शक्ति के मामले में कौन है आगे?
5

वायु शक्ति में इजरायल को बढ़त हासिल है. इजरायल के पास लगभग 600 से अधिक सैन्य विमान हैं जिनमें बड़ी संख्या में आधुनिक लड़ाकू विमान शामिल हैं. इसके बेड़े में उन्नत मल्टीरोल फाइटर जेट और सटीक स्ट्राइक क्षमता वाली प्रणालियां शामिल हैं. दूसरी ओर ईरान के पास लगभग 500 से अधिक विमान हैं, लेकिन उनमें से कई पुराने मॉडल के हैं जिन पर लंबे समय से प्रतिबंधों का असर पड़ा है. हालांकि ईरान ने ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक में उल्लेखनीय प्रगति की है और वह लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल क्षमता के लिए जाना जाता है.
(Image: AI Generated)

6.थल सेना के मामले में इजरायल-ईरान में कौन है आगे?

थल सेना के मामले में इजरायल-ईरान में कौन है आगे?
6

थल सेना के मामले में ईरान के पास टैंकों, बख्तरबंद वाहनों और रॉकेट आर्टिलरी की संख्या ज्यादा है. ईरान के पास करीब 1,500 से अधिक टैंक और बड़ी संख्या में मोबाइल रॉकेट लॉन्चर हैं, जबकि इजरायल के पास लगभग 1,200 से 1,300 टैंक हैं. लेकिन यहां भी फर्क गुणवत्ता और तकनीक का है. इजरायल अपने उन्नत टैंक प्लेटफॉर्म, सक्रिय सुरक्षा प्रणाली और सटीक गाइडेड हथियारों के कारण तकनीकी बढ़त बनाए रखता है यानी संख्या में ईरान आगे है, लेकिन तकनीक और नेटवर्क आधारित युद्ध क्षमता में इजरायल को मजबूत माना जाता है.
(Image: AI Generated)

7.इजरायल-ईरान में नौसेना के मामले में कौन है आगे?

इजरायल-ईरान में नौसेना के मामले में कौन है आगे?
7

नौसेना की बात करें तो ईरान के पास जहाजों की संख्या ज्यादा है और वह फारस की खाड़ी क्षेत्र में अपनी मजबूत उपस्थिति रखता है. उसके पास 20 से अधिक पनडुब्बियां और बड़ी संख्या में गश्ती पोत हैं. इजरायल की नौसेना आकार में छोटी है, लेकिन उसकी पनडुब्बियां और मिसाइल नौकाएं उन्नत तकनीक से लैस हैं और सामरिक प्रतिरोध क्षमता रखती हैं. दोनों देशों के पास विमानवाहक पोत नहीं हैं.
(Image: AI Generated)

8.कुल मिलाकर सैन्य शक्ति के मामले में क्या है दोनों देशों की तस्वीर?

कुल मिलाकर सैन्य शक्ति के मामले में क्या है दोनों देशों की तस्वीर?
8

कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि ईरान के पास जनसंख्या, सैनिक संख्या और मिसाइल भंडार की संख्यात्मक बढ़त है, जबकि इजरायल तकनीक, वायु शक्ति, रक्षा बजट और मिसाइल डिफेंस सिस्टम में आगे है. किसी भी संभावित संघर्ष में सीधी तुलना के अलावा सहयोगियों की भूमिका भी अहम होगी. इजरायल को अमेरिका का रणनीतिक समर्थन प्राप्त है, जबकि ईरान क्षेत्रीय नेटवर्क और एसिमेट्रिक वॉरफेयर टैक्टिक्स पर ज्यादा भरोसा करता है. इसलिए अगर कभी व्यापक युद्ध की स्थिति बनती है तो परिणाम केवल टैंक और मिसाइलों की संख्या से नहीं, बल्कि रणनीति, टेक्नोलॉजी, आर्थिक क्षमता और अंतरराष्ट्रीय समर्थन से तय होगा.
(Image: AI Generated)

