एजुकेशन

किस राजा को कहते हैं भारत का सिकंदर? देश के शक्तिशाली मुस्लिम शासकों में से था एक

भारत के इतिहास में अनेकों शासक हुए हैं जिनमें से कुछ ने अपनी शक्ति, दूरदर्शिता और उपलब्धियों के कारण इतिहास पर अमिट छाप छोड़ी है. आज हम आपको ऐसे ही शासक से मिलवाने जा रहे हैं जिसे भारत का सिकंदर कहा जाता है.

जया पाण्डेय | Nov 17, 2025, 12:15 PM IST

1.किस शासक को कहा जाता है भारत का सिकंदर?

किस शासक को कहा जाता है भारत का सिकंदर?
1

खिलजी वंश के दूसरे सम्राट अलाउद्दीन खिलजी ने गर्व से खुद को दूसरा सिकंदर या सिकंदर-ए-सानी कहा था. अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत पर लंबे समय तक शासन किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया. अपने नेतृत्व से उन्होंने भारत को मंगोलों के आक्रमण से भी बचाया. 

2.कौन था अलाउद्दीन खिलजी?

कौन था अलाउद्दीन खिलजी?
2

अलाउद्दीन अपने पूर्ववर्ती जलालुद्दीन का भतीजा और दामाद था. जब जलालुद्दीन ने मामलुकों को उखाड़ फेंका और दिल्ली का सुल्तान बना तो अलाउद्दीन को अमीर-ए-तुज़ुक (समारोहों का संचालक) नियुक्त किया गया. जलालुद्दीन के विरुद्ध विद्रोह को दबाने के बाद अलाउद्दीन 1291 में कड़ा का गवर्नर चुना गया और भिलसा पर एक सफल अभियान के बाद 1296 में अवध का गवर्नर चुना गया.

3.कैसे शासक बना अलाउद्दीन खिलजी?

कैसे शासक बना अलाउद्दीन खिलजी?
3

1296 में अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण किया और वहां से मिले धन का उपयोग करके जलालुद्दीन के विरुद्ध सफलतापूर्वक विद्रोह किया. जलालुद्दीन की हत्या के बाद उसने दिल्ली में अपना प्रभुत्व स्थापित किया और मुल्तान में जलालुद्दीन के पुत्रों पर शासन किया.

4.सिकंदर की ही तरह दुनिया को फतह करना चाहता था खिलजी

सिकंदर की ही तरह दुनिया को फतह करना चाहता था खिलजी
4

कई दूसरे राज्यों के साथ-साथ उसने गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा और जालौन के राज्यों पर भी विजय हासिल की. इसके परिणामस्वरूप उसे युद्ध में आत्मविश्वास मिला और वह दुनिया पर जीत हासिल करने की कल्पना करने लगा और खुद को दुनिया का दूसरा सिकंदर घोषित कर दिया. 

5.कौन था अलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी?

कौन था अलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी?
5

अपने अंतिम के सालों में जब अलाउद्दीन खिलजी बीमार हो गया तो वह प्रशासन के लिए मलिक काफूर पर निर्भर हो गया. अलाउद्दीन और उनकी हिंदू पत्नी झट्यापाली के पुत्र शिहाबुद्दीन को 1316 में मलिक काफूर की मृत्यु के बाद कठपुतली शासक बना दिया गया. उनकी मृत्यु के तुरंत बाद अलाउद्दीन के बड़े बेटे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने शिहाबुद्दीन से सत्ता छीन ली.

