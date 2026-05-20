इटली के किस सामान पर सबसे ज्यादा खर्च करता है इंडिया? जानें Import List में टॉप पर क्या

2 . इटली से कौन-सा सामान खरीदता है भारत?

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ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल आया है कि आखिर भारत इटली से कौन-से सामान खरीदता है और दोनों देशों के बीच व्यापार संबंध कैसे हैं? भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हुए हैं. दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2025 में लगभग 16.77 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया. वहीं, अप्रैल 2000 से सितंबर 2025 के बीच भारत में इटली का क्यूमुलेटिव फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) करीब 3.66 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा. व्यापार और निवेश के बढ़ते आंकड़े बताते हैं कि दोनों देश विनिर्माण, मशीनरी, ऑटोमोबाइल, रक्षा, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा रहे हैं.

(Image Credit: Canva)