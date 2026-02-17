FacebookTwitterYoutubeInstagram
एजुकेशन

एक्ट्रेस श्रीलीला ने किस मेडिकल कॉलेज से किया है MBBS? जानें यहां कैसे मिलता है एडमिशन और कितनी है फीस

ऐक्ट्रेस श्रीलीला ने हाल ही में अपने मेडिकल कॉलेज के दीक्षांत समारोह की तस्वीरें शेयर की है और फैंस उन्हें बधाई देते नहीं थक रहे हैं. ऐसे में हम आपको बताएंगे कि उन्होंने कहां से एमबीबीएस की पढ़ाई की है और इसकी फीस कितनी है?

जया पाण्डेय | Feb 17, 2026, 02:51 PM IST

1.एक्ट्रेस श्रीलीला ने कहां से की है एमबीबीएस की पढ़ाई?

एक्ट्रेस श्रीलीला ने कहां से की है एमबीबीएस की पढ़ाई?
1

साउथ और हिंदी फिल्मों में तेजी से अपनी पहचान बना रहीं एक्ट्रेस श्रीलीला सिर्फ फिल्म स्टार ही नहीं बल्कि मेडिकल ग्रेजुएट भी हैं. हाल में उनके दीक्षांत समारोह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आईं जिसके बाद फैंस में उनके एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में जानने की इच्छा जागी. ऐसे में आइए जानते हैं कि उन्होंने कहां से MBBS किया और इस कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलता है और फीस कितनी होती है.

2.मुंबई के इस कॉलेज से की है पढ़ाई

मुंबई के इस कॉलेज से की है पढ़ाई
2

मीडिया रिपोर्ट्स और उपलब्ध जानकारी के अनुसार श्रीलीला ने नवी मुंबई स्थित डॉ. डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज से MBBS की पढ़ाई पूरी की. MBBS कोर्स आम तौर पर 5.5 साल का होता है जिसमें 4.5 साल की अकादमिक पढ़ाई और 1 साल की इंटर्नशिप शामिल रहती है. पढ़ाई के दौरान उन्होंने एक्टिंग प्रोजेक्ट्स और मेडिकल स्टडी दोनों को बैलेंस करते हुए अपनी डिग्री पूरी की. दीक्षांत समारोह की तस्वीरों में वह परिवार और दोस्तों के साथ नजर आईं जिन पर फैंस ने खूब शुभकामनाएं दीं.

3.डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज के बारे में

डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज के बारे में
3

डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज एक प्राइवेट मेडिकल संस्थान है जो नेशनल मेडिकल कमीशन से मान्यता प्राप्त MBBS प्रोग्राम चलाता है और डीम्ड यूनिवर्सिटी सिस्टम के तहत संचालित होता है. यह कॉलेज अपनी आधुनिक लैब, टीचिंग हॉस्पिटल, क्लीनिकल एक्सपोजर और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है इसलिए देश-विदेश से कई छात्र यहां एडमिशन लेने की कोशिश करते हैं.

4.कैसे मिलता है इस कॉलेज में एडमिशन?

कैसे मिलता है इस कॉलेज में एडमिशन?
4

इस कॉलेज में MBBS में दाखिले के लिए छात्रों को राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा NEET-UG क्वालिफाई करना जरूरी होता है. NEET स्कोर के आधार पर काउंसलिंग के जरिए सीट अलॉट होती है. प्राइवेट और मैनेजमेंट कोटा में फीस काफी ज्यादा होती है. 

5.कितनी है यहां की मेडिकल फीस?

कितनी है यहां की मेडिकल फीस?
5

हाल के वर्षों में यहां MBBS की ट्यूशन फीस लगभग 25 से 30 लाख रुपये प्रति वर्ष के आसपास बताई जाती है, जबकि पूरे कोर्स का कुल खर्च अन्य शुल्क मिलाकर करीब 1.3 से 1.5 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है. सटीक फीस हर साल संस्थान की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार बदल सकती है.

6.श्रीलीला का फिल्मी करियर

श्रीलीला का फिल्मी करियर
6

श्रीलीला का जन्म अमेरिका के डेट्रॉइट में एक तेलुगु परिवार में हुआ और उनका पालन-पोषण बेंगलुरु में हुआ. उनकी मां स्वर्णलता पेशे से डॉक्टर हैं, जिससे उन्हें बचपन से ही मेडिकल फील्ड का माहौल मिला. फिल्मों की बात करें तो उन्होंने बतौर लीड साउथ सिनेमा में तेजी से पहचान बनाई और कई बड़े स्टार्स के साथ काम किया. आगे उनके प्रोजेक्ट्स में तेलुगु फिल्म उस्ताद भगत सिंह जैसी चर्चित फिल्में शामिल रही हैं जिससे उनका फिल्म करियर लगातार मजबूत हो रहा है.

