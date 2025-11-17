किस राजा को कहते हैं भारत का सिकंदर? देश के शक्तिशाली मुस्लिम शासकों में से था एक

5 . कौन था अलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी?

5

अपने अंतिम के सालों में जब अलाउद्दीन खिलजी बीमार हो गया तो वह प्रशासन के लिए मलिक काफूर पर निर्भर हो गया. अलाउद्दीन और उनकी हिंदू पत्नी झट्यापाली के पुत्र शिहाबुद्दीन को 1316 में मलिक काफूर की मृत्यु के बाद कठपुतली शासक बना दिया गया. उनकी मृत्यु के तुरंत बाद अलाउद्दीन के बड़े बेटे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने शिहाबुद्दीन से सत्ता छीन ली.