कौन सी भाषा है दुनिया की Mother Language? जानें भारत से क्या है इसका गहरा नाता

एजुकेशन
Jaya Pandey | Feb 27, 2026, 02:23 PM IST
1.कौन सी भाषा है सभी भाषाओं की मां?
आज दुनियाभर में 7000 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और हर भाषा की अपनी अलग पहचान और इतिहास है. तमिल और संस्कृत जैसी भाषाएं हजारों साल पुरानी परंपराओं से जुड़ी हैं, जबकि एस्पेरांतो जैसी भाषा 19वीं सदी में अंतरराष्ट्रीय संवाद के लिए बनाई गई थी. अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या सच में कोई एक ऐसी भाषा है जिसे सभी भाषाओं की मां कहा जा सकता है.
(Photo: AI Generated)
2.अलग-अलग परिवारों में बंटी हैं दुनियाभर की भाषाएं
सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि भाषाविज्ञान के अनुसार दुनिया की सभी भाषाएं किसी एक ही ज्ञात भाषा से सीधे पैदा नहीं हुई हैं. भाषाएं अलग-अलग भाषा परिवारों में बंटी हैं, जैसे इंडो-यूरोपीय, द्रविड़, साइनो-तिब्बती, अफ्रो-एशियाई आदि. मंदारिन चीनी को लोग कठिन मानते हैं क्योंकि उसमें हजारों चिन्ह होते हैं, जबकि अंग्रेजी या स्पेनिश अपेक्षाकृत आसान मानी जाती हैं, लेकिन कठिन या आसान होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि कोई भाषा सभी की जननी है.
(Photo: AI Generated)
3.प्राचीन इंडो-आर्य भाषा है संस्कृत
संस्कृत को अक्सर भाषाओं की जननी कहा जाता है. संस्कृत एक प्राचीन इंडो-आर्य भाषा है, जिसका इतिहास लगभग 1500 ईसा पूर्व तक जाता है. यह वैदिक साहित्य और बाद में शास्त्रीय ग्रंथों की भाषा रही है और हिंदू, बौद्ध तथा जैन परंपराओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती है. संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति सम् यानी साथ और कृत यानी बनाया गया से मानी जाती है, जिसका अर्थ है परिष्कृत या व्यवस्थित भाषा. हालांकि यह कहना पूरी तरह सही नहीं है कि संस्कृत से ही दुनिया की सारी भाषाएं निकली हैं लेकिन यह जरूर सच है कि इंडो-यूरोपीय भाषा परिवार की कई भाषाओं पर इसका गहरा प्रभाव है.
(Photo: AI Generated)
4.प्रोटो-इंडो-यूरोपीय से विकसित हुईं ये भाषाएं
भाषाविज्ञानी मानते हैं कि संस्कृत, लैटिन और प्राचीन ग्रीक जैसी भाषाएं एक साझा पूर्वज भाषा प्रोटो-इंडो-यूरोपीय से विकसित हुईं. उदाहरण के लिए संस्कृत का शब्द मातृ लैटिन में मातर और आगे चलकर अंग्रेजी में मदर बना. इसी तरह दंत शब्द लैटिन में डेंस और अंग्रेजी में डेंटल से जुड़ता है. ये समानताएं यह दिखाती हैं कि इन भाषाओं की जड़ें एक साझा परिवार में हैं, न कि यह कि एक ही भाषा ने बाकी सभी को जन्म दिया.
(Photo: AI Generated)
5.पाणिनि ने दिया संस्कृत को व्यवस्थित रूप
संस्कृत के व्याकरण को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय प्राचीन विद्वान पाणिनि को जाता है जिन्होंने लगभग चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में अष्टाध्यायी की रचना की. यह व्याकरणिक ग्रंथ आज भी भाषाविज्ञान में अद्भुत माना जाता है क्योंकि इसमें नियमों की संरचना बहुत सटीक और तार्किक है. आधुनिक भाषाविज्ञान और कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में भी पाणिनि के काम का अध्ययन किया जाता है.
(Photo: AI Generated)
6.नासा के साइंटिस्ट ने भी मानी संस्कृत की महिमा
NASA के साइंटिस्ट ने संस्कृत को कंप्यूटर या एआई के लिए सबसे उपयुक्त भाषा बताया है. दरअसल 1980 के दशक में NASA से जुड़े रिसर्चर Rick Briggs ने एक शोधपत्र में संस्कृत की संरचना की तार्किकता की चर्चा की थी.
(Photo: AI Generated)
