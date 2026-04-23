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दिल्ली में किस भाषा में होती है सबसे ज्यादा बातचीत? जानें हिंदी-इंग्लिश की क्या है स्थिति

दिल्ली की भाषाई विविधता उसकी सबसे बड़ी ताकत है. ये न केवल लोगों को जोड़ती हैं बल्कि इस शहर की पहचान को और भी खास बनाती है. आज हम आपको दिल्ली की 5 सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं के बारे में बताने वाले हैं...

Jaya Pandey | Apr 23, 2026, 12:07 PM IST

1.दिल्ली में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली 5 भाषाएं

दिल्ली में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली 5 भाषाएं
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दिल्ली को भारत का दिल कहा जाता है. यहां देश के लगभग हर राज्य के लोग आकर बसते हैं. इसी वजह से यहां की संस्कृति ही नहीं बल्कि भाषाएं भी बेहद विविध हैं. यह शहर अलग-अलग परंपराओं, खानपान और बोलियों का संगम है. आज हम आपको बताएंगे कि दिल्ली में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली 5 भाषाएं कौन-सी हैं.
(Image: AI Generated)

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2.हिंदी

हिंदी
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दिल्ली में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है. यहां की बड़ी आबादी हिंदी या हिंदी से जुड़ी बोलियों को अपनी मातृभाषा के रूप में इस्तेमाल करती है. रोजमर्रा की बातचीत, बाजार, सरकारी कामकाज और मीडिया में हिंदी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है. यहां बोली जाने वाली हिंदी खड़ी बोली पर आधारित है, जिसे हिन्दी का मानक रूप भी कहा जाता है. 
(Image Credit: Canva)

3.पंजाबी

पंजाबी
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हिंदी के अलावा, दिल्ली में कई दूसरी भाषाएं भी बड़े पैमाने पर बोली जाती हैं. यहां पंजाबी भाषा का प्रभाव काफी मजबूत है, जिसका सबसे बड़ा कारण विभाजन के बाद बड़ी संख्या में पंजाबी समुदाय का यहां बसना है. इस समुदाय ने न सिर्फ भाषा बल्कि दिल्ली के खानपान, संगीत और संस्कृति को भी गहराई से प्रभावित किया है.
(Image Credit: Canva)

4.उर्दू

उर्दू
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उर्दू भी दिल्ली की पहचान का एक अहम हिस्सा रही है. ऐतिहासिक रूप से यह शहर उर्दू साहित्य, शायरी और कला का केंद्र रहा है. आज भी कई इलाकों और समुदायों में उर्दू बोली और समझी जाती है, और इसका सांस्कृतिक महत्व बना हुआ है.
(Image Credit: Canva)

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5.बंगाली

बंगाली
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दिल्ली में बंगाली भाषा मुख्य रूप से उन लोगों के बीच बोली जाती है जो पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत के दूसरे हिस्सों से आकर बसे हैं. दिल्ली के कुछ इलाकों में बंगाली संस्कृति और त्योहार जैसे दुर्गा पूजा बड़े उत्साह से मनाए जाते हैं, जिससे इस भाषा की उपस्थिति और मजबूत होती है.
(Image Credit: Canva)

6.इंग्लिश

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अंग्रेजी भी दिल्ली में एक अहम भाषा है. शिक्षा, व्यापार, प्रशासन और कॉरपोरेट सेक्टर में इस भाषा का काफी इस्तेमाल किया जाता है. शहरी युवाओं के बीच हिंदी और अंग्रेजी का मिश्रण हिंग्लिश भी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है.
(Image Credit: Canva)

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