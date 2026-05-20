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इटली के किस सामान पर सबसे ज्यादा खर्च करता है इंडिया? जानें Import List में टॉप पर क्या

भारत इटली से कौन-से सामान खरीदता है और दोनों देशों के बीच व्यापार संबंध कैसे हैं? जानें दोनों देशों के बीच व्यापार कितने बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है...

Jaya Pandey | May 20, 2026, 04:55 PM IST

1.PM Modi का इटली दौरा

PM Modi का इटली दौरा
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय इटली के दौरे पर हैं, जहां उनकी मुलाकात इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से हुई. यह उनके 5 देशों के दौरे का हिस्सा है. पीएम का दौरा UAE से 15 मई को शुरू हुआ था और आज इटली में यह खत्म हो रहा है. इसमें इन दोनों देशों के अलावा नीदरलैंड, स्वीडन और नॉर्वे भी शामिल हैं. पीएम के ऑफिशियल एक्स हैंडल से इन दौरों की काफी तस्वीरें शेयर की गई हैं.
(Image: AI Generated)

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2.इटली से कौन-सा सामान खरीदता है भारत?

इटली से कौन-सा सामान खरीदता है भारत?
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ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल आया है कि आखिर भारत इटली से कौन-से सामान खरीदता है और दोनों देशों के बीच व्यापार संबंध कैसे हैं? भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हुए हैं. दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2025 में लगभग 16.77 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया. वहीं, अप्रैल 2000 से सितंबर 2025 के बीच भारत में इटली का क्यूमुलेटिव फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) करीब 3.66 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा. व्यापार और निवेश के बढ़ते आंकड़े बताते हैं कि दोनों देश विनिर्माण, मशीनरी, ऑटोमोबाइल, रक्षा, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा रहे हैं.
(Image Credit: Canva)

3.इटली से खरीदे जाने वाले सामानों में टॉप पर क्या?

इटली से खरीदे जाने वाले सामानों में टॉप पर क्या?
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इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की रिपोर्ट के अनुसार इटली से सबसे ज्यादा खरीदे जाने वाले सामानों की लिस्ट में सबसे ऊपर औद्योगिक मशीनरी, मशीन टूल्स और यांत्रिक उपकरण आते हैं. भारत फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होने वाली मशीनें, खास औद्योगिक उपकरण और उत्पादन से जुड़ी तकनीकी मशीनरी का सबसे ज्यादा आयात इटली से करता है. वित्त वर्ष 2026 में नवंबर 2025 तक इटली से भारत का कुल आयात लगभग 4.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा और इस दौरान भारत ने इटली से 4,500 से ज्यादा तरह की वस्तुएं खरीदीं.
(Image Credit: Canva)

4.भारत और इटली का व्यापार

भारत और इटली का व्यापार
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इटली से भारत में आने वाले सामानों में सबसे बड़ा हिस्सा परमाणु रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी और यांत्रिक उपकरणों का रहा. इसकी कीमत करीब 1.68 बिलियन अमेरिकी डॉलर रही. इसके अलावा विद्युत मशीनरी और उनके पुर्जे, कार्बनिक रसायन, चिकित्सा और वैज्ञानिक उपकरण, माप और सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण, लोहे और इस्पात से बनी वस्तुएं, प्लास्टिक उत्पाद और फार्मास्यूटिकल्स भी बड़ी मात्रा में इटली से आयात किए जाते हैं. कीमती धातुएं, मोती और दूसरे कीमती पत्थरों का आयात भी व्यापार का अहम हिस्सा है.
(Image Credit: Canva)

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5.कहां काम आता है इटली से खरीदा हुआ सामान?

कहां काम आता है इटली से खरीदा हुआ सामान?
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इटली से भारत सबसे ज्यादा ऐसी चीजें खरीदता है, जिनका इस्तेमाल उद्योगों, फैक्ट्रियों, हेल्थकेयर और हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग में होता है. भारत के लिए इटली सिर्फ फैशन, लग्जरी कारों या खाने-पीने के उत्पादों का बाजार नहीं, बल्कि एडवांस्ड मशीनरी और तकनीकी उपकरणों का एक बड़ा साझेदार भी है.
(Image Credit: Canva)

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