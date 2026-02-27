कौन सी भाषा है दुनिया की Mother Language? जानें भारत से क्या है इसका गहरा नाता

3 . प्राचीन इंडो-आर्य भाषा है संस्कृत

संस्कृत को अक्सर भाषाओं की जननी कहा जाता है. संस्कृत एक प्राचीन इंडो-आर्य भाषा है, जिसका इतिहास लगभग 1500 ईसा पूर्व तक जाता है. यह वैदिक साहित्य और बाद में शास्त्रीय ग्रंथों की भाषा रही है और हिंदू, बौद्ध तथा जैन परंपराओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती है. संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति सम् यानी साथ और कृत यानी बनाया गया से मानी जाती है, जिसका अर्थ है परिष्कृत या व्यवस्थित भाषा. हालांकि यह कहना पूरी तरह सही नहीं है कि संस्कृत से ही दुनिया की सारी भाषाएं निकली हैं लेकिन यह जरूर सच है कि इंडो-यूरोपीय भाषा परिवार की कई भाषाओं पर इसका गहरा प्रभाव है.

(Photo: AI Generated)