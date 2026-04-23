दिल्ली में किस भाषा में होती है सबसे ज्यादा बातचीत? जानें हिंदी-इंग्लिश की क्या है स्थिति

1 . दिल्ली में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली 5 भाषाएं

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दिल्ली को भारत का दिल कहा जाता है. यहां देश के लगभग हर राज्य के लोग आकर बसते हैं. इसी वजह से यहां की संस्कृति ही नहीं बल्कि भाषाएं भी बेहद विविध हैं. यह शहर अलग-अलग परंपराओं, खानपान और बोलियों का संगम है. आज हम आपको बताएंगे कि दिल्ली में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली 5 भाषाएं कौन-सी हैं.

(Image: AI Generated)