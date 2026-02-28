इजरायल-ईरान में से किसकी मिलिट्री है ज्यादा दमदार? एक के पास हाई-टेक सिस्टम तो दूसरे के पास मिसाइलों का जखीरा

3 . जनसंख्या के मामले में कौन सा देश है आगे?

3

जनसंख्या और मानव संसाधन के मामले में ईरान को स्पष्ट बढ़त है. करीब 88 मिलियन से अधिक आबादी वाला ईरान जनशक्ति में इजरायल से कई गुना बड़ा है, जबकि इजरायल की आबादी लगभग 9 से 10 मिलियन के बीच है. ईरान के पास सक्रिय सैनिकों की संख्या लगभग 6 लाख से अधिक है, जबकि इजरायल के पास लगभग 1.7 लाख सक्रिय सैनिक हैं. हालांकि इजरायल में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू है और उसके पास बड़ी संख्या में प्रशिक्षित रिजर्व बल हैं, जिन्हें जरूरत पड़ने पर जल्दी सक्रिय किया जा सकता है. यही वजह है कि कम जनसंख्या के बावजूद इजरायल की सेना अत्यधिक संगठित और तेजी से प्रतिक्रिया देने में सक्षम मानी जाती है.

(Image: AI Generated)